Перші вибори в десяти об'єднаних громадах області

Сьогодні в Україні проходить голосування на перших виборах голів та рад у 202 новостворених об'єднаних територіальних громадах (ОТГ).

Вибори проходять у Вінницькій області в 9 ОТГ, Волинській області – 19 ОТГ, Дніпропетровській області – 19 ОТГ, Донецькій області – 2 ОТГ, Житомирській області – 13 ОТГ, Закарпатській області – 1 ОТГ, Запорізькій області – 10 ОТГ, Івано-Франківської області – 8 ОТГ, Київській області – 4 ОТГ, Кіровоградській області – 6 ОТГ, Луганській області – 4 ОТГ, Львівській області – 8 ОТГ, Миколаївській області – 1 ОТГ, Одеській області – 11 ОТГ, у Полтавській області – 12 ОТГ, Рівненській області – 5 ОТГ, Сумській області – 9 ОТГ, у Тернопільській області – 4 ОТГ, Харківській області – 7 ОТГ, Херсонській області – 10 ОТГ, Хмельницькій області – 7 ОТГ, Черкаській області – 15 ОТГ, у Чернівецькій області – 4 ОТГ, Чернігівській області - 14 ОТГ.

У цих виборах беруть участь понад 1 млн 330 тисяч осіб, тобто близько 4% усіх виборців України.

Зокрема, у Херсонській області вибори відбуваються у восьми районах області: Білозерському районі (вибори в двох громадах - Станіславській та Білозерській), Великоолександрівському районі (Борозенська ОТГ), Високопольському районі (Високопільська ОТГ), Голопристанському районі (Бехтерська та Чулаківська), Іванівському районі (Іванівська), Олешківському районі (Ювілейна), Горностаївському районі (Костянтинівська) та вибори в селах, які розташовані відразу в двох районах - Каховсьскому та Горностаївському та об'єдналися в одну Любимівську громаду.

Голосування проходитиме з восьмої ранку до восьмої вечора.

Політологи високо оцінюють голосування й називають ці вибори навіть першим туром до виборів Президента України, бо вони вважають, що переможці на жовтневих виборах контролюватимуть управлінську місцеву вертикаль напередодні виборів 2019 року.







