Рік роботи: моніторинг діяльності новообраних депутатів Каховької міської ради

Херсонська обласна організація Комітету виборців України провела моніторинг роботи депутатів місцевих рад за першій рік нової каденції. Подібний моніторинг ми проводимо з 2006 року в містах Херсонської області. Експерт ХОО КВУ Володимир Молчанов підготував матеріал за підсумками річного моніторингу діяльності новообраних депутатів Каховської міської ради.

Головними предметами уваги громадських експертів є депутатська активність, виконання передвиборчих обіцянок, доступність та якість інформації про роботу депутатів, результати роботи депутатів із виборцями.

Статистичні дані депутатської дисципліни.

За рік роботи проведено 23 пленарних засідання 21 сесії. Загальна відвідуваність – 88,81%. Понад 50% пропусків у двох депутатів, обидва з Блоку Петра Порошенка «Солідарність» – Артем Трофимчук – 14 з 23 (60,87%), та Олександр Салтиков – 13 з 23 (56,52%). Аутсайдером серед фракцій є Блок Петра Порошенка «Солідарність»: 63,32% відвідань.

Найбільш дисципліновано відвідували сесії депутати «Опозиційного блоку» (88,89%). Жодного пленарного засідання не пропустили депутати Любов Попова («Опозиційний блок») та Олександр Тернавський (ВО «Батьківщина»). Якщо враховувати депутатів, чиї повноваження з різних причин припинились достроково або відповідно розпочались пізніше, то серед таких депутатів усі пленарні засідання за період своїх повноважень відвідали також Ігор Філіпчук, Наталія Забалуєва (обидва – «Опозиційний блок»), Надія Виноградова («Відродження»), Віктор Амєлін (Радикальна партія Олега Ляшка).

- У порівнянні з минулим скликанням дисципліна відвідувань пленарних засідань значно покращилась з 67% до 88,8%. У порівнянні із першою половиною року спостерігається тенденція до погіршення дисципліни.

Оцінка відкритості і доступності протоколів та інших документів про хід і результати депутатської діяльності. Можна констатувати покращення якості протоколів пленарних засідань і спільних засідань комісій. Єдиним питанням залишається винесення списку присутніх і відсутніх в окремі списки, які в більшості випадків залишились неопублікованими, тобто недоступними для широкого загалу. Також не публікуються додатки до рішень сесії, навіть в разі, коли саме там відображено фактичний зміст рішення.

Набагато гіршою є ситуація з офіційним висвітленням інших аспектів депутатської діяльності: прийом виборців (на сайті відсутній графік прийому виборців, а наявне в загальному масиві рішення про закріплення депутатів за територіальними виборчими округами не містить місць і часу прийому); не оприлюднюється інформація про депутатські запити, доручення та звернення; про річні звіти депутатів; не опубліковані передвиборчі програми та обіцянки суб’єктів висування та окремих депутатів, в тематичному розділі офіційного веб-сайту присутні в якості додаткової інформації лише домашні адреси депутатів (насправді найменш потрібна виборцю, а для депутата, можливо, небезпечна інформація), не прийнятий план роботи ради на рік (і вже нема сенсу приймати його на 2016 рік).

Аналіз депутатської активності

Ми відзначаємо зростання активності: за рік під час 23 пленарних засідань 12 чергових і 9 позачергових сесій та 13 засідань постійних комісій зафіксовано 91+159 виступів (тут і далі, відповідно, на засіданнях комісій та на пленарних засіданнях), 130+175 реплік, 84 конкретних пропозицій, з них 61 негайно підтриманих на відповідному засіданні шляхом голосування.

Якщо в першій половині року беззаперечним лідером активності був екс-депутат Павло Філіпчук, то після складання ним мандату лідером активності у другій половині року став Олег Потоскуєв («Оппозиційний блок») з середньою активністю на пленарних засіданнях та засіданнях комісій 21,04% від загальної активності (тут і далі визначено як відношення суми активності конкретного депутата за категоріями «виступ», «репліка», «пропозиція» до суми відповідної активності усіх депутатів), Друге місце посіла Тетяна Гончарова (ВО «Батьківщина», 11,47%), третє – Павло Пуляєв («Оппозиційний блок», 10,71%), четверте – Володимир Яхно (УкрОП, 7,58%) , п’яте – Анатолій Перчиць (Блок Петра Порошенка, 6,00%).

Для порівняння, показники активності за рік роботи: 1. Олег Потоскуєв («Оппозиційний блок») - 112 проявів активності, або 17,3% від загальної, 2. Павло Філіпчук («Оппозиційний блок») - 89, або 13,8%, 3. Тетяна Гончарова (ВО «Батьківщина») – 65 (10,7%), 4. Павло Пуляєв («Оппозиційний блок») – 54(8,2%), 5. Олександр Особа («Оппозиційний блок») – 32 (5,3%).

Разом з тим існують 6 депутатів, що не відзначились за період дослідження жодним запротокольованим словом. Це Артем Трофимчук, Михайло Грек, Володимир Федченко, (усі – Блок Петра Порошенка), Наталя Забалуєва («Оппозиційний блок»), Олексій Кропачов (Радикальна партія Олега Ляшка) та Юрій Заремба («Відродження»).

По партіям лідерами активності є Опозиційний блок з середнім на кожного депутата відсотком активності 5,35% (5,21% на другому етапі) та ВО «Батьківщина» 4,4% (4,75% на другому етапі), аутсайдерами – Радикальна партія Олега Ляшка – 0,31% (0,25% на другому етапі), та Блок Петра Порошенка 0,96% (0,91% на другому етапі)

4. Медіа моніторинг

Разом виявлено 147 публікацій, в яких міститься 84 згадки міського голови, 32 – виконкому, і 144 – депутатів міської ради. Переважна тональність публікацій, особливо стосовно депутатів і виконкому – негатив проти політичних опонентів. В цілому кількість позитивних згадок 83, нейтральних 83, негативних 94.

Розподіл публікацій за тональністю:

Позитивна Нейтральна Негативна Міський голова 39 38 7 Виконком 0 16 16 Рада, у т.ч.: 44 29 71 Депутати провладні 25 19 34 Депутати опозиційні 19 10 37

Найактивніші депутати в розрізі публікацій

1)Павло Пуляєв – 30 публікацій, з них 14 з політичних питань, 3 – виділення землі, 2 – проблема відпочинку (реконструкція парку), 3 – зайнятість і розвиток підприємств, 6 -ЖКГ, по одній – правопорядок та участь у депутатській роботі; тональність: 2 позитивні, 1 нейтральні, 27 негативні. В 15 публікаціях він згадується в поєднанні ролі депутата та першого заступника міського голови (члена виконкому). Основний ресурс – «Каховские новости»

2)Павло Філіпчук – 29 публікацій, з них 20 з політичних питань, 5 – участь у депутатській роботі, 4 – вирішення проблем (3 - освіта, 1 – дозвілля). Слід відзначити, що після складання Павлом Філіпчуком депутатських повноважень згадки про нього до уваги не брались. Тональність: 7 позитивних, 2 нейтральні, 20 негативних. Основний ресурс по негативу – «Каховские новости», за позитивом – «Каховська зоря». Публікації обох ресурсів мали зовнішні ознаки заангажованості – в першому випадку цілеспрямованої кампанії з дискредитації, в другому – бенефіціарного замовлення позитивного матеріалу на межі реклами та агітації.

3) Лілія Дроздік – 20 публікацій, з них 14 політичних, 4 – вирішення проблем (1 благоустрій, 2 ЖКГ, 1 – інше (бюджет)), 2 – участь у депутатській роботі; тональність: 0 позитивних, 6 нейтральні, 14 негативних. Основний ресурс – «Каховские новости»

4) Олег Кожемякін – 13 публікацій, 9 з політичних питань, 4 – участь у депутатській роботі, тональність – 6 позитивних, 7 нейтральних. Основний ресурс – «Каховские новости»

Аналіз резонансних голосувань. Більшість голосувань підпадають під шаблон політичного розподілу між прихильниками міського голови та його опонентами. Усі питання заздалегідь розподіляються за ознакою свій-чужий, і подальша дискусія в залі, як правило, є безглуздою. Через це питання, які виносить міський голова, часто просто знімаються ним під час пленарного засідання ще до голосування. Виключенням є рішення з ознаками популізму, де до голосів опозиційної більшості додаються представники РПЛ і УкрОПу. Разом з тим, якщо питання узгоджені на позасесійному рівні, спостерігається одностайність у голосуванні навіть політично забарвлених проектів рішень, як-от затвердження першого заступника міського голови Олега Кожемякіна. На цьому тлі єдиним голосуванням з ознаками резонансу виглядає неприйнятий радою проект рішення «Про внесення змін до п. 5.1 договору купівлі-продажу майна, що підлягає приватизації від 30.09.2009 р. за реєстровим № 469». – спроба третього продовження терміну дії інвестиційної угоди з ТОВ «Перспектива» про реконструкцію міського парку культури і відпочинку через невиконання контрагентом його умов в попередні терміни. Підсумки: 12 за (у тому числі присутні депутати від «Опозиційного блоку», а також Ганна Садова (Блок Петра Порошенка, головний редактор «Каховских новостей») та Олексій Кропачов (Радикальна партія Олега Ляшка), разом з тим питання викликало диференціацію серед депутатів від «Самопомочі», ВО «Батьківщини», Союзу лівих сіл та партії «Відродження».

Виконання передвиборчих обіцянок:

Обіцянка Партія (суб'єкт висування) Чи виконана (+,-,+/-) Механізм Строк Деолігархізація (усунення з виконавчої гілки місцевого самоврядування та з керівництва комунальними підприємствами представників великого (в місцевих масштабах) бізнесу БПП "Солідарність" - Відсутній Невизначенний ОСББізація (стимулювання утворення ОСББ через механізм переважного фінансування капітальних ремонтів з міського бюджету на користь ОСББ) БПП "Солідарність" +- Зазначений Так само Ліквідація поборів у сфері освіти БПП "Солідарність" - Зазначений Так само Зручне місто. Нові маршрути (створення альтернативного існуючому приватному нового комунального перевізника) БПП "Солідарність" - Зазначений Так само Зручне місто. Дитячий майданчик - у кожен двір! БПП "Солідарність" - Відсутній Так само Зручне місто. Приватному сектору - турботу! (розповсюдити витрати на благоустрій на квартали приватної забудови БПП "Солідарність" - Відсутній Так само Надання в оренду земельних ділянок виключно через механізм земельних аукціонів "Опозиційний блок" - Зазначений Так само Залучити інвестиції через стимулююче оподдаткування місцевими податками "Опозиційний блок" - Зазначений Так само Забезпечити школи автономними котельними "Опозиційний блок" - Зазначений Так само Ініціювати пошук інвесторів для реконструкції кінотеатру ім. Блюхера, міського парку, басейну, очисних споруд, полігону твердих побутових відходів "Опозиційний блок" - Відсутній Так само Впровадити роздільне збирання і переробку сміття "Опозиційний блок" - Відсутній Так само ОСББізація (стимулювання утворення ОСББ через механізм переважного фінансування капітальних ремонтів з міського бюджету на користь ОСББ) "Опозиційний блок" +- Зазначений Так само впровадити програму «прозорий бюджет» "Самопоміч" +- Зазначений Так само на базі відділу економіки (міськвиконкому) створити інвестиційно-проектний відділ, організувати короткострокову бізнес-освіту. "Самопоміч" - Зазначений Так само підтримати розвиток альтернативних видів енергозбереження. "Самопоміч" - Відсутній Так само привести освітній стандарт у пріоритетну відповідність, використовувати комунальну власність для потреб сталого культурного розвитку. Затвердити перелік безкоштовних медичних послуг. "Самопоміч" - Відсутній Так само запровадити програму «Громадський благоустрій». "Самопоміч" - Відсутній Так само безкоштовний vi-fi в громадських місцях "Батьківщина" + Відсутній Так само електронні приймальня міськвиконкому та реєстратура в поліклініках "Батьківщина" +- Відсутній Так само Впровадити роздільне збирання і переробку сміття "Батьківщина" - Відсутній Так само Запровадження ліхтарів із світлодіодними лампами "Батьківщина" - Відсутній Так само Реконструкція зупинок "Батьківщина" - Відсутній Так само

В порівнянні з іншими містами існують позитивні моменти. По-перше, абсолютна більшість поточного складу ради через своїх суб’єктів висування, обіцянки надавали. По-друге, більшість цих обіцянок є вимірюваними і оцінюваними на фактичне виконання. По-третє, обіцянки оформлені як програми місцевих осередків. По-четверте, частина обіцянок від політично опонуючих одна одній сил перетинаються за змістом, що підвищує їх шанси на виконання. Всього зафіксовано 28 обіцянок, з яких 22 вимірюваних від 4 суб’єктів висування, що провели депутатів до ради. Разом партії, що надавали обіцянки, мають 25 з 34 мандатів.

- Виконані обіцянки: Частково за перший рік каденції виконано та/або знаходяться в процесі виконання 5 обіцянок. При цьому лише однакову для БПП і «Опозиційного блоку» обіцянку ОСББізації можна вважати такою, що виконується депутатами свідомо і послідовно на виконання їх передвиборчих обіцянок. Натомість решта часткового виконання завдячується ініціативі інших, ніж відповідні партії чи висунуті ними депутати, суб’єктів: опція «прозорий бюджет», що працює наразі частково і не містить поточного виконання з посиланнями до первинної документації включно на сайті міської ради, запроваджена відділом фінансів виконкому (О.Гончаров), безкоштовний вай-фай в громадському транспорті встановлено перевізниками на вимогу міського голови, так само, як за ініціативи останнього створено електронну приймальню у міськвиконкомі.

Перелік вимірюваних обіцянок:

Голосування всупереч партійним програмам чи передвиборчим обіцянкам: Депутат Сергій Яременко («Самопоміч») ініціював на 17 сесії в розділі «Різне» ввести для міських замовників систему електронних закупівель «Прозорро» на допорогові закупівлі. Ця обіцянка передбачається загальнопартійною програмою «Самопомочі». На 21 сесію міський голова Андрій Дяченко запропонував проект рішення з цього приводу внести до порядку денного (питання № 31). Проте секретар міськради Лілія Дроздік («Самопоміч»), заявила, що за відомим їй досвідом таке питання краще розглянути виконкому (при тому, що засновником комунальних установ, закладів і підприємств є міська рада, а не виконком, тим більше, на той час виконкому практично не існувало, зокрема, через позицію самої Лілії Дроздік, що кілька разів не з’являлась на засідання, зриваючи кворум). Незважаючи на те, що згідно з протоколом депутати підтримали внести додаткові питання до порядку денного, надалі розглядалися і голосувалися усі питання, окрім 31-го, після чого сесія була закрита. Наявні дії секретаря ради Лілії Дроздік, що суперечать програмі власного суб’єкту висування (п.2. р.1. передвиборчої програми Об’єднання «Самопоміч») .





Прогнози і пропозиції. Перспективи виконання програм. Раді потрібна систематизація програм і обіцянок, зокрема їх публікація на сайті міської ради із звітами про поточне виконання та зворотнім зв’язком з виборцями. Як правило, подібні ініціативи прохолодно зустрічаються депутатами, яким згадки про обіцянки здаються прихованим тиском, але публікація обіцянок запровадить здорову конкуренцію між політичними групами за краще виконання програм і обіцянок.

Пропозиції:

1.Прийняти «Положення про порядок висвітлення діяльності депутатів ради» (проект і пояснювальна записка додаються), в короткі терміни заповнити веб-сайт передбаченими Положенням матеріалами.

2.Прийняти та оприлюднити на веб-сайті план роботи на 2017 рік з урахуванням оприлюднених передвиборчих програм і обіцянок суб’єктів висування.

3.Оприлюднювати окрім протоколів та рішень ради усі додатки до них, зокрема списки відсутніх депутатів.

4.Керівникам фракцій, а також першим номерам списків звернути увагу недисциплінованих депутатів на неприпустимість пропусків пленарних і комісійних засідань навіть за поважних причин. Не допускати особистої недисциплінованості.





Довідка: громадські активісти місцевих громадських організацій в координації з експертами ХОО Комітету виборців України регулярно збирають, систематизують, аналізують, надають оцінку виконанню передвиборчих програм, реалізації депутатських обов'язків по роботі в радах, прийому виборців, звітності перед виборцями і т.д. Ця робота проводиться у рамках проекту «Моніторинг виконання депутатських обіцянок як механізм громадського контролю і крок до створення ефективного громадянського суспільства» за фінансової підтримки Національного фонду на підтримку демократії NED.