У Херсоні обговорили, як зробити безоплатну правову допомогу доступнішою

14 листопада у Херсоні відбулася перша зустріч координаційної ради, створеної для налагодження ефективної комунікації між надавачами безоплатної правової допомоги (БПД) в громадах та судами в Херсонській області.

У засіданні кордради взяли участь директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Херсонській області Марина Єлисеєва, голова правління Мережі правового розвитку Наталя Бімбірайте, координатор проекту в Херсонській області Василь Касьянов, а також співробітники центрів Безоплатної правової допомоги (БПД) Херсонської області.

Часто люди, які звертаються до провайдерів безоплатної правової допомоги, запитують вторинну правову допомогу, так як недостатньо обізнані, які організації надають вторинну, а які – первинну правову допомогу. Люди нервують і зневірюються у подальшій перспективі вирішенням своїх правових проблем. За інформацією організацій-членів Мережі правового розвитку (Соціологічне дослідження щодо доступності та якості безоплатної правової допомоги на території Печенізького та Чугуївського районів Харківської області, яке протягом січня-лютого 2017 року провели Чугуївська правозахисна група разом з Чугуївським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, детальна інформація: https://goo.gl/PjUu8C) проблема отримання доступної та нагальної інформації про безоплатну правову допомогу серед населення є достатньо гострою, частими є також нарікання на рівень кваліфікації та професійної підготовки працівників структурних підрозділів державної системи з надання безоплатної правової допомоги.

Суддям в умовах реформування судової системи та значного завантаження аналогічно часто бракує інформації щодо наявних можливостей для отримання людьми первинної та вторинної допомоги, відповідно, вони не можуть надавати таку інформацію. Крім того, з аналізу справ, які розглядаються в судах, можливо виокремити ті, які можуть бути вирішенні на місцевому рівні, а отже потребують системного вирішення на рівні громади, а також важливо зрозуміти якість надання послуг державною системою БПД.

Таким чином, відсутність системи перенаправлення осіб, які потребують безоплатної правової допомоги, контролю та відстеження якості такого перенаправлення, комунікації між всіма надавачами послуг і судами, значно ускладнює доступ цих осіб до правосуддя та їх можливості у отриманні вчасної та якісної правової допомоги.

Тож на території Херсонської області виникла необхідність формування якісної системи перенаправлення клієнтів до державної системи надання БПД, інших провайдерів БПД та отримання від них зворотнього зв’язку. У зв’язку з цим є необхідність формування єдиної бази перенаправлення клієнтів.

Учасники кордгрупи висловили різні пропозиції щодо проекту бази перенаправлення запитувачів БПД та обговорили попередній проект анкети запитувача БПД, яка необхідна для зворотнього зв’язку, поділилися найпоширенішими проблемами та ситуаціями, та обговорили інші можливості зробити безоплатну правову допомогу ближче до тих, хто її потребує.