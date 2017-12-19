Прошли общественные слушания по бюджету. А вы знали?

Вчера в Херсоне состоялись общественные слушания по проекту городского бюджета на 2018 год. Удивительно, что данная тема не очень заинтересовала херсонцев: в слушаниях приняло участие не больше двух десятков обычных горожан, зато высказались члены Общественного совета и депутаты.

Вел слушания голова городского Общественного совета, руководитель ГО «Причерноморский центр политических и социальных исследований» Александр Мошнягул.

Вначале городской голова Владимир Миколаенко озвучил свой отчет за уходящий год, заместитель Департамента бюджета и финансов Ирина Демешко презентовала проект бюджета.

Эксперт Причерноморского центра Владимир Молчанов озвучил предложения от Общественного совета при мэре. Некоторые из них нашли сопротивление у депутатов горсовета, но в конце концов был найден компромисс.

Активно выступали на слушаниях Андрей Дмитриев («Самопомощь»), Егор Устинов («Оппоиционный блок»), Руслан Рубнан («Самопомощь») как голова бюджетной депутатской комиссии. Также присутствовали Евгений Матковский («Свобода»), Лариса Леонова (внефракционная).

Вопросов от участников слушаний было не много (как и самих участников), в основном людей интересовали частные проблемы их домов и районов. Зам финансового департамента уверила, что все предложения будут включены в проект бюджета. По итогам Общественных слушаний была утверждена Резолюция, которая будет передана членам бюджетной депутатской комиссии, которая, по словам Руслана Рубана, готова к диалогу.

Но почему же так мало херсонцев проявили интерес к столь резонансному вопросу? Может, всему виной слишком поздно опубликованное объявление (не за 10 календарных дней как положено по Уставу, а за 5). А, может, неудобное время для горожан? Ведь в понедельник в 10.00 большинство людей должны быть на работе… С другой стороны, это намного честнее, чем согнанные в рабочее время бюджетники.

Напомним, что в пятницу в 10.00 состоится сессия горсовета, на которой депутаты должны будут принять бюджет. Именно за народными избранниками последнее слово.