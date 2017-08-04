Могила хасидского цадика Гилеля в Херсоне

3 августа (11 ава 5777 года от Сотворения Мира) в Херсоне по адресу Ушакова, 48, состоялась церемония открытия мемориального комплекса хасидского цадика рабби Гилеля. Организаторы открытия комплекса — главный раввин Херсона и Херсонской области Йосеф Вольф и еврейская община города.

В торжествах приняли участие народный депутат Украины Александр Спиваковский, глава облгосадминистрации Андрей Гордеев и Херсонский городской голова Владимир Миколаенко, а также представители еврейской общины Херсона и делегации с других регионов Украины. И то сказать: открытие Мемориального комплекса раби Гилеля на юге нашей страны – это появление еще одного международного центра еврейского духовного паломничества.

Сьогодні ви об’єднуєтесь і відновлюєте те місце, де знаходиться могила Раббі Гігеля. І хай буде так, як говориться в повір’ї - якщо в населеному пункті є могила праведника, то це місце опікує Всевишній, який ніколи не допустить, щоб у цьому місці були війни та катаклізми. І хай буде так, щоб цей меморіальний комплекс був на карті паломництвом всього єврейського народу», - сказал руководитель облгосадминистрации Андрей Гордеев.

Рабби Гилеля – великий праведник, был духовным наставником евреев Юга Российской империи, скоропостижно скончался в Херсоне в 1864 году во время поездки по еврейским поселениям и был похоронен в центре города рядом с христианскими захоронениями, так-как по официальной версии в те времена не было еврейского кладбища.





В советские времена о месте захоронения хасидского цадика предпочитали не говорить. Но с обретением Украины свободы и независимости, стало возможным и восстановление могилы. Так, в начале зимы 1992 года Херсон посетил главный инспектор святых мест и кладбищ Шимон Аншин вместе с представителем организации по охране святых мест Давидом Михаэлем Шмиддом и равинном Давидом Гуревичем, которые обследовал шесть захоронений и определил могилу праведника о чем и составили 1 апреля 1992 года письменный акт. Долгие годы могила цадика сохранялась в склепе (на фото). Деньги на обустройство склепа выделил известный предприниматель Эдуард Грузберг. Текст на мраморной плите могилы цадика редактировал лидер нашего поколения Любавический Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон. В нем сказано, что здесь покоится «арава кодеш»: раввин святой, раввин-праведник, раввин-хасид, раввин-гаон (гений).

С тех пор уже много лет 11 ава херсонцы собираются на могиле цадика и обращаются к нему, пребывающему ныне в Райских уделах, с просьбой отвести от своей общины и всех евреев, проживающих в любом уголке мира, всяческие неприятности, а если они уже есть – то чтоб исчезли, как можно скорее и без особого для нас ущерба, дай Б-г ему силы непременно осуществить это…

Учитывая то, что величие фигуры рабби Гилеля из Парича, погребенного в нашем городе, сопоставимо с самыми выдающимися деятелями еврейского мира, Херсонской еврейской общине «Хабад», во главе с главным раввином города Херсона и Херсонской области Иосефом-Ицхаком Вольфом, удалось в этом году осуществить заветную мечту членов еврейской общины и их друзей: создать Мемориальный комплекс рабби Гилеля, представляющий собой подлинный архитектурный памятник в виде отдельного благоустроенного строения с развитой инфраструктурой, позволяющей комфортно проводить религиозные службы горожан и паломников, желающих прикоснуться душою и сердцем к этой святыне. Мемориальный комплекс был воздвигнут на средства представителей еврейской общины из городов Херсона и Днепра.

В открытии Мемориального комплекса раби Гилеля принимало участие большое количество людей. Известный израильский скрипач Мордехай Бродский открыл действо исполнением нескольких негунов на скрипке. Публика благоговейно внимала чудесной музыке.

Раввин Иосеф-Ицхак Вольф назвал имена тех, благодаря кому открытие Мемориала стало возможным. Особое внимание он уделил уважаемому предпринимателю Ефиму Каплану, два года назад выдвинувшему идею его создания и сделавшему всё для её осуществления.

В начале банкета раввин И.Вольф вручал памятные подарки известным херсонцам – спонсорам строительства. В зале царила праздничная атмосфера и многократно звучавшее «Лэхаим!». Все понимали, что на карте мировой еврейской духовности появилось новое знаменательное место, и имя ему – город Херсон, Мемориал раби Гилеля.

Некоторые биографические сведения: Раввин, праведник известный хасид рабби Гилель (Илель, сын рабби Меира из Элитова) родился в городе Хомец, Белоруссия, в 1795 году - один из известнейших раввинов движения "Хаббад". Его отцом был рабби Меир Леви Малисов.





Учеба

В 15 лет рабби Гилель обладал глубокими познаниями в Торе, Мишне и Каббале. Его наставником был рав Авраам-Дов из Овруча - глава раввинатского суда Житомира и автор книги "Бат Аин".

Затем он учился у рава Мордехая из Чернобыля. В процессе учебы познакомился с хасидизмом и решил стать последователем этого течения, начав изучать книгу Тания.

Позже его учителем стал рав Залман Зезмир, и именно он окончательно склонил рабби Гилеля стать хасидом Хабада.

Вскоре рабби Гилель переезжает к Цемах-Цедеку и становится его хасидом.

С 1815 года рабби Гилель регулярно приезжал к Любавичскому Ребе Дов-Беру, преемнику Ребе Шнеура Залмана, а после его кончины, к Третьему Ребе, Менахему Мендлу из Любавичей.





В 1818 году Цемах-Цедек поручает ему важную миссию - собирать деньги для выкупа пленных евреев, а также снабжать солдат-евреев кошерной пищей.

Изначально рабби Гилель проживал в городе Парич недалеко от Бобруйска. Когда же раввин Бобруйска Барух Мордехай уехал в Эрец-Исраэль, местная община пригласила его на должность раввина и главы религиозного суда.

Будучи духовным наставником евреев Юга Российской империи, он скоропостижно скончался в Херсоне в 1864 году во время поездки по еврейским поселениям и был похоронен в центре города рядом с христианскими захоронениями (за неимением в те времена еврейского кладбища).

«Херсонщина має більше 150 національностей і ми розуміємо, що нам потрібно підтримувати кожну громаду. Сильна громада - сильна Херсонщина. Тому ми тут і ми будемо допомогами й надалі.У мемориала работала передвижная синагога (мицва-мобиль): раввины проводили иудейские религиозные обряды.После торжественного перерезания ленточки все присутствующие смогли зажечь свечки и оставить записки со своими пожеланиями. Ведь все верят в то, что рабби Лилель защищает каждого.Сразу после открытия Мемориального центра в Херсонской синагоге по ул. Театральной, 27, состоялся торжественный банкет и концерт скрипача Мордехая Бродского, порадовавшего присутствовавших великолепным исполнением произведений еврейского музыкального искусства.По материалам сайтов www.jewishkherson.com, nikcenter.org и khoda.gov.ua