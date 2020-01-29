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Пісок з Чорногорії влада визнала токсичним - ХОДА

На сьогоднішній день вже є результати експертиз щодо встановлення екологічної безпеки піску, ввезеного на територію Херсонського торговельного морського порту з Чорногорії - повідомив голова ОДА Юрій Гусєв на ранковій зустрічі зі ЗМІ.

«Ми ведемо плідну співпрацю з міністром енергетики та екології Олексієм Оржелем. За висновками Міністерства Чорногорія порушила Базельську конвенцію», - зазначив голова ОДА.
У конвенції передбачено заходи з погодження і умови транскордонних перевезень небезпечних та інших відходів.

За виявлені порушення до адміністративної відповідальності за ввезення на територію Херсонський морський торговельний порт піску притягнуто керівників та відповідальних осіб, подано 7 позовів до суду щодо припинення експлуатації закладів або приміщень.

Крім того, під час робочого візиту на Херсонщину питання контролю процесу розслідування ситуації з чорногорським піском порушив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков. За його словами, єдиним варіантом стосовно повернення піску є офіційне звернення до Чорногорії з боку Міністерства закордонних справ України.
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