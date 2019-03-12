"Єдиний Щит" заявив о підтримці Юлії Тимошенко у першому турі
Засідання правління Громадської організації «Єдиний Щит», до якої входять ветерани МВС Херсонщини, оголосила про свою підтримку кандидату в Президенти Юлії Тимошенко. Про це повідомили на сайті "Єдиного Щита".
Підтримати Юлію Тимошенко попросили представники бериславського осередку організації.
«Ми, члени Бериславського осередку організації «Єдиний щит» , звертаємось до Вас із проханням підтримати на виборах Президента України у першому турі кандидата Юлію Володимирівну Тимошенко. Проаналізувавши передвиборчу програму Ю.Тимошенко на виборах Президента України, члени організації прийняли одностайне рішення — підтримати Юлію Тимошенко у передвиборчих перегонах. У її програмі представлене системне бачення ситуації у країні, перспектива розвитку та місце України в міжнародному співтоваристві.
Члени осередку обговорили питання на зборах, які відбулись 2 березня 2019 року. На зборах були присутні усі члени Бериславського осередку, які одностайно прийняли рішення підтримати кандидатуру Юлії Володимирівни у першому турі.
Відтак просимо Вас підтримати нашу ініціативу, та провести збори членів правління громадської організації «Єдиний щит», на яких обговорити нашу пропозицію та підтримати лідера передвиборчих рейтингів на виборчих перегонах».
У результаті обговорення, із 25-ти членів правління ГО « Єдиний Щит», присутні на засіданні 20 проголосували за пропозицію Бериславського осередку, 2 члени правління утрималися.
Таким чином більшістю було прийнято рішення підтримати пропозицію Бериславського осередку про підтримання на виборах Президента України у першому турі кандидата Юлію Володимирівну Тимошенко.
Громадська організація "Єдиний Щит" створена на початку 2016 року ветеранами МВС Херсонщини. Її очолив колишній начальник обласного управління мілліції генерал Валерій Литвин.