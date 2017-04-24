Херсонські джазмени відроджують традиції концертів вихідного дня





Сьогодні Диксиленд Херсонського Палацу дитячої та юнацької творчості відроджує кращі традиції нашого міста, коли в святкові та вихідні дні на різних майданчиках звучала популярна духова та естрадна музика.





Шановні Херсонці, Ви можете послухати відомі музичні світові хіти вже 28 квітня о 14.00. на вулиці Суворова біля магазину «Парус»!

Запрошуємо всіх бажаючий прихильників джазової музики!





Переглядайте, аплодуйте, отримуйте позитивні емоції, гарний настрій та задоволення!





Диксиленд було створено в 1996 році на базі народного художнього колективу оркестру естрадно - духовових інструментів Херсонського Палацу дитячої та юнацької творчості. Його засновник Почесний громадянин міста Херсону, Заслужений працівник культури України, педагог, музикант Семен Ривкін.

З 2014 року колектив очолює його учень Іван Шейка.





Дитячий колектив об’єднує дітей віком від 10 до 16 років. Творча біографія диксиленду цікава багатьма концертними виступами та перемогами в конкурсах та фестивалях різного рівня.





З 1996 року диксиленд неодноразовий переможець Міжнародного дитячого джазового фестивалю пам’яти Леоніда Утьосова в Одесі.





2005 -2006 р. – учасник Міжнародного дитячого джазового фестивалю «Атлант - М» в Києві.





2007 р. – учасник Міжнародного джазового фестивалю в Коктебелі.





2008 р. – соліст Роман Купріянов - володар Всеукраїнської премії «Гордість України - 2007», переможець в номінації «Рідкісний талант».





2009 р. – полу - фіналіст телевізійного проекту СТБ «Україна має талант».

Гість голландського фонду «Локал Кер» з концертною програмою в таких містах як Амстердам, Гаага, Бодегравен, Антверпен.





2010 р. – гість Сьомого міжнародного фестивалю документального кіно про права людини в Києві, лауреат Всеукраїнського джазового фестивалю «Джаз над морем» в Скадовські, Міжнародного джазового фестивалю «Сосо-джаз» в Юному Одеської області.





2010 – 2012р. – учасник Всеукраїнського джазового фестивалю «Окешкін - джаз» в Києві, гість фестивалю «Джаз на Суворова» в рідному Херсоні.





2013 р. – учасники відкриття міжнародної виставки в Берліні за запрошенням посольства Літви.





Квітень 2016 р. – склад диксиленду з засновником Семеном Ривкіним стали головними героями на Міжнародному фестивалі Full Frame Documentary Film (Повний кадр документального кіно) в США, де відбулась мирова прем’єра фільма Романа Бондарчука «Диксиленд».





2016 р – Переможець конкурсу музичного мистецтва «Kristal fest» в Одесі.





2017 р. – Переможець Всеукраїнського конкурсу «Країна талантів» в Херсоні.





Диксиленд – неодноразовий переможець та володар «Гран-прі» конкурсу музично-виконавської майстерності «Зіркова юність Таврії» та обласного огляду-конкурсу художньої творчості «Таврійський Барвограй» в Херсоні.





В складі диксиленду учасники від 10 до 16 років. Колектив - яскравий, енергійний, нестандартний як і всі його виконавці!

Колектив – бажаний гість будь - яких концертних програм міста, області, Країни!

Диксиленд Палацу дитячої та юнацької творчості – завжди дивовижний світ джазу та гарного настрою!







