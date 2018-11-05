Громадська рада - за покращення якості перевезень в маршрутках

Уже вдруге переноситься засідання міськвиконкому, на якому повинно розглядатися болюче для херсонців питання підвищення тарифу на проїзд в маршрутках. Збіг? Навряд. Питання транспорту турбує не тільки громадськість, а й представників політичних партій. У мережі з'явилось звернення громадсько-політичного об'єднання "Українська громада Херсонщини" до міського голови та депутатів, підписане представниками херсонських осередків партій "Солідарність", "Громадянська позиція", "Самопоміч". Ми спитали думку голови міської Громадської ради Олександра Мошнягула, чому процес затягується та чи допоможе спільна заява громадськості та політиків нарешті покращити стан громадського транспорту та якість перевезень.

Олександр Мошнягул вважає, що засідання виконкому переносилося з політичних причин та озвучив позицію Громадської ради щодо сунозвісного рішення «Про встановлення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті м. Херсона»: рішення треба приймати, але за умови реформування галузі. Конкретні пропозиції були напрацьовані Громадської радою ще перед слуханнями з цього питання, з ними можна ознайомитись тут.

Сред першочергових вимог, які мають бути виконані пан Мошнягул назвав наступні:

Переведення автобусів з режиму маршрутного таксі в "звичайний режим": встановлення чіткого графіку, контроль та покарання перевізників, які його порушують, продовження роботи транспорту у вечірній період ;

Забезпечення всіх автобусів GPS-трекерами та створеня електронної диспетчерської;

Покращення санітарного стану в транспортних засобах, в тому числі усунення "маршрутного хамства";

Поступовий перехід до монетизації пільг (щоб пільговики отримували кошти або спеціальні квитки та самі обирали, яким транспортом вони будуть користуватися та скільки поїздок їм необхідно).

Звернення "Української громади Херсонщини", підписане представниками деяких політичних партій, на думку Олександра Дмитровича, свідчить про те, що й у громадськості, й у політиків немає довіри до міської влади та впевненості, що дійсно будуть якісь позитивні зміни в транспортній (та й будь-якій іншій) сфері.

Більше інформації - у відео коментарі.