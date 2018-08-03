Грантова допомога на закупівлю обладнання для розвитку бізнесу (до 5000 Євро)
Міжнародна організація з міграції (МОМ) в рамках Проекту «Зміцнення самозабезпечення переміщених осіб та громад, що постраждали від конфлікту в Україні» оголошує набір зацікавлених підприємців до участі у тренінгах з розширення власного бізнесу.
До подання заявок на участь у тренінгах запрошуються особи із числа внутрішньо переміщених осіб та членів місцевих громад, жінки та чоловіки, віком від 18 до 60 років, бізнес яких відповідає наступним критеріям:
1. Безперервна операційна діяльність протягом останніх двох років;
2. 100% право власності на бізнес у заявника;
3. Фізичне розташування в орендованому / власному виробничому чи офісному приміщенні протягом принаймні одного року, що має бути підтверджено відповідним договором оренди або актом на право власності на приміщення;
4. Категорії бізнесів: виробництво, сільське господарство, послуги (не включаючи послуги роздрібної та гуртової торгівлі);
5. Кількість офіційно працевлаштованих найманих працівників – не менше шести; трудові угоди мають бути заключенні не менш ніж за шість місяців до подання заявки на участь у програмі;
6. Річний валових дохід не менше ніж 1 500 000 гривень, що має бути підтверджено у податковій декларації за 2017 рік.
Розмір грантової допомоги у вигляді профільного обладнання у разі успішного захисту бізнес-планів – до 5 000 Евро.
В рамках програми допускається участь осіб, які стали бенефіціарами проектів МОМ не менш ніж за 24 місяці до подання заявки на участь у цій програмі.
Передбачається, що тренінги будуть проходити за регіональним принципом (по одному тренінгу у Західному, Центральному, Південному та Східному регіонах України).
Грантова допомога на закупівлю обладнання для розвитку бізнесу (до 2500 Євро)
Запрошуються зареєстровані діючі підприємці, які працюють не менше 1 року на день подачі заявки з числа внутрішньо переміщених осіб віком 18-60 років на участь у проекті «Зміцнення самозабезпечення переміщених осіб та громад, що постраждали від конфлікту в Україні», який здійснюється в Україні Міжнародною Організацією з Міграції (МОМ) за фінансової підтримки Федерального уряду Німеччини через німецький Банк Розвитку KfW. Виконавчим партнером у Херсонській області є ГО «Вектор розвитку».
Для учасників, відібраних на конкурсній основі, проектом передбачено обов”язкова участь у дводенному тренінгу із мікропідприємництва. Після успішного проходження тренінгу, кожному учаснику буде надано експертну допомогу із написанням бізнес-плану. У разі успішного захисту бізнес-плану перед комісією МОМ, учасники отримають гранти на розширення власної справи до €2,500.
Гранти не видаються готівкою, а полягають у закупівлі обладнання, інструментів, меблів тощо. У рамках проекту не фінансується оренда приміщень чи обладнання; купівля вживаного обладнання чи транспортних засобів; послуги (юридичні, зі створення реклами, інтернет-сайтів тощо); купівля тварин чи саджанців.
Для того, щоб долучитися до проекту, зверніться до представника ГО ХОТЦ «Вектор розвитку»: Тел. +38(050)707 46 84, +38(068)203 01 92 Ольга Авраменко
+38(066)208 44 93 Інна Сергєєва
е-mail: khersonvektorrozvytku@gmail.com
https://www.facebook.com/vektorrozvutky
Відбір на участь у проекті відбувається на конкурсній основі з дотриманням рівності можливостей.
Більш детальна інформація про основні етапи проекту та вимоги, які висуваються до його учасників, опублікована на сайті Представництва МОМ в Україні: http://bit.ly/2l0aUGq
До подання заявок на участь у тренінгах запрошуються особи із числа внутрішньо переміщених осіб та членів місцевих громад, жінки та чоловіки, віком від 18 до 60 років, бізнес яких відповідає наступним критеріям:
1. Безперервна операційна діяльність протягом останніх двох років;
2. 100% право власності на бізнес у заявника;
3. Фізичне розташування в орендованому / власному виробничому чи офісному приміщенні протягом принаймні одного року, що має бути підтверджено відповідним договором оренди або актом на право власності на приміщення;
4. Категорії бізнесів: виробництво, сільське господарство, послуги (не включаючи послуги роздрібної та гуртової торгівлі);
5. Кількість офіційно працевлаштованих найманих працівників – не менше шести; трудові угоди мають бути заключенні не менш ніж за шість місяців до подання заявки на участь у програмі;
6. Річний валових дохід не менше ніж 1 500 000 гривень, що має бути підтверджено у податковій декларації за 2017 рік.
Розмір грантової допомоги у вигляді профільного обладнання у разі успішного захисту бізнес-планів – до 5 000 Евро.
В рамках програми допускається участь осіб, які стали бенефіціарами проектів МОМ не менш ніж за 24 місяці до подання заявки на участь у цій програмі.
Передбачається, що тренінги будуть проходити за регіональним принципом (по одному тренінгу у Західному, Центральному, Південному та Східному регіонах України).
Грантова допомога на закупівлю обладнання для розвитку бізнесу (до 2500 Євро)
Запрошуються зареєстровані діючі підприємці, які працюють не менше 1 року на день подачі заявки з числа внутрішньо переміщених осіб віком 18-60 років на участь у проекті «Зміцнення самозабезпечення переміщених осіб та громад, що постраждали від конфлікту в Україні», який здійснюється в Україні Міжнародною Організацією з Міграції (МОМ) за фінансової підтримки Федерального уряду Німеччини через німецький Банк Розвитку KfW. Виконавчим партнером у Херсонській області є ГО «Вектор розвитку».
Для учасників, відібраних на конкурсній основі, проектом передбачено обов”язкова участь у дводенному тренінгу із мікропідприємництва. Після успішного проходження тренінгу, кожному учаснику буде надано експертну допомогу із написанням бізнес-плану. У разі успішного захисту бізнес-плану перед комісією МОМ, учасники отримають гранти на розширення власної справи до €2,500.
Гранти не видаються готівкою, а полягають у закупівлі обладнання, інструментів, меблів тощо. У рамках проекту не фінансується оренда приміщень чи обладнання; купівля вживаного обладнання чи транспортних засобів; послуги (юридичні, зі створення реклами, інтернет-сайтів тощо); купівля тварин чи саджанців.
Для того, щоб долучитися до проекту, зверніться до представника ГО ХОТЦ «Вектор розвитку»: Тел. +38(050)707 46 84, +38(068)203 01 92 Ольга Авраменко
+38(066)208 44 93 Інна Сергєєва
е-mail: khersonvektorrozvytku@gmail.com
https://www.facebook.com/vektorrozvutky
Відбір на участь у проекті відбувається на конкурсній основі з дотриманням рівності можливостей.
Більш детальна інформація про основні етапи проекту та вимоги, які висуваються до його учасників, опублікована на сайті Представництва МОМ в Україні: http://bit.ly/2l0aUGq