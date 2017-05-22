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Предложения горожан не были включены в Резолюцию слушаний - Людмила Чайка

Людмила Чайка 
Предложения горожан на Общественных слушаниях от 22 мая на тему благоустройства города не были учтены, хотя подавались в секретариат даже в письменном виде.
Об этом сегодня рассказала общественная активистка и представительница движения за развитие ОСББ Людмила Чайка.
"Хочу расстроить всех, кто голосовал "ЗА" резолюцию общественных слушаний с якобы дополнениями в виде замечаний, предложенных участвующими в обсуждениях. ИХ НЕТ В ОСНОВНОМ ТЕКСТЕ РЕЗОЛЮЦИИ" - сообщила общественная активистка Людмила Чайка в группе "Украинский Херсон".

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"Вчера 23.05.17, на следующий день после общ.слушаний, на бюджетном комитете пытались протянуть рекомендации комиссии, как я полагаю для того, чтоб на внеочередной сессии 31.05.17 депутаты проголосовали. В тексте резолюции - НИ СЛОВА О ДОПОЛНЕНИЯХ, голосованных громадой. Это ответ тем, кто спрашивал у меня: "Люда, почему ты не голосуешь за резолюцию с изменениями?". Мой ответ:"Я не верю, что они там будут." Крики помогли и члены бюджетной деп.комиссии не проголосовали за резолюцию, но вряд ли это можно назвать победой, поскольку этот вопрос перенесли на следующую бюджетную деп.комиссию".
Напомним, что 22 мая состоялись повторные слушания по изменениям в правила благоустройства и в порядок вывоза мусора. Представители общественного совета при Херсонском городском голове подали свои предложения в Резолюцию и они были приняты во время голосования.

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