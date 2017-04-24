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Херсонські джазмени відроджують традиції концертів вихідного дня

Диксиленд Херсонського Палацу дитячої та юнацької творчості разом із своїм засновником Семеном Ривкіним 

Сьогодні Диксиленд Херсонського Палацу дитячої та юнацької творчості відроджує кращі традиції нашого міста, коли в святкові та вихідні дні на різних майданчиках звучала популярна духова та естрадна музика.

Шановні Херсонці, Ви можете послухати відомі музичні світові хіти вже 28 квітня о 14.00. на вулиці Суворова біля магазину «Парус»!
Запрошуємо всіх бажаючий прихильників джазової музики!

Переглядайте, аплодуйте, отримуйте позитивні емоції, гарний настрій та задоволення!

Диксиленд було створено в 1996 році на базі народного художнього колективу оркестру естрадно - духовових інструментів Херсонського Палацу дитячої та юнацької творчості. Його засновник Почесний громадянин міста Херсону, Заслужений працівник культури України, педагог, музикант Семен Ривкін.
З 2014 року колектив очолює його учень Іван Шейка.

Дитячий колектив об’єднує дітей віком від 10 до 16 років. Творча біографія диксиленду цікава багатьма концертними виступами та перемогами в конкурсах та фестивалях різного рівня.

З 1996 року диксиленд неодноразовий переможець Міжнародного дитячого джазового фестивалю пам’яти Леоніда Утьосова в Одесі.

2005 -2006 р. – учасник Міжнародного дитячого джазового фестивалю «Атлант - М» в Києві.

2007 р. – учасник Міжнародного джазового фестивалю в Коктебелі.

2008 р. – соліст Роман Купріянов - володар Всеукраїнської премії «Гордість України - 2007», переможець в номінації «Рідкісний талант».

2009 р. – полу - фіналіст телевізійного проекту СТБ «Україна має талант».
Гість голландського фонду «Локал Кер» з концертною програмою в таких містах як Амстердам, Гаага, Бодегравен, Антверпен.

2010 р. – гість Сьомого міжнародного фестивалю документального кіно про права людини в Києві, лауреат Всеукраїнського джазового фестивалю «Джаз над морем» в Скадовські, Міжнародного джазового фестивалю «Сосо-джаз» в Юному Одеської області.

2010 – 2012р. – учасник Всеукраїнського джазового фестивалю «Окешкін - джаз» в Києві, гість фестивалю «Джаз на Суворова» в рідному Херсоні.

2013 р. – учасники відкриття міжнародної виставки в Берліні за запрошенням посольства Літви.

Квітень 2016 р. – склад диксиленду з засновником Семеном Ривкіним стали головними героями на Міжнародному фестивалі Full Frame Documentary Film (Повний кадр документального кіно) в США, де відбулась мирова прем’єра фільма Романа Бондарчука «Диксиленд».

2016 р – Переможець конкурсу музичного мистецтва «Kristal fest» в Одесі.

2017 р. – Переможець Всеукраїнського конкурсу «Країна талантів» в Херсоні.

Диксиленд – неодноразовий переможець та володар «Гран-прі» конкурсу музично-виконавської майстерності «Зіркова юність Таврії» та обласного огляду-конкурсу художньої творчості «Таврійський Барвограй» в Херсоні.

В складі диксиленду учасники від 10 до 16 років. Колектив - яскравий, енергійний, нестандартний як і всі його виконавці!
Колектив – бажаний гість будь - яких концертних програм міста, області, Країни!
Диксиленд Палацу дитячої та юнацької творчості – завжди дивовижний світ джазу та гарного настрою!

На фото: Диксиленд Херсонського Палацу дитячої та юнацької творчості разом із своїм засновником Семеном Ривкіним


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