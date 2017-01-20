Названы еще семь фамилий депутатов, которых будут отзывать
По девяти депутатам Херсонского городского совета началась процедура отзыва. Об этом сообщили нам представители Херсонской городской избирательной комиссии. Это Лариса Леонова, избранная по спискам ВО "Батьківщина", Евгений Назарян, избранный по спискам "УКРОПа", Михаил Чемерис, Руслан Рубан, Аркадий Подлесный, Игорь Токарев и Валентин Сух (все - «Самопомощь»), Галина Луговая и Ирина Ценкер (Блок Петра Порошенка "Солидарность").
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Что будет дальше? Инициативные группы, которые были созданы на собраниях избирателей должны собрать 1285 подписей херсонцев, которые имеют право голоса. Это - так называемая избирательная квота. После этого городской избирком проверит подписи и передаст свой вердикт в соответствующие партийные организации, по спискам которых прошли эти депутаты. Так-как в организации процедуры отзыва депутатов самое активное участие принимают партии, то заминки по отзыву не будет.
Вполне вероятно, что на двух этапах (рассмотрении и утверждении подписей избирателей и решение партийных организаций про отзыв) будут судебные иски от "пострадавших" депутатов.
Кроме исков ожидаются ответные политические действия. Так, Владимир Макуха уже озвучил в социальных сетях предположение, что группы отзываемых депутатов решатся на последний шаг и поставят свои подписи за Обращением про отзыв секретаря Херсонского городского совета Елену Урсуленко (Блок Петра Порошенка "Солидарность"). Это позволит снять секретаря горсовета и изменить расстановку политических сил в горсовете.
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