Завдяки Громадській раді якість перевезень в маршрутках буде покращено

Нарешті в транспортної галузі міста розпочнуться позитивні зміни. У рішенні «Про встановлення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті м. Херсона» враховані всі пропозиції херсонської Громадської ради, що полягають в покращенні якості перевезень в міському автотранспорті, тобто в наших "улюблених" маршрутках.

Це стало відомо сьогодні на засіданні міськвиконкому під час розгляду наболілого для херсонців рішення про підвищення вартості проїзду в маршрутках.

На засіданні виступив голова Громадської ради Олександр Мошнягул, який нагадав основні вимоги громадськості щодо покращення якості перевезень. Це переведення автобусів з режиму маршрутного таксі в "звичайний режим": встановлення чіткого графіку, контроль та покарання перевізників, які його порушують, продовження роботи транспорту у вечірній період ; забезпечення всіх автобусів GPS-трекерами та створеня електронної диспетчерської; покращення санітарного стану в транспортних засобах, в тому числі усунення "маршрутного хамства"; поступовий перехід до монетизації пільг (щоб пільговики отримували кошти або спеціальні квитки та самі обирали, яким транспортом вони будуть користуватися та скільки поїздок їм необхідно).

Відео запис виступу Олександра Мошнягула:

Представники Управління транспорту запевнили, що ці пункти враховані в рішені. Міський голова Володимир Миколаєнко наголосив, що буде наполягати на цьому. Більшістю голосів рішення було прийнято.

Нагадаємо, що 2 жовтня в Херсоні відбулися громадські слухання з цього питання. У результаті чого була складена Резолюція в усіма озвученими на слуханнях пропозиціями. Вона була доопрацьована експертами Громадської ради спільно з представниками Управління транспорту. Тож вперше в історії міста підвищення цін на проїзд буде супроводжуватися покращенням якості перевезень.