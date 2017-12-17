Тренінг для провайдерів правової допомоги у Херсоні

5-6 грудня 2017 р. в Херсоні відбувся тренінг “Перенаправлення відвідувачів в системі безоплатної правової допомоги” для працівників офісів Мережі правового розвитку, що знаходяться в Херсонській області.

Захід організовано громадською спілкою «Мережа правового розвитку» в рамках проекту «Підвищення доступу до правосуддя вразливих верств населення у громадах Волинської, Харківської та Херсонської областей», який здійснюється за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Нове правосуддя».

Ідея такого тренінгу виникла під час першої зустріч координаційної ради, створеної для налагодження ефективної комунікації між надавачами безоплатної правової допомоги (БПД) в громадах та судами в Херсонській області.

Часто люди, які звертаються до провайдерів безоплатної правової допомоги, запитують вторинну правову допомогу, так як недостатньо обізнані, які організації надають вторинну, а які – первинну правову допомогу. Через це запитувачі БПД зневірюються у подальшій перспективі вирішенням своїх правових проблем.

На тренінгу, який провела сертифікований тренер з комунікації, координатор освітніх заходів, викладач патрульної поліції з прав людини Анна Орловська (Мартинюк), за допомогою групової роботи працівники офісів МПР зробили аналіз типових правових проблем відвідувачів, розробили шляхи їх розв’язання, працювали над пошуком синергії, розробили інформаційно-просвітницьку кампанію, яка допоможе зробити перенаправлення клієнтів більш ефективним.

Ця публікація здійснена за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Нове правосуддя». Погляди авторів, викладені у цьому матеріалі, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки.