Іван Вінник не буде підтримувати укрупнення районів Херсонщини

Законопроект «Про зміну меж районів Херсонської області», який нещодавно зареєстрували депутати Верховної Ради від Херсонщини, викликав великий резонанс в регіоні. Нагадаємо, що в разі реалізації цього проекту в області залишиться чотири райони (Херсонський, Каховський, Бериславський та Генічеський), усі інші будуть включені до їх складу. Народний депутат України Іван Вінник не буде підтримувати цей законопроект





Народний депутат Іван Вінник, який був обраний від 184 округу (м. Нова Каховка, Бериславський, Великоолександрівський, Великолепетський, Високопільский, Новоронцовський та Горностаївський райони) прокоментував "Таврійським вістям" цей законопроект.





– На сьогоднішній день об’єднання районів Херсонщини є передчасним. Укрупнення районів збільшить відстань до центрів надання адміністративних послуг. Це гарантовано створить логістичні та фінансові труднощі для жителів віддалених сіл, у яких виникне необхідність потрапити до районного центру. Головна мета діяльності народного депутата – робити життя громадян України кращим, а не створювати їм додаткові перешкоди. Тому я не планую підтримувати цей законопроект, ­– сказав Іван Вінник.



