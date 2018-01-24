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О Стасе Волязловском...

Стас Волязловский. Источник:  
Станислав Волязловский родился 14 октября 1971, был убит неизвестными 8 января 2018. Украинский художник, перформансист, видеограф, нонконформист. Он прожил всю жизнь в Херсоне.  Окончил художественную школу, активно участвовал в творческой жизни города. Он не мог без Херсона. 
Стас работал в стиле, который сам определял как «шансон-арт»: «Шансон-арт — это моя рефлексия на мир, в котором я существую, с его интересами, проблемами, страхами, религией, новыми культурными вызовами, с его телевидением и программами, наполненными дебильной рекламой, расчлененкой, криминалом, порнографией, сериалами и политикой, с его жёлтой прессой и его интернетом. Возможно, для меня это что-то вроде арт-терапии. Мне действительно удается освободиться от всего, лезущего в мозг помимо моей воли. Беру и вываливаю все налезшее в эдакой лубочно-концентрированной форме на лист бумаги или старые сэконд-хэндовские простыни, которые разрисовываю шариковыми ручками».
В 2009 году шансон-артовские работы Стаса Волязловского приняли участие в основном проекте 3-й Московской биеннале. Проект куратора биеннале Жана-Юбера Мартена стал самой посещаемой выставкой в истории Московской биеннале (а также в истории современного искусства в России вообще), а Стас Волязловский на этой выставке оказался единственным украинским участником. 
В 2010 году он стал победителем международного конкурса живописи и получил премию имени Казимира Малевича.

Известный искусствовед Александр Соловьев поделился на  "Громадськом радіо"своими воспоминаниями о Стасе.


Александр Соловьев рассказывает: Это был настоящий художник, ни на кого не похожий. Его не могли любить все. Его творчество очень специфическое. Это Art Brut — особая сфера современного искусства, связанная с искусством отклонений. Художники этой сферы основываются на искусстве душевно больных, субкультур, заключенных, то есть тех социальных групп, которые не вписываются в общепринятые рамки и параметры. Все это связано со сферой подсознания, категориями абсурда. Это необычное искусство по форме, по материалам, которые используются.

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