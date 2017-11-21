Чи будуть існувати бібліотеки в місті?

23 листопада 2017 р. у приміщенні Центральної міської бібліотеки ім. Лесі Українки (вул. Потьомкінська 97) відбудеться засідання Круглого стола. На порядку денному обговорення пропозиції окремих членів депутатської комісії з питань культури щодо закриття бібліотек міста. Херсонська ЦБС є мережею публічних безкоштовних закладів культури, які оптимально розташовані в кроковій доступності для населення від місця їхнього проживання або роботи. ЦБС за обсягом ресурсів та послуг забезпечує і захищає права громади міста на доступ до знань, інформації та культури.

До послуг херсонців – 790-тисячний фонд інформаційних ресурсів універсального змісту. Щорічно бібліотеки відвідують понад 85 тисяч мешканців і гостей міста. З 2003 року бібліотека впроваджує прогресивні інформаційні технології. З вересня 2004 року розпочато підключення БФ до мережі Інтернет. У 2006 році за рахунок інвестицій (26,0 тис. грн..) придбана інформаційна система «ІРБІС», на основі якої створений електронний каталог Херсонської ЦБС на нові надходження документів до 34 публічних бібліотек міста, доступ до якого забезпечується цілодобово через сайт ЦБС. При проведенні соціокультурних заходів влаштовуються мультимедійні презентації, через скайп-зв'язок долучаються віддалені учасники. Рекламні відеоролики, презентації, створення сторінок бібліотеки в соціальних мережах для поширення інформації про ресурси та послуги, залучення потенційних користувачів є сьогодні важливою складовою бібліотечної діяльності. Окрім офіційного сайту ЦБС (www.cls.ks.ua) , сторінки на Фейсбук (https://www.facebook.com/cls.ks.ua?_rdr) структурними підрозділами та відділами Центральної бібліотеки ім. Лесі Українки створені та постійно підтримуються в активному стані блоги : «Бібліотечний дім» (БФ№6), «Бібліотека на Богородицькій» БФ№13 для юнацтва та дітей, професійний блог для бібліотекарів « Бібліостихія». Оперативно відображається робота бібліотек – філій на сторінках соціальних мереж.

В галузі інформатизації, зокрема, комп’ютеризації процесів обслуговування користувачів ЦБС тримає лідируючі позиції серед бібліотечних установ міста. До електронного каталогу введено понад 58,0 тис.записів на нові надходження до бібліотек міста.

Для освітнього, культурного збагачення та організації дозвілля херсонців в структурних підрозділах ЦБС працюють клуби, аматорські об'єднання, театральні, відео кінозали. Організовані курси з вивчення англійської, німецької, української мов в Центральній бібліотеці ім.. Лесі Українки, БФ№7,11,15. Курси з освоєння медіа грамоти працюють при ЦБ, БФ№1,2,3,9,15,20, Наддніпрянській селищній, Сонячній, Степанівській сільських книгозбірнях. Щорічно понад 500чол. стають випускниками курсів з вивчення ІТ, отримують сертифікати про закінчення навчання. Протягом року безкоштовним доступом до мережі Інтернет в бібліотеках користуються понад 30,0тис. відвідувачів. БФ мають не лише доступ до мережі Інтернет через ПК, але й через WI – FI. Бібліотеки заохочують і об’єднують усіх, хто цікавиться історією і культурою міста Херсона, збирають та популяризують краєзнавчі документи, співпрацюють з краєзнавцями, екскурсоводами, проводять краєзнавчі читання, екскурсії містом. Створений краєзнавчо – історичний віртуальний музей в БФ№13 для юнацтва та дітей. Розширюються форми виставкової бібліотечної діяльності - організуються персональні та колективні виставки образотворчого мистецтва, фотовиставки.

Бібліотеки є сучасними книгозбірнями міста, методичними центрами для вузівських, шкільних бібліотек міста, базовою бібліотекою з впровадження інноваційних форм обслуговування населення для бібліотек України.

Стан ресурсної та матеріально-технічної бази

Площа 34 приміщень ЦБС становить 6356 кв. м., 1020 кв. м. (16%) якої відведено під зберігання фондів, що включають видання з усіх галузей знань на традиційних та електронних носіях інформації. Єдиний фонд ЦБС за останні 10років оновлений на 60%. Якісним показником формування фонду є його оновлюваність (рекомендований мінімальний норматив - 5%). У 2017 році цей показник склав 1,7%.

У 2017 році бібліотека отримує близько 245 назви газет і журналів (у докризовий період економіки цей показник становив 600 назв). Сукупний попит користувачів задовольняється шляхом взаємовикористання єдиного фонду публічних бібліотек міста та бібліотек інших систем і відомств.

Бібліотека оснащена комп'ютерною та копіювально - розмножувальною технікою. Кількість комп'ютерів становить 142 одиниці, ноутбуків - 12, копіювально-множильних апаратів – 90, мультимедійного обладнання – 81. Всі структурні підрозділи ЦБС мають доступ в Інтернет через проводовий та Wi-Fi зв’язок. Капітального ремонту потребують 3 приміщення (БФ1,12,Зеленівська селищна БФ). Охоронна сигналізація встановлена у 17 приміщеннях. У структурних підрозділах БФ № відчувається нестача сучасного обладнання (стелажів, кафедр, робочих столів, стільців-крісел для відпочинку, виставкових вітрин, кондиціонерів).

Бібліотечну професійну освіту мають 73% персоналу. Спостерігаються постійні «міграційні» процеси, пов'язані з переходом найбільш перспективних працівників у сфери з більш високою оплатою праці.