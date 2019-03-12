"Єдиний Щит" заявив о підтримці Юлії Тимошенко у першому турі

Засідання правління Громадської організації «Єдиний Щит», до якої входять ветерани МВС Херсонщини, оголосила про свою підтримку кандидату в Президенти Юлії Тимошенко. Про це повідомили на сайті "Єдиного Щита".





«Ми, члени Бериславського осередку організації «Єдиний щит» , звертаємось до Вас із проханням підтримати на виборах Президента України у першому турі кандидата Юлію Володимирівну Тимошенко. Проаналізувавши передвиборчу програму Ю.Тимошенко на виборах Президента України, члени організації прийняли одностайне рішення — підтримати Юлію Тимошенко у передвиборчих перегонах. У її програмі представлене системне бачення ситуації у країні, перспектива розвитку та місце України в міжнародному співтоваристві.

Члени осередку обговорили питання на зборах, які відбулись 2 березня 2019 року. На зборах були присутні усі члени Бериславського осередку, які одностайно прийняли рішення підтримати кандидатуру Юлії Володимирівни у першому турі.

Відтак просимо Вас підтримати нашу ініціативу, та провести збори членів правління громадської організації «Єдиний щит», на яких обговорити нашу пропозицію та підтримати лідера передвиборчих рейтингів на виборчих перегонах».





У результаті обговорення, із 25-ти членів правління ГО « Єдиний Щит», присутні на засіданні 20 проголосували за пропозицію Бериславського осередку, 2 члени правління утрималися.

Таким чином більшістю було прийнято рішення підтримати пропозицію Бериславського осередку про підтримання на виборах Президента України у першому турі кандидата Юлію Володимирівну Тимошенко.

Підтримати Юлію Тимошенко попросили представники бериславського осередку організації.Громадська організація "Єдиний Щит" створена на початку 2016 року ветеранами МВС Херсонщини. Її очолив колишній начальник обласного управління мілліції генерал Валерій Литвин.