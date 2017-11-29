В умовах децентралізації – проблеми з безоплатною правовою допомогою

Сьогодні в сільських районах Херсонської області, як й по всій Україні відбуваються кардинальні зміни в процесі реформи децентралізації та об’єднання громад. Це не механічний процес укрупнення територій, а можливість змінити суспільні відносини, вивільнити суспільні енергію та активність, посилити дотримання прав людини в новостворених громадах, створити механізми включення громадян у прийняття рішень та захист своїх прав. Але разом з тим виникає чимало нових викликів для громади, наприклад, потрібно заново налагоджувати процес надання безоплатної правової допомоги.

Про це говорили представники Мережі правового розвитку під час першої зустрічі координаційної ради, створеної для налагодження ефективної комунікації між надавачами безоплатної правової допомоги (БПД) в громадах та судами в Херсонській області.

У зв’язку з тим, що повноваження перенеслись з районних центрів власне в об’єднані громади, безоплатну допомогу, передбачену українським законодавством, потрібують саме там, на місцях. Але поки що в ОТГ немає жодного уявлення, що таке БПД та як її забезпечити.

Члени координаційної ради прийшли до висновку, що необхідно організовувати навчання для співробітників ОТГ, а також робити більше виїзних приймалень в села громади, щоб бути дійсно ближчими до людей і допомагати вирішувати реальні проблеми.

На сьогоднішній день херсонський офіс Мережі правового розвитку, що працює на базі ХОО КВУ, готує Меморандуми з Кочубеївською та Виноградівською громадами про відкриття там центрів з надання безоплатної правової допомоги. Ще в 5-х на етапі громадського обговорення механізмів безоплатної правової допомоги будуть організовані або виїзні, або дистанційні правові консультації. Це буде сприяти подоланню правової ізоляції бідних верств населення. У 3 ОТГ спеціалісти херсонського офісу планують залучити сільських активістів для проведення моніторингу дотримання прав людини та виявленню місцевих проблем.



