Галина Бахматова «Анима» значит «душа». Женский фестиваль вдохновлял на счастье

Недавно (13-14 мая 2017 года) побывала на открытии и нескольких мастер-классах Всеукраинского фестиваля «Анима» в Херсоне, организованного Светланой Береш и Виталием Белобровом. Два дня разные специалисты, лекторы и тренеры вдохновляли женщин на общение, как по нотам, на красоту, которая страшная сила, на самодостаточность духовную и интеллектуальную – вдохновляли на счастье!





В течение двух дней в разных залах Херсонского художественного музея проходили просветительские мероприятия в разных жанрах – интерактивные лекции, семинары, мастер-классы, презентации – на темы риторики, косметики, самообразования, поисков счастья, семейного бизнеса, психологии, коучинга, духовных энергий, вселенских законов, разгадывания снов, поиска своего предназначения, кармы, реализации мечты, ведения переговоров, профессионального роста и карьеры.

Как видно, было огромное разнообразие познавательных ингредиентов в большом блюде фестивального винегрета, который оказался довольно вкусным. Лично мне не хватило немного «приправ» в виде новинок литературы и культуры, в разных видах искусства и разных жанрово-стилевых направлениях. Но это, наверное, издержки моей гуманитарной профессии и научно-педагогического стажа в университете, и я сама могла бы провести семинары на эту тему. Еще я была бы не против добавления йоговской тематики и практики, но это снова из-за моего пожизненного увлечения, а никак не в претензию организаторам.

Изложу коротенько то, что удалось лично мне познать за неполный первый день фестиваля. Светлана Береш и Виталий Белобров - организаторы фестиваля, открыли его известной сентенцией: за один день нельзя изменить жизнь, но можно изменить мысль, которая потом изменит жизнь. Какие же новые мысли появились от активного восприятия фестивальной информации? Их не так уж и мало, начиная с того, что в эпоху всеобщего разрушения очень важно что-то созидать, и заканчивая отзывом одной участницы: «Не ходите на этот фестиваль – он изменит вашу жизнь».





На мастер-классе «Общение как по нотам» миниатюрно-гибкая и обаятельная Екатерина Цимбалюк начала с активного освоения дирижерской палочки, которой она дирижировала фонограмму симфонической музыки, и это было необычно! Оратор очень похож на дирижера, оказывается, ибо он управляет аудиторией, как оркестром. Звук, который мы издаем во время речи, занимает лишь 20% в общем нашем звучании, остальное звучит и вибрирует не слышимо, внутри нас, но мы можем этим внутренним звучанием управлять. Но для этого надо научиться самого себя «вызвучить» с помощью такого хорошего учителя, как Екатерина. Она продемонстрировала, как мы можем работать с таинством рождения звука, используя вокальные практики в тренировке техники речи.

Немного практических упражнений c аудиторией принесли реальную пользу слушательницам этого мастер-класса. Мы сделали зарядку на снятие зажимов лица и шеи, сделали легкую разминку полушарий головного мозга, потренировались в диафрагмальном и реберном дыхании, увеличивая при этом объем легких. Очень эффективным оказалось упражнение «мычалки и нычалки», которое открыло возможности говорить не на связках, а на нижнем голосовом регистре – в зоне диафрагмы. Оказывается, у каждого человека есть свой «бархат» в голосе, и его нужно лишь открыть, и тогда он вызвучивается мягким «велюром» гласных и согласных звуков, а речь становится музыкой. Развитие полутонов речи позволяют нам создавать речевые (а не только семантические) метафоры, что делает общение ярче и образнее, обогащая наши речевые интонации. Упражнение «атака звука» научило нас разным речевым подачам: твердая и мягкая «атаки» помогают адекватно выразить разные словесные задачи и действия, а метод «придыхания» привносит в нашу речь много воздуха и делает ее очаровательно-интимной, как разговоры Мерлин Монро или Татьяны Дорониной.

Нарисованное на флипчарте «голосовое колесо» систематизировало все полученные знания и практики: в него входит тон – паузы – высота звука – ритм – громкость – темп – ударения – интонации – резонанс.

«Мерой оратора всегда является публика» - процитировала Екатерина Цимбалюк свое любимое высказывание, и публика отплатила ей за этот блестящий мастер-класс признательными аплодисментами и личной благодарностью каждой участницы. И как вишенка на торте, прозвучали завершающие нашу потрясающую встречу Катины стихи. Я успела записать лишь две строчки, но тут уж ни прибавить, ни убавить:

«Но с какой бы песней не шли мы дальше –

Пусть в мелодиях будет поменьше фальши!»





Побывала я также на практическом семинаре Светланы Соловей по развитию памяти. Узнала о биологе Рите Леви-Монтальчини, которая в свои 100 лет соображала лучше, чем в 20-ти летнем возрасте. Ее теория доказала, что нейроны в мозгу со временем теряются, но нейронные связи остаются. Правое и левое полушария отвечают соответственно за творчество и логику, их можно тренировать специальной «аэробикой для мозга» - разными руками дотрагиваться до разных частей лица и периодически хлопать ладонями.

Для развития памяти также необходимы концентрация и внимание, а для этого надо научиться жить не только переживаниями о прошлом и будущем, но и «здесь и сейчас», составив на сегодня план жизни – работы – созидания, приступая к его исполнению с полным погружением в каждый пункт. Именно то, на что мы обращаем внимание, и формирует всю нашу жизнь.





С памятью можно работать, наведя в ней порядок, как в своем шкафу – по темам и ассоциациям. Игра «наговорить побольше слов за 1 минуту» будет интересна и взрослым, и детям, которые, как напомнила Светлана, пришли в нашу жизнь, чтобы научить нас. Забывание – это защитная реакция нашей памяти, однако яркие воспоминания остаются с нами надолго.

Есть техники, которые помогут сохранить в памяти нужную нам информацию (например, иностранный язык): это осмысленное запоминание (в 9 раз быстрее механического), это каждодневное повторение и припоминание, это ассоциативная методика, позволяющая учить по 50 иностранных слов в день и запоминать их навсегда. Мы сделали интересное упражнение, позволившее всей аудитории за несколько минут запомнить имена 20 человек по их портретам на основе ассоциативных связей. Семинар Светланы Соловей завершился очень позитивно и благодарно: многие слушательницы записались сами или записали своих на курс индивидуальных занятий по развитию памяти.









Анастасия и Алексей Дудиновы провели лекцию-презентацию на тему семейного бизнеса и коучинга. Молодые супруги поделили своим личным опытом, как им удалось изменить свои жизни, создав не только семью, но и общее дело как реализацию своей семейной стратегии. Коучинг помогает человеку выявить, чего он действительно хочет в жизни и чего он уже достиг. Методика «матрицы желаний» позволяет последовательно прописать все свои желания и ответить себе на вопрос: зачем мне необходимо каждое из них, после чего возможно будет осознать свою миссию на земле, ответив себе на вопрос: что я делаю в этом мире?

Лекторы научили нас рисовать «колесо жизненного баланса», в котором выясняются ответы на самые важные вопросы: когда я счастлива? Как я оцениваю свою удовлетворенность по каждому ответу о счастье? Над чем надо поработать?

Алексей объяснил этапы бизнеса согласно Бостонской матрице: начало – рост – зрелость – спад, и это очень похоже на развитие семьи. Необходимо отказаться от мелких малоэффективных дел, которые отбирают много времени, но дают мало результата. Лекторы напомнили древнюю китайскую мудрость: «Кто оценил жизнь – тот перестал работать». Анастасия утверждает и вдохновляет, что если ты полностью творчески самореализуешься и делаешь то, что любишь и хочешь, то деньги за работу – это аплодисменты мира. Но нам часто мешает «большой треугольник» - обиды, злость, страх перемен. На самом деле есть 10 000 часов, за которые ты можешь изменить свою жизнь.

Лекторы изложили 5 жизненных стратегий (согласно коучу Питеру Друкеру), которые способны доказать, что нет ничего невозможного, и вдохновить на более осмысленную и полноценную жизнь. На самом деле это очень простые правила:

- ценить время,

- целенаправленность,

- разделение дел на важные и неважные,

- умение разбираться в людях,

- определение иерархичности и различных факторы успеха.









Вот такие полезные знания и интересные практики я смогла получить, побывав лишь на трех мероприятиях женского фестиваля «Анима» в Херсоне, за что его организаторам большое спасибо.





Автор Галина Бахматова



