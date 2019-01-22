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Є перший кандидат в Президенти.

Центральна виборча комісія на своєму першому засіданні у цьому році зареєструвала першого кандидата в Президенти. Їм став нікому невідомий самовисуванець Ігор Шевченко, який має те саме прізвище, що й лідер партії "УКРОП" Олександр Шевченко. Відповідно, нас очікує в бюлетені щонайменше два Шевченки.

Ігор Шевченка 1971 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, президент Благодійної організації "Успішна Україна" є безпартійним cамовисуванцям.
Відзначимо, що Олександр Шевченко також народився у 1971 році. Він є засновником відомого курорту "Букавель", очолює партію "УКРОП", є народним депутатом двох скликань. У цьому скликанні обирався по мажоритарному округу. Зараз не входить в жодну з фракцій.
На думку деяких експертів, поява кандидатів із однаковими прізвищами є проявом маніпулятивних технологій.


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