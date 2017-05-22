Предложения горожан не были включены в Резолюцию слушаний - Людмила Чайка
Предложения горожан на Общественных слушаниях от 22 мая на тему благоустройства города не были учтены, хотя подавались в секретариат даже в письменном виде.Об этом сегодня рассказала общественная активистка и представительница движения за развитие ОСББ Людмила Чайка.
"Хочу расстроить всех, кто голосовал "ЗА" резолюцию общественных слушаний с якобы дополнениями в виде замечаний, предложенных участвующими в обсуждениях. ИХ НЕТ В ОСНОВНОМ ТЕКСТЕ РЕЗОЛЮЦИИ" - сообщила общественная активистка Людмила Чайка в группе "Украинский Херсон".
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"Вчера 23.05.17, на следующий день после общ.слушаний, на бюджетном комитете пытались протянуть рекомендации комиссии, как я полагаю для того, чтоб на внеочередной сессии 31.05.17 депутаты проголосовали. В тексте резолюции - НИ СЛОВА О ДОПОЛНЕНИЯХ, голосованных громадой. Это ответ тем, кто спрашивал у меня: "Люда, почему ты не голосуешь за резолюцию с изменениями?". Мой ответ:"Я не верю, что они там будут." Крики помогли и члены бюджетной деп.комиссии не проголосовали за резолюцию, но вряд ли это можно назвать победой, поскольку этот вопрос перенесли на следующую бюджетную деп.комиссию".Напомним, что 22 мая состоялись повторные слушания по изменениям в правила благоустройства и в порядок вывоза мусора. Представители общественного совета при Херсонском городском голове подали свои предложения в Резолюцию и они были приняты во время голосования.
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