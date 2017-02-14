В.Федин: Что подписали и как отозвали подписи членов исполкома от Оппозиционного блока

Что подписали члены исполкома от партии «Оппозиционный блок» и как были отозваны их подписи – прокомментировал глава Херсонской областной организации партии «Оппозиционный Блок» В.Федин.

«В момент, когда было заседание исполкома первое, наши члены партии, которые принимали участие, не поддержали это решение. Потом мер использовал такой непонятный алгоритм, который полностью не прописан, как личные встречи, личные убеждения - мне вообще такой термин не понятен. Хотя, имеет определенное подтверждение в регламенте. И лично они сумели склонить к тому, что ну да, якобы повышать нужно. Но при этом, когда мы говорим «повышать нужно» никто из членов исполкома из парии [Оппозиционный Блок] не подписал 5 гривен. Было просто высказано за то, что ну да, повышать нужно. При этом взяли этот документ, написали 5 гривен и выпустили за подписью мера. Вот в этот момент, это датировано якобы 10 числом, я узнал, что такой документ готовиться и дал команду, члены исполкома поехали в городской совет с тем, чтобы самостоятельно написать. Но сказали что нельзя – только лидер партии. Моментально было создано такое письмо, и мы написали, что мы категорически против любого повышения, а дальше будем разбираться. По тому сегодня такое письмо, официально, по-моему, в пятницу, подано в городской совет»



