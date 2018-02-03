Программа для взрослых в херсонском театре кукол

9, 16 и 23 февраля Театральная лаборатория «Тотем» показывает свои лучшие три спектакля в Херсонском академическом театре кукол.Утром театр работает для детей, а вечером для взрослых. Это обычная практика для ведущих европейских кукольных театров. Сцена не должна пустовать. Тем более в Херсоне, где сцен вообще раз-два и обчелся. Поэтому Херсонский академических театр кукол и Театральная лаборатория «Тотем» решили объединить свои усилия, чтобы херсонцы смогли захаживать в Театр кукол и вечерком. За последние три года «Тотем» создал целый ряд спектаклей, которые смотрели жители Киева, Львова и Харькова, но не родные херсонцы. Поэтому было решено показать лучшие «тотемовские» спектакли в рамках одной шоу-программы. Если этот эксперимент окажется удачным, то взрослая программа в Театре кукол может получить постоянную прописку уже в ближайшем будущем. Итак, ждем всех на Программу для взрослых в Театре кукол.Театральное продолжение легендарной кинофраншизыОтвратительные ксеноморфы и сексапильные андроиды, реп-баттл и итальянская эстрада, занимательная теология и гендерные прения – все это в театральном сиквеле «Чужих» в исполнении Totem Centre Theatre Lab. Авторские костюмы, ожившие ремарки, открытый космос и живая рок-н-рольная гитара.Драматург: Елена АстасьеваРежиссер: Макс АфанасьевПродолжительность спектакля – 60 минут18+Вистава на основі інтерв’ю з реальними людьми«Макарони з сахаром» – документальна вистава-дослідження, для якої були зібрані інтерв’ю з людьми різних професій та занять. Всі ці люди – з сільської місцевості і всі вони намагаються інтегруватися у міське середовище та зробити успішну кар’єру. У когось це виходить, у когось не дуже. Текст п'єси написаний живим південноукраїнським діалектом.18+Драматург: Євген МарковськийРежисер: Макс АфанасьєвТривалість вистави – 70 минутСторитейлинг по рассказу Стаса ВолязловскогоЭлефант – это коллаж авторского текста и документального интернет-хлама, повествующего о судьбах простого человека на пост-советском пространстве. Фабула спектакля следующая: жена уезжает в Москву на заработки и оставляет безработного мужа делать в квартире евроремонт. Экзотическая живая музыка, материализация снов, мягкая игрушка, беседы по душам и знаменитый балет со швабрами.18+Драматург: Николай ГоманюкРежиссер: Макс АфанасьевПродолжительность спектакля – 60 минутСтоимость билета: партер – 75 грн, амфитеатр – 50 грнСтоимость абонемента на 3 спектакля – 100 грнБилеты можно приобрести предварительно по телефону 066 105 39 77 (Николай) или в день спектакля в кассе Театра куколНачало спектаклей – 18.00Адрес Театра кукол: ул. Университетская, 8