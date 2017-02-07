Електронні петиції в Херсоні: балаган чи демократія?

Історії з електронними петиціями в Херсоні викликають занепокоєння - чи не перетвориться такий механізм комунікації міської влади з виборцями фікцією, чи не стане фактором маніпуляції, чи «вихлопом пару» для невдоволених. Та й образливі петиції, як їх вже назвали «тролінгами»: чи не перетворюють петиції у щось балаганне та несерйозне. І взагалі, підписали, отримали необхідну кількість голосів - що далі? Про це - інтерв'ю ПІК з Дементієм Бєлим, головою обласної організації КВУ.

-То все таки - про ефект від петиції у Херсоні...

-Я вважаю електронні петиції важливим інструментом впливу громади на роботу депутатів місцевих рад. Електронні петиції роблять більш простою процедуру донесення думки громадян до депутатів, та примушують останніх реагувати на настрої громади. Напружуватися, думати, готувати відповідь та під прицілом суспільної уваги голосувати, а потім чути незадоволенні коментарі. Все це робить можливим розвиток інформаційного суспільства, соціальні мережі та електронні технології. У тому числі - електронні петиції.

Як працюють електронні петиції у Херсоні - говорити про це зарано. Поки що жодної розглянутої петиції не було, хоча вже декілька з них зібрали необхідну кількість голосів та, згідно із регламентом, повинні отримати реакцію влади.

Аналізувати результативність петицій можна лише після вивчення практики - роботи цього механізму. Поки що можна вже говорити про те, що, ймовірно, потрібно змінити норми регламенту роботи Херсонської міської ради та розглядати петиції не на позачерговій сесії, яку скликують саме для розгляду петиції, а на сесії черговій. Можливо, на початку пленарного засідання. Бо депутати, як ми бачимо, вже ігнорують сесії, на яких планується розглядати вимоги громадян, що подані із застосуванням механізму електронних петицій.

Тобто, я не вважаю електронні петиції «випусканням пару», хоча змушений визнати, що у нас, на мій погляд, намагаються дискредитувати цей механізм безпосередньої демократії. Й замаються цією дискредитацією, як не прикро це говорити, окремі громадські журналісти. Хоча, з іншого боку, зрозуміло, чому йде ця дискредитація. Але це - тема іншої більш серйозної та довгої розмови. Сподіваюся, що ця шумовиння зійде.

- А ситуація з петиціями по Урсуленко і Миколаєнку...

-Спочатку з'явилася петиція проти міського голови, а пізніше - у якості «адекватної відповіді» й петиція проти секретаря міської ради. Звісно, що ці петиції є елементом політичного протистояння та демонстрацією якихось нібито аргументів народного незадоволення чи підтримки. Наприклад, петиція за відставку Володимира Миколаєнка зібрала необхідну кількість голосів (250) за дуже короткий термін. Й цей факт вже використовується у політичній риториці.

Але я хочу нагадати результати нещодавнього опитування, яке провела соціологічна лабораторія ХОО КВУ. Ми запитали у херсонців що їм відомо про кризу у стосунках між міським головою та депутатами міської ради. Більше половини херсонців (53,1%) нічого не чули про конфлікт між міським головою та депутатським корпусом. Ще чверть городян, які взяли участь у опитуванні (24,5%) відповіли, що їм стосунки у владі не є цікавими. Усі інші розділилися майже на однакові групи - тих, хто підтримує міського голову чи тих, хто підтримує депутатські групи. Ось й вся активна аудиторія.

-Що буде далі із цими петиціями - за відставку?

-Для того, щоб відставити міського голову необхідні більші правові підстави, ніж 250 підписів городян. Частина 2 статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування» говорить, що достроково припинити повноваження міського голови можна, якщо він «порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень». Й для цього потрібно голоси двох третин депутатів або збирання підписів виборців - більше ніж кількість тих, хто голосував «за» Володимира Васильовича, тобто більше ніж 37,5 тисяч виборців. Ні перше, ні друге на сьогодні не є можливим.

Щоб відправити у відставку секретаря міської ради потрібно 28 голосів депутатів (вони можуть це зробити й без петиції). Й зараз противники Олени Борисівни активно агітують депутатів за підтримку відставки. Й, можливо, ці голоси назбирають. Але ця робота не має жодного стосунку до наявної електронної петиції.

Тобто, ми повинні розуміти, що петиції за відставку того чи іншого чиновника, які підписали 250 чи трохи більше людей, - не мають жодних ні політичних, ні правових наслідків. На мою думку, більше значення будуть мати відверта підтримка міського голови інтересів перевізників, які шантажем та погрозами вимагали підняти тариф у громадському транспорті до 5 гривень.

Запитувала Ірина Феш

Джерело: ПІК