Бюджет города на 2018 год приняли. Радоваться или плакать?

Сегодня состоялась сессия Херсонского горсовета, на которой приняли бюджет на 2018 год - 2 млрд 626 млн грн. С одной стороны, это хорошая новость, значит, работники бюджетной сферы не останутся в новом году без премий и жизнь в городе не прекратится. Но с другой стороны – к принятому документу очень много вопросов и замечаний, которые учтены не были - как со стороны общественности, так и самих депутатов.

Одним из депутатов, которые активно поднимали тему бюджета, был Андрей Дмитриев («Самопомощь»). Вот что он писал на своей странице в Фейсбуке:

«Все что нужно знать о городском бюджете, вынесенном на сессию Херсонского городского совета:

1) Строим фонтаны и финансируем коммунальные предприятия без технико-экономических обоснований.

2) Обрезаем все социальные статьи по которым горсовет оказывал помощь горожанам под обещание вернуть (вопрос из чего)

3) Снимаем 8,9 млн с обеспечения больниц медикаментами, кислородом и прочих, по мнению некоторых депутатов, ненужных вещей, оставляя на ВСЮ отрасль здравоохранения 7 млн. Не дай бог вам заболеть.

4) Столовую в 16 школе достраивать не собираемся, пусть дети едят в классе. Два года терпели, потерпят еще.

5) Крыша в 56 школе продолжит течь.Либо отремонтируют, но другим школам не достанется денег.

6) Бюджет на ремонт ВСЕХ учреждений образования, а их 138 штук целых 20 млн, т е по 145 т гр на заведение. Уменьшен в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Наши школы же в идеальном состоянии.

7) Учителям с барского плеча выделяют 10% по 57 статье, вместо 50% как было в 2017г( или 100% в 2015 и 2016).

ст. 57 Закону України «Про освіту» держава гарантує виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки».

В понедельник прошли общественные слушания по бюджету, на которых была принята Резолюция – общественность внесла около 20 своих предложений, которые передала бюджетной депутатской комиссии и Департаменту финансов. Но, несмотря на то, что резолюция таки была озвучена на сессии, из всех предложений было учтено только одно, и то это, как отметил член Общественного совета при мэре Владимир Молчанов, «громко сказано»:

«Департамент заявил, что оно и так учтено в проекте, или в намерениях, собственно, заявил о трех предложениях, одно из которых важное - принять в течении полугода новую НГО квадратного метра земли без нарушений законов о регуляторных актах и налогового кодекса. Но не верю, что будет - очень много сидит в раде землевладельцев или друзей землевладельцев, или нукеров землепользователей, которые прихватизировали старые заводы с выделенной им землей. Все, что принципиально касалось непосредственно рассматриваемого сейчас документа, проекта бюджета, проигнорировано», - прокомментировал Молчанов.

Кто же за, а кто против?

Так, 36 (из 50 присутствующих) депутатов проголосовали за бюджет, 1 – против, воздержались двое, не голосовали 11. бюджет на 2018 год

Единогласно не голосовала за бюджет фракция «Солидарность».

Фракции партии «Наш край» и Радикальной партии Олега Ляшко единогласно поддержали бюджет, фракция «Оппозиционного блока» - все за кроме Аллы Беличенко. «Самопомощь» за кроме Андрея Дмитриева. «Батькивщина» -единогласно за, «Укроп» все за и только Виталий Богданов не голосовал. Фракция «Свободы» единогласно за.

Внефракционные депутаты Лариса Леонова и городской голова Владимир Миколаенко за, Ирина Ценкер и Вячеслав Яременко не голосовали.

Голосованием был крайне возмущен депутат Михаил Линецкий (фракция «Солидарность»). Об этом он написал на своей страничке в Фейсбуке:

«Тим, хто підтримав цей Бюджет, категорично не раджу потрапляти на хірургічний стіл, бо може не вистачити препаратів для знеболювання.

Випадково побачив «побажання» ряду депутатів про гроші на ремонт житлового фонду, доріг, освітлення в межах округу, написані від руки, без жодних обґрунтувань, розрахунків і інших, необхідних документів. Всі вони підтримали бюджет, всі вони отримали на округи по 5-6 мільйонів гривень в 2016-17 роках, коли інші округи або 0, або кількасот тисяч. Порушено ключовий принцип Бюджетного Кодексу України, принцип справедливості і неупередженості при розподілі коштів громади.

Про совість не згадую, її немає.

16!!! депутатів отримають в наступному році підвищену зарплатню з наших з вами податків і будуть далі «розпоряджатись» нашими ресурсами.

У мене все.

Щастя і добра у Новому році!

P.S. На побудову мостопереходу -0;(

P.S. 2 Реально розчарувала «Батьківщина», мені шкода, Cтанислав Трошин, Олег Черненко».

Хорошая новость в том, что в будущем году в бюджет можно будет принять изменения. Вопрос только в том, нужны ли они депутатскому большинству?





Катерина Пономаренко