Виборча Реформа Challenge. Україна потребує сталої виборчої системи

Кожним виборам по Закону про вибори – така тенденція склалася в Україні за останні 26 років. Тим не менш, питання ефективної влади полягає у встановленні такої виборчої системи, яка б відповідала на виклики сучасної політики. Експерти Громадської мережі ОПОРА вважають, що зараз відкрите «вікно можливостей», для проведення виборчої реформи і встановлення в країні стабільної виборчої системи. Саме тому експерти ГМ «ОПОРА» та Міжнародної фундації виборчих систем IFES проводить публічні обговорення майбутньої реформи. Кожним виборам по Закону про вибори – така тенденція склалася в Україні за останні 26 років. Тим не менш, питання ефективної влади полягає у встановленні такої виборчої системи, яка б відповідала на виклики сучасної політики. Експерти Громадської мережі ОПОРА вважають, що зараз відкрите «вікно можливостей», для проведення виборчої реформи і встановлення в країні стабільної виборчої системи. Саме тому експерти ГМ «ОПОРА» та Міжнародної фундації виборчих систем IFES проводить публічні обговорення майбутньої реформи.

Координаторка виборчих та парламентських програм Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська в Херсоні представила аналіз недоліків та переваг тих виборчих систем, які наразі розглядаються народними обранцями та громадськими експертами. Головні завдання, які має вирішити реформа – мінімізація непрозорого впливу партій на те, хто буде обраний до представницьких органів та мінімізація диктату партії на власних депутатів. Також, важливо надати можливість виборцям самостійно вирішувати хто персонально зі списку партій буде представляти їх інтереси.

«Пропорційна система з відкритими списками – це те що нам рекомендується Венеціанською комісією, те що має громадську та експертну підтримку Вона є не простою до організації виборчого процесу, але має переваги. Сам виборець формує рейтинг запропонованих партією кандидатів. Ця система дещо опозиційно сприймається українськими партіями, адже парії втрачають контроль за порядковістю отримання мандатів кандидатами. Також, партії бояться змагальності між кандидатами, коли в одному окрузі представники однієї партії почнуть між собою конкурувати. Хоча, в цьому і є ідея цієї виборчої системи – великий спектр пропозицій від політичної сили і саме виборець має вибирати найкращого», наголосила О. Айвазовська.

Максименко Олександр, політичний експерт, підтримав дискусію та наголосив на проблемі використання адміністративного ресурсу – використання владних повноважень чиновниками під час передвиборчої кампанії:

«Я б запропонував для окремих категорій чиновників, наприклад категорії А, категорично в Законі прописати - хочеш балотуватися в представницькі органи, склади на цей час повноваження чиновника. У минулому році були довибори по 183 округу. Один з кандидатів, знаючи заздалегідь і готуючись, на свій округ заклав 80% бюджету області, і потім спокійно реалізували під час виборчої кампанії», прокоментував О.Максименко.

Тарас Бузак, журналіст та громадський діяч, підняв тему каденцій народних депутатів і запропонував обмежити її двома строками: «Щоб депутати були два строки каденції, як і президент. А не так як зараз – деякі депутати з 90-х років там сидять. Щоб останній строк вони за наступних голосували, а не для себе». Друга пропозиція – представництво в регіонах. Журналіст наголосив, що області України не мають рівномірного представництва в парламенті, через що окремі області, в порівнянні з іншими, ігноруються народними обранцями.

Старший радник з юридичних питань IFES Денис Ковриженко презентував аналіз представлених у Верховній раді проектів законів по реформі виборчої системи. Експерт наголосив, що на сьогоднішній день є ряд ініціатив в парламенті, але фактично відкриті списки передбачені тільки одним проектом. Але навіть цей проект має свої особливості, які потребують обговорення та спільного пошуку відповідей.

Під час обговорення учасникам були роздані стандартизовані анкети, відповіді яких будуть проаналізовані та використані я пропозиції до змін у виборчій системі. Результати обговорень також будуть систематизовані та надані на розгляд робочій групі з реформування виборчого законодавства, керівництву ВРУ, лідерам фракцій та народним депутатам.