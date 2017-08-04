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Могила хасидского цадика Гилеля в Херсоне

 
3 августа (11 ава 5777 года от Сотворения Мира) в Херсоне по адресу Ушакова, 48, состоялась церемония открытия мемориального комплекса хасидского цадика рабби Гилеля.  Организаторы открытия комплекса — главный раввин Херсона и Херсонской области Йосеф Вольф и еврейская община города.

В торжествах приняли участие народный депутат Украины Александр Спиваковский, глава облгосадминистрации Андрей Гордеев и Херсонский городской голова Владимир Миколаенко, а также представители еврейской общины Херсона и делегации с других регионов Украины. И то сказать: открытие Мемориального комплекса раби Гилеля на юге нашей страны – это появление еще одного международного центра еврейского духовного паломничества.


«Херсонщина має більше 150 національностей і ми розуміємо, що нам потрібно підтримувати кожну громаду. Сильна громада - сильна Херсонщина. Тому ми тут і ми будемо допомогами й надалі.

Сьогодні ви об’єднуєтесь і відновлюєте те місце, де знаходиться могила Раббі Гігеля. І хай буде так, як говориться в повір’ї - якщо в населеному пункті є могила праведника, то це місце опікує Всевишній, який ніколи не допустить, щоб у цьому місці були війни та  катаклізми. І хай буде так, щоб цей меморіальний комплекс був на карті паломництвом всього єврейського народу», - сказал руководитель облгосадминистрации Андрей Гордеев.

У мемориала работала передвижная синагога (мицва-мобиль): раввины проводили иудейские религиозные обряды.
Рабби Гилеля – великий праведник, был духовным наставником евреев Юга Российской империи, скоропостижно скончался в Херсоне в 1864 году во время поездки по еврейским поселениям и был похоронен в центре города рядом с христианскими захоронениями, так-как по официальной версии в те времена не было еврейского кладбища.
 
В советские времена о месте захоронения хасидского цадика предпочитали не говорить. Но с обретением Украины свободы и независимости, стало возможным и восстановление могилы. Так, в начале зимы 1992 года Херсон посетил главный инспектор святых мест и кладбищ Шимон Аншин вместе с представителем организации по охране святых мест Давидом Михаэлем Шмиддом и равинном Давидом Гуревичем, которые обследовал шесть захоронений и определил могилу праведника о чем и составили 1 апреля 1992 года письменный акт. Долгие годы могила цадика сохранялась в склепе (на фото). Деньги на обустройство склепа выделил известный предприниматель Эдуард Грузберг. Текст на мраморной плите могилы цадика редактировал лидер нашего поколения Любавический Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон. В нем сказано, что здесь покоится «арава кодеш»: раввин святой, раввин-праведник, раввин-хасид, раввин-гаон (гений).


Так было. Фото сайта www.jewishkherson.com 
С тех пор уже много лет 11 ава херсонцы собираются на могиле цадика  и обращаются к нему, пребывающему ныне в Райских уделах, с просьбой отвести от своей общины и всех евреев, проживающих в любом уголке мира, всяческие неприятности, а если они уже есть – то чтоб исчезли, как можно скорее и без особого для нас ущерба, дай Б-г ему силы непременно осуществить это…
Учитывая то, что величие фигуры рабби Гилеля из Парича, погребенного в нашем городе, сопоставимо с самыми выдающимися деятелями еврейского мира, Херсонской еврейской общине «Хабад», во главе с главным раввином города Херсона и Херсонской области Иосефом-Ицхаком Вольфом, удалось в этом году осуществить заветную мечту членов еврейской общины и их друзей: создать Мемориальный комплекс рабби Гилеля, представляющий собой подлинный архитектурный памятник в виде отдельного благоустроенного строения с развитой инфраструктурой, позволяющей комфортно проводить религиозные службы горожан и паломников, желающих прикоснуться душою и сердцем к этой святыне. Мемориальный комплекс был воздвигнут на средства представителей еврейской общины из городов Херсона и Днепра.
мемориальный комплекс могилы цадика
В открытии Мемориального комплекса раби Гилеля принимало участие большое количество людей. Известный израильский скрипач Мордехай Бродский открыл действо исполнением нескольких негунов на скрипке. Публика благоговейно внимала чудесной музыке.
Мордехай Бродский
Раввин Иосеф-Ицхак Вольф назвал имена тех, благодаря кому открытие Мемориала стало возможным. Особое внимание он уделил уважаемому предпринимателю Ефиму Каплану, два года назад выдвинувшему идею его создания и сделавшему всё для её осуществления.

Могила цадика
После торжественного перерезания ленточки все присутствующие смогли зажечь свечки и оставить записки со своими пожеланиями. Ведь все верят в то, что рабби Лилель защищает каждого.

Сразу после открытия Мемориального центра в Херсонской синагоге по ул. Театральной, 27, состоялся торжественный банкет и концерт скрипача Мордехая Бродского, порадовавшего присутствовавших великолепным исполнением произведений еврейского музыкального искусства.
В начале банкета раввин И.Вольф вручал памятные подарки известным херсонцам – спонсорам строительства. В зале царила праздничная атмосфера и многократно звучавшее «Лэхаим!». Все понимали, что на карте мировой еврейской духовности появилось новое знаменательное место, и имя ему – город Херсон, Мемориал раби Гилеля.

Некоторые биографические сведения: Раввин, праведник известный хасид рабби Гилель (Илель, сын рабби Меира из Элитова) родился в городе Хомец, Белоруссия, в 1795 году - один из известнейших раввинов движения "Хаббад". Его отцом был рабби Меир Леви Малисов.

Учеба
В 15 лет рабби Гилель обладал глубокими познаниями в Торе, Мишне и Каббале. Его наставником был рав Авраам-Дов из Овруча  - глава раввинатского суда Житомира  и автор книги "Бат Аин".
Затем он учился у рава Мордехая из Чернобыля. В процессе учебы познакомился с хасидизмом  и решил стать последователем этого течения, начав изучать книгу Тания.
Позже его учителем стал рав Залман Зезмир, и именно он окончательно склонил рабби Гилеля стать хасидом Хабада.
Вскоре рабби Гилель переезжает к Цемах-Цедеку  и становится его хасидом.
С 1815 года рабби Гилель регулярно приезжал к Любавичскому Ребе Дов-Беру, преемнику Ребе Шнеура Залмана, а после его кончины, к Третьему Ребе, Менахему Мендлу из Любавичей.

Деятельность
В 1818 году Цемах-Цедек поручает ему важную миссию - собирать деньги для выкупа пленных евреев, а также снабжать солдат-евреев кошерной пищей.
Изначально рабби Гилель проживал в городе Парич недалеко от Бобруйска.  Когда же раввин Бобруйска Барух Мордехай уехал в Эрец-Исраэль, местная община пригласила его на должность раввина и главы религиозного суда.
Будучи духовным наставником евреев Юга Российской империи, он скоропостижно скончался в Херсоне в 1864 году во время поездки по еврейским поселениям и был похоронен в центре города рядом с христианскими захоронениями (за неимением в те времена еврейского кладбища).

По материалам сайтов www.jewishkherson.com, nikcenter.org и khoda.gov.ua
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