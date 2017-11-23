Збережемо бібліотеки для Херсону!

Сьогодні у Херсоні відбулося засідання Круглого столу за участі депутатів, членів виконавчого комітету міської ради, представників інтелігенції, науковців, громадських активістів, працівників культури, звичайних городян. Зала Центральної херсонської бібліотеки імені Лесі України була переповнена, бо тема обговорення на Круглому столі хвилювала багатьох - всі зібралися обговорити депутатську ідею закриття чи то "оптимізації" закладів культури та мережі бібліотек міста Херсона.

Найголовніше: учасники Круглого столу вирішили звернутися до Херсонського міського голови із вимогою припинити руйнацію мережі публічних бібліотек міста.





Ми друкуємо текст резолюції, який ухвалили за підсумками обговорення:





В процесі обговорення найважливіших питань організації мережі публічних бібліотек міста, діяльності структурних підрозділів , що входять до складу Херсонської централізованої бібліотечної системи, а також проблеми оптимізації бібліотечних установ міста, їх закриття , приєднання до шкільних бібліотек, учасники круглого столу прийшли до наступних висновків:





1. Згідно із ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. В Законі України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" ст.4. вказано "Основою державної політики в галузі бібліотечної справи є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в користування бібліотеками."

2. Бібліотеки є частиною духовної культури українців. Закривати або оптимізувати їх - це руйнувати духовне життя громади міста, обмежувати свободу слова, доступ до інформації, можливість вільно та безкоштовно отримувати інформацію через різні джерела інформації.





Враховуючи важливість зазначених питань учасники круглого столу вирішили:





1. Звернутись до Херсонського міського голови з вимогою про припинення руйнації мережі публічних бібліотек міста Херсона, що входить до складу Херсонської централізованої бібліотечної системи.





2. Модернізувати публічні бібліотеки через реалізацію проектів розвитку бібліотек міста на 2018 рік:

- Створити Центри сім’ї та сімейного читання з метою розвитку сімейного читання, залучення батьків та дітей до бібліотеки, організації їх дозвілля та освіти на базі БФ№1,5,16,20, Комишанська, Антонівська селищні, Сонячна, Куйбишевська, Інженерна сільська БФ.

- Організувати громадські приймальні з вирішення соціальних питань населення мікрорайонів при БФ№ 2, 8, 12,14, Богданівська, Петрівська сільська БФ, Кіндійська селищна БФ

- Продовжити діяльність Центру Екологічного виховання дітей на базі БФ№17 для дітей

- Пункт європейської інформації та клуб з вивчення англійської мови для дітей та їх батьків на базі БФ№7 для дітей

- Створити для юнацтва інформаційно – освітню платформу та продовжити діяльність Пункту європейської інформації «Все про Європу» на базі БФ№23

- Групу інклюзивного виховання та читання для дітей молодшого віку при БФ№13 для юнацтва та дітей

- Етнобібліотеку з питань популяризації духовних традицій українського народу, історії, культурології на базі БФ№11

- Створити Майстерні щастя з розвитку творчості читачів, організації дозвілля населення мікрорайонів Шуменського та Центру міста на базі БФ№6,19

- Продовжити діяльність Першої Херсонської кіношколи на базі БФ№3

- Організувати діяльність демотеки з розвитку творчості молоді міста при Центральній бібліотеці ім. Лесі Українки

- Продовжити діяльність молодіжної літературної студії «Блокнот»

- Створити нові театральні постановки Театру книги на базі Центральної бібліотеки для дітей

-Реалізувати краєзнавчо – туристичний проект «Рандеву з Херсоном» для дітей 10 -15років на базі БФ№21 для дітей

- Вивчати основи медіаграмоти при ЦБ, БФ№1,2,З, 9,15,Наддніпрянській, Степанівській, Зеленівській.

- Організувати для населення мікрорайонів безкоштовні курси з вивчення іноземних мов на базі ЦБ, БФ№15,23

- Продовжити доброчинний проект «Бібліотерапія для маленьких» БФ№22 для дітей спільно з обласною дитячою лікарнею





3. Враховуючи наявність відповідної теоретичної підготовки, життєвого і професійного досвіду всі учасники круглого столу висловили готовність підтримувати і надалі бібліотеки міста, ініціювати проведення адвокаційних заходів щодо існування бібліотек, спрямованих на забезпечення права херсонців на вільний, безкоштовний доступ до інформації в бібліотеках.





4. Ініціювати проведення прес-конференції з метою захисту мережі публічних бібліотек, що входять в структуру Херсонської централізованої бібліотечної системи.



