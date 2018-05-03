Депутати профільної комісії почули пропозиції Громадської ради щодо змін в Регламент

Вчора члени міської Громадської ради взяли участь в засіданні регламентної комісії. Обговорювали незаконні, на думку громадськості, зміни до регламенту міськради, які були затверджені 30 березня. Після довгої дискусії вдалося досягти часткового компромісу.

Нагадаємо, що наприкінці березня депутати прийняли зміни до регламенту міськради, які передбачають, що бажаючі бути присутніми на сесії міськради громадяни не пізніше ніж за 3 дні до засідання повинні написати заяву до секретаря ради. Далі апарат міськради, за нікому не зрозумілою закритою процедурою готує так звані «попередні списки» і тільки за ними простих городян будуть пускати на засідання. Але написання заяви не гарантує потрапляння на сесію, адже далі йде ще одна норма: «Кількість присутніх осіб на пленарному засіданні міської ради обмежується кількістю місць для сидіння». А що робити з позачерговими сесіями, про які стає відомо, як правило, в останній момент? Звісно, громадяни не встигнуть зареєструватися в попередні списки, що позбавляє їх права бути присутніми на пленарному засіданні. Крім того, нововведення забороняють журналістам вести відеозйомку біля депутатських місць, що також є незаконним.

Така новина одразу обурила громадськість, адже порушує основоположний принцип відкритості й доступності влади. Тому Громадська рада при мері відреагувала заявою, у якій виклала свої пропозиції. З повним її текстом можна ознайомитись тут.

Депутати регламентної комісії, що представляють демократичні сили (Віталій Богданов – «Укроп», Дмитро Ільченко, Станіслав Трошин, Катерина Пушкарьова – «Батьківщина), в свою чергу запросили представників громадськості до участі в своєму засіданні, аби разом зробити необхідні корективи до Регламенту.

Однозначно підтримав Громадську раду в усіх пунктах лише Віталій Богданов ("Укроп"), а його колеги з "Батьківщини" - лише частково. Заслухавши голову Громадської ради Олександра Мошнягула, голова комісії Дмитро Ільченко запропонував обговорити кожний пункт окремо. Спірних питань було декілька.

Щодо присутності на пленарному засіданні представників ЗМІ, Дмитро Ільченко пояснив, що вони мають право потрапити в сесійну залу за наявності журналістського посвідчення. Винятком є тільки факти відеозйомки , які в деяких випадках можуть фізично заважати депутатам працювати. Саме тому, коли журналіст має намір встановити поблизу депутатських місць крупногабаритну техніку та вести стаціонарну зйомку, він повинен заздалегідь узгодити це з виконавчим апаратом ради.

Що стосується громадян. Найбільше обговорення викликали списки, у які за нововведеннями до Регламенту повинні попередньо записатися мешканці міста, які хочуть бути присутніми на пленарному засіданні. Громадська рада наполягає на тому, щоб відмінити ці списки і зробити допуск в сесійну залу за пред’явленні паспортів.

Але голова комісії Дмитро Ільченко намагався переконати присутніх в необхідності цих списків, аргументуючи це тим, що таким чином відсіються провокатори, які приходять зривати сесію за гроші.

«Ті, хто приходять на сесії за 200 гривень, не будуть писати ніяких заяв», - впевнений Дмитро Олегович.

Втім, він пояснив, що попередній список формується з тих, хто записався попередньо. А остаточний – з тих, хто прийшов на засідання по факту й додається до протоколу засідання. Після довгих уточнень, стало зрозуміло, що людина, яка не записалася попередньо, але прийшла з паспортом (наприклад, якщо була у відрядженні або приїхала з АТО), все-таки зможе потрапити на засідання.

Олександр Мошнягул озвучив побоювання Громадської ради, що дані списки можуть стати предметом маніпуляцій, наприклад, представники влади можуть сформувати попередній список з працівників бюджетних установ, а зацікавленим громадянам потім сказати, що в залі не залишилось вільних місць, й не пустити їх.

Компроміс вийшло знайти саме в питанні обмеження присутніх кількістю місць для сидіння. Ця норма також визвала однозначне несхвалення членами Громадської ради. Адже може статися, що ви завчасно написали заяву, прийшли на засідання ради а вам говорять: «Вибачте, ви написали заяву, але вам не вистачає місця в залі. Останнє вільне місце закінчилось саме перед вами».

Після аргументації членів ГР депутати регламентної комісії врешті решт прийняли рішення взагалі прибрати цю норму з Регламенту.

Щодо позачергових сесій. Члени комісії вирішили, що на позачергові пленарні засідання громадянин зможе потрапити, показавши паспорт.

На наступному пленарному засіданні голова комісії Дмитро Ільченко буде презентувати результати цієї плідної дискусії решті депутатського корпусу. Тож сподіваємося, що голос громадськості почують.