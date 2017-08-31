Жемчужины и песок Одесского международного фестиваля...

Что общего между Антониони, Тарковским и Кирой Муратовой? Никогда бы не соединил одной строкой три великих имени для мирового кинематографа, если бы не острое обсуждение конкурсного фильма 8-го Одесского кинофестиваля «Январь-март» Юрия Речинского. Арт-критики и киножурналисты, умничая перед камерами, пытались слегка пнуть молодого режиссера и менторским снисходительным тоном заметить; «Слышь, ты такой занятный, твое искусство так похоже на Тарковского и Антониони…», а в мужской курилке, так вообще услышал, что «в полку Киры Муратовой прибыло». Все эти разговоры свидетельствовали, что арткритики, находясь в плену кинематографических авторитетов, все еще не готовы принять в сонм мастеров молодого украинского режиссера Юрия Речинского, но подсознательно они уже его сравнивают и с Антониони, и с Тарковским. Что ж, у него, молодого украинского режиссера, как мне показалось, есть талант, который может самобытно засверкать в ряду режиссеров, оставивших свой яркий след в искусстве. И в этом состоит то эстетическое послевкусие, которое испытываешь после просмотра фильма «Январь – март». Эта кинематографическая повесть, рассказывающая об автомобильной аварии и ее последствиях, гармонично перебивается символичными сценами, эстетикой которых можно наслаждаться и отдельно, даже вне контекста самого фильма, и просто рассматривать, как иллюстрации смерти и любви, непонимания и душевной пропасти.

Особенно мне понравилась сцена, в которой героиня фильма посередине озера в отчаянии выбрасывает весла, и камера взмывает над лодкой … и лодка пуста. Режиссер этим приемом «заставляет» зрителя отчаянно расшифровывать кинематографические коды и мысленно, потом, после просмотра, возвращаться к этим символам и переживать их снова, уже вне контекста этого образа, а в привязке к собственным жизненным ситуациям.

Режиссер придирчив к деталям и мелочам: от всклокоченных причесок, до цвета платья и крупного плана двустволки или убитого кабана. Это, безусловно, сугубо мое личное восприятие этого фильма, которое заставляет меня по новому воспринимать и свою жизнь, так как во время просмотра накладывались и личные истории и неприятные выяснения личных отношений, которые добавляли свои краски в восприятие истории от Юрия Речинского. Думаю, что когда зритель выходил из зала, он не был уверен, что до конца расшифровал смыслы, заложенные режиссером и сценаристом, поскольку современная жизнь непредсказуема. Молодой кинохудожник и сам не может быть уверенным, что познал истину. Да и зачем? Задача режиссера задавать вопросы, а ответы каждый находит для себя сам.

Безусловно, трудно по одному фильму давать оценку таланту автору. Его Искусство противоречиво, и эта противоречивость роднит его с жизнью.

Оно заключает в себе, любовь и смерть, радость и страдание, стремление к пониманию, которое вытекает из несовершенства мира.

И в заключение…этот фильм, был первым, который я просмотрел в рамках конкурсной программы фестиваля. Для меня он так и остался первым. И если бы от меня зависело присуждение гран-при, то именно «Январь – март» его получил.

Юрий Житняк - обозреватель