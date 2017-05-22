В Херсоне подвели итоги «КиноДжема»! Идет онлайн-голосование!

На днях херсонские киношники подвели итоги третьего фестиваля короткометражного кино «Киноджем-2017», в рамках которого команды начиная с 13 мая в течение 9 дней снимали фильмы согласно выбранным заданиям. В понедельник «Мультиплексе» состоялся показ конкурсных работ, а также зрительское голосование и награждение победителей. Итак, какие же шедевры кинематографа подарил «Киноджем» в этом году?

Как отметили организаторы, в фестивале зарегистрировалось 43 команды из 13 городов. Киев, Львов, Одесса, Ровно, Полтава, Николаев, Чернигов, Ивано-Франковск, Тернопольская и Херсонская области, сам Херсон – такова география фестиваля в этом году. Однако только 29 команд из 7 городов вышли на финишную прямую. Фильмы четырех команд из Херсона, к сожалению, были показаны вне конкурса, потому что команды сдали работы не вовремя. Перед показом работ к присутствующим обратился один из организаторов «Киноджема», представитель Первой Херсонской Киношколы Устин Данчук:

«Для меня треть команд – это в той или иной степени мои ученики или люди, с которыми я лично знаком и работал. Поэтому за практически каждый из этих фильмов я очень переживаю. И каждая маленькая неудача для меня куда больнее, чем даже самая большая победа. Я хочу сказать тем, у кого не все получилось, как задумывалось, что этот фестиваль создан в первую очередь для того, чтоб вы учились. Это возможность попробовать свои силы, возможность узнать что-то новое. Я, например, был очень рад высшей лиге, потому что людям, которые называют себя профессионалами, пришлось открыть для себя некоторые знания, которых у них до этого, возможно, не было. Я считаю, что тут победа не имеет значения, главное фильмы. Надеюсь, что в будущем фестиваль будет выдавать фильмы, которые смогут самодостаточно существовать вне его. И в этом году пара таких фильмов есть, спасибо их авторам».

Фильмы были разные: и трогательные, и смешные, и страшные, и трешовые (как сказала член жюри Юлия Манукян, иногда не потому что был выбран такой жанр, а потому что так получилось). Приятным открытием стали некоторые актеры.

Победителей определяло жюри:

Дмитрий Захаревич (Киев) – независимый режиссер и продюсер;

Елена Гудкова и Роман Путиенко – Born Vision Studio, клипмейкеры;

Юлия Манукян (Херсон) – арт-критик, редактор информационного портала о культуре юга Украины «Соус»;

Виталий Белобров – голова бизнес-ассоциации «Мы – херсонцы»;

Артур Сумароков – блогер, кинокритик, активист Art Hub.

Напомним, что в конкурсе было три лиги: Лига Джуниор (дети до 16 лет). Лига Семи Про (полупрофессионалы) про и лига Про (люди, у которых уже есть опыт съемок).

Итак, победителями в лиге Джуниор стала команда «Пенетраторы» и их добрый и поучительный фильм «Мудрый король». Ребята получили штатив и сертификаты на один день в лагере курсов английского языка от школы «Аддриан». В лиге Семи про победила команда «Janestation» с душевным фильмом «Обрести покой». Автор фильма получила экшн-камеру для своих будущих киноработ. И наконец победителем в лиге Про стал фильм «День Варенья» команды «Прочерк», создатели которого получили сертификат на 2 абонемента на посещение Одесского кинофестиваля. Кроме этого, каждому зрителю, пришедшему на голосование, была выдана наклейка, которой он после показа мог проголосовать на понравившийся фильм. По итогам зрительского голосования тоже был определен победитель. Это фильм «Гонка» команды «Куропатки», авторы которого получили экшн-камеру и сертификат на обучение английскому языку на месяц от школы «Аддриан». Также организаторы, Первая Херсонская Киношкола, отметили лучших актеров «Киноджема-2017» - Вагана Погосяна и Ксению Рябенко.

Партнер фестиваля школа английского языка «Аддриан» также подарила сертификаты на обучение английскому своим фаворитам – командам «Муза» и «Палата № 5».

Помимо этого, сейчас проходит онлайн-голосование. Голосуем, как и в прошлом году, просмотрами на Youtube. А также лайкаем, делимся, подписываемся на канал. Фильм, набравший наибольшее количество просмотров, до 30 мая станет победителем онлайн голосования. Все конкурсные фильмы можно найти по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PLC97FDNJhDrWVvYwEleQgG_D2NdskmHqD



