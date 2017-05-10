Третий «Киноджем» будет удивлять

Уже совсем скоро, 13 мая, состоится открытие третьего фестиваля короткометражного кино «Киноджем-2017». В его рамках командам даются определенные условия, за неделю они должны снять короткометражный фильм и представить готовый продукт на всеобщее обозрение. Лучшие получают призы, все остальные – бесценный опыт и порцию вдохновения и мотивации. Первая херсонская киношкола в этом году будет удивлять участников новыми мастер-классами, более сложными заданиями и, конечно же, призами.

Одним из новшеств «Киноджема» в этом году будет фильм-открытие, который покажут в первый день.

«Мы решили в наш необычный кинофестиваль внести элемент традиционного кинофестиваля. На всех крупных кинофестивалях обычно есть фильм-открытие, премьера, внеконкурсный показ. Наш фильм-открытие будет не из Украины, а из Белоруссии. Фильм называется «2016», это постапокалиптическая философская притча, очень крутая короткометражка 15-минутная», - рассказал один из организаторов «Киноджема» Устин Данчук на пресс-конференции в херсонском кризисном медиа-центре.

Кроме того, что Первая херсонская киношкола представит абсолютно новые мастер-классы, изменились и условия фестиваля:

«Мы хотим сосредоточить задания режиссеров на развитии персонажа. Большая проблема в любительском кино, когда нет интересных персонажей. И именно развитию персонажа будет посвящен первый мастер-класс, который состоится в день открытия, 13 мая», - отметил Устин Данчук.

Представитель Первой херсонской киношколы Андрей Польшин рассказал, что, как и раньше, в фестивале будет 3 лиги: лига «junior» - для детей до 16 лет, лига полупрофессионалов – для тех, кто будет снимать кино первый раз или имел небольшой опыт, и лига профессионалов, у которых будет самое сложное задание.

В воскресенье в рамках фестиваля пройдет мастер-класс по актерскому мастерству и кинопробы, на которые организаторы «Киноджема» приглашают всех желающих.

«Прийти на кинопробы очень полезно. В прошлом году были люди, которые пришли ради любопытства, в итоге снялись в нескольких фильмах разных режиссеров, потому что у них был яркий типаж», - рассказал Устин Данчук.

Коме того, поскольку на съемки фильма у команд будет всего неделя, новоиспеченным актерам не придется долго ждать, чтоб увидеть себя на экранах. И вообще фишка «Киноджема» - самый низкий порог доступности. Абсолютно каждый может принять участие в фестивале, даже если впервые взял камеру в руки. Новички смогут сравнить свои работы с тем, что получилось у профессионалов, и увидеть, к чему нужно стремиться.

Традиционно создатели лучших фильмов получат от Киношколы призы, которые пока еще в секрете, но организаторы уверяют, что постараются удивить. Также будет номинация «Приз зрительских симпатий» и онлайн-голосование.

Также, как подчеркнул Устин Данчук, в этом году цель фестиваля – как можно больше вывести его за грани Херсона, чтоб приняли участие иногородние кинолюбители. Поэтому все мастер-классы будут транслироваться онлайн.

С расписанием «Киноджема-2017» можно ознакомиться по ссылке, а также в группах фестиваля в социальных сетях:

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