Херсонський Ресурсний центр допоможе ОТГ побудувати діалог

Процес об'єднання громад на Херсонщині триває, на сьогоднішній день в області створено вже 26 ОТГ, деякі з яких відомі своїми успіхами по всій Україні. Але крім багатьох переваг й нових можливостей в деяких новостворених громадах через певний час після об’єднання починаються внутрішні конфлікти: між владою та опозицією, між владою та громадянами, між центрами ОТГ та периферійними поселеннями.

Конфлікти в новостворених ОТГ мають різні причини, але переважно вони пов’язані із використанням ресурсів громад, особливо тих, що виділяються державою на проведення реформ. Після об’єднання центри громад починають протиставляти себе іншим населеним пунктам, ігнорують думку громади, не прислухаються до депутатів та активістів, які мають іншу позицію. Подібні конфлікти можуть звести нанівець всі результати реформ та призвести до соціальних загострень в громадах.

На цю проблему звернув увагу херсонський Ресурсний центр з розвитку місцевої демократії, який останні декілька років активно співпрацює з ОТГ та займається розвитком громадянського суспільства в об'єднаних громадах.

Як розповів керівник Ресурсного центру Олександр Мошнягул, дискусії щодо витрачання ресурсів призводили до нових непорозумінь. Підстави для конфліктів були різні. Наприклад, фінансування музичної школи в Гладківській ОТГ, порушення при проведенні публічних закупівель в Білозерці, відмова звільнятись з посад працівників колишньої Каїрської сільради, яка увійшла до складу Любимівської ОТГ, незадоволення діями сільського голови в периферійних селах Кочубеївської ОТГ, поразка на виборах сільського голови Ювілейної ОТГ ставленика голови ХОДА тощо.

“Але всі ці конфлікти об’єднують дві риси: в громадах відсутній діалог між конфліктуючими сторонами, і, по-друге, не враховується думка громадян. Вони відсторонені від прийняття рішень, хоча мають всі можливості для використання механізмів місцевої демократії”, - прокоментував Олександр Мошнягул.

Тому Ресурсний центр розпочинає новий проект, в рамках якого допоможе двом новоствореним громадам побудувати конструктивний діалог для розв'язання конфліктів.

Спочатку експерти РЦ зроблять детальний аналіз проблем, які стали причиною конфліктів в цих громадах, проаналізують стан регламентації процедур місцевої демократії в громадах, підготують проекти НПА по їх вдосконаленню.

За результатами аналізу в кожній ОТГ будуть проведені тренінги по розв’язанню конфліктів шляхом медіації та впровадження механізмів місцевої демократії. За результатами тренінгів будуть створені «Діалогові групи» з місцевих активістів, які спробують подолати хоча б один конфлікт в своїх громадах використовуючи ту ж медіацію та механізми місцевої демократії. Експерти проекту проведуть тренінги та зроблять коуч супровід «Діалогових груп», допоможуть в подоланні конфліктів.

За результатами роботи «Діалогових групах» будуть підготовлені практичні кейси – порадники по подоланню конфліктів. В межах проекту працюватиме консультативний центр. Також «Діалогові групи» сприятимуть впровадженню в громадах проектів НПА, які вдосконалять застосування процедур місцевої демократії.

Нагадаємо, що за останні роки діяльності Ресурсним центром вже була надана певна практична допомога обєднаним громадам. Був розроблений електронний посібник ( Був розроблений електронний посібник ( https://pardem.blogspot.com/ ) для активістів об’єднаних громад, який допомагає їм брати участь в управлінні справами громади, впливати на вирішення місцевих проблем, в тому числі і на розв’язання конфліктних ситуацій.

Також експертами РЦ був розроблений типовий статут для ОТГ, в якому детально прописані процедури місцевої демократії, передбачено обов’язкове погодження ключових питань розвитку громади з мешканцями, в тому числі і периферійних сіл, що є дієвим засобом профілактики конфліктів. Цими рекомендаціями скористались при розробці статутів в Кочубеївській, Великокопанівській, Віноградівській та Гладківській ОТГ.

Експерти Ресурсного центру допомогли розробити першу в області Стратегію розвитку для Кочубеївської ОТГ, до роботи над якою були залучені мешканці громади, а також сприяли впровадженню «Бюджету участі» в Кочубеївській ОТГ.

Проект “Побудова діалогу в об’єднаних громадах Херсонської області шлях до розв’язання конфліктів”, здійснює Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження".