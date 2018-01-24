Лідери кримських татар засуджують порушення прав людини в Україні
В середу лідери кримських татар Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз обговорили з депутатами Європарламенту питання порушення прав людини в Україні та результативність заходів, вжитих ЄС.
Заступники голови Меджлісу Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз взяли участь у слуханням підкомітету з питань прав людини ЄС. Під час слухань вони засудили ситуацію на територіях, які анексувала Росія. Тут українські громадяни стають жертвами політичних арестів, фіктивних судових процесів та довгих термінів ув’язнення з боку російської влади.
“Щодня людей викрадають, викрадення є нормою”, - пояснив Чийгоз. Він додав, що ця ситуація “нагадує 1944 рік, коли нас переслідували в Криму”, а також назвав Росію “терористичною державою”.
Нагадаємо: Меджліс - це орган управління кримських татар, заборонений російською владою. Російські суди засудили обидвох лідерів Меджлісу до позбавлення волі за те, що вони виступили проти окупації Криму. Їх звільнили в жовтні 2017 року.
Під час слухань було презентовано звіт “Права людини в Україні та відповідь ЄС, зокрема відповідні заходи Європейського Парламенту”. Автори дослідження Наріне Газарян та Андраш Рач пропонують обумовити надання європейської фінансової допомоги Україні відповідно до Угоди про асоціацію забезпеченням прав людини.
Європейський Парламент та його підкомітет продовжать слідкувати за ситуацією в Україні, сказали депутати Європарламенту. Вони вкотре зазначили, що санкції ЄС проти Росії будуть й далі присутні до досягнення стабільного політичного вирішення конфлікту на сході України та виконання всіх відповідних умов. Представники підкомітету планують відвідати Комітет парламенту України з питань прав людини.
Заступники голови Меджлісу Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз взяли участь у слуханням підкомітету з питань прав людини ЄС. Під час слухань вони засудили ситуацію на територіях, які анексувала Росія. Тут українські громадяни стають жертвами політичних арестів, фіктивних судових процесів та довгих термінів ув’язнення з боку російської влади.
“Щодня людей викрадають, викрадення є нормою”, - пояснив Чийгоз. Він додав, що ця ситуація “нагадує 1944 рік, коли нас переслідували в Криму”, а також назвав Росію “терористичною державою”.
Нагадаємо: Меджліс - це орган управління кримських татар, заборонений російською владою. Російські суди засудили обидвох лідерів Меджлісу до позбавлення волі за те, що вони виступили проти окупації Криму. Їх звільнили в жовтні 2017 року.
Під час слухань було презентовано звіт “Права людини в Україні та відповідь ЄС, зокрема відповідні заходи Європейського Парламенту”. Автори дослідження Наріне Газарян та Андраш Рач пропонують обумовити надання європейської фінансової допомоги Україні відповідно до Угоди про асоціацію забезпеченням прав людини.
Європейський Парламент та його підкомітет продовжать слідкувати за ситуацією в Україні, сказали депутати Європарламенту. Вони вкотре зазначили, що санкції ЄС проти Росії будуть й далі присутні до досягнення стабільного політичного вирішення конфлікту на сході України та виконання всіх відповідних умов. Представники підкомітету планують відвідати Комітет парламенту України з питань прав людини.