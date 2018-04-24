Громадська рада подала заяву щодо обмеження доступу громадян на сесію

17 квітня на засіданні громадської ради при Херсонському міському голові відбулось бурхливе обговорення змін до регламенту міськради, що були затверджені 30 березня. Найбільший резонанс викликала норма про обов’язковий попередній запис бажаючих потрапити на пленарне засідання міськради. Члени громадської ради одноголосно виступили проти незаконних змін та підготували відповідну заяву.

Нагадаєм, що вище вказані зміни до регламенту передбачають, що бажаючі бути присутніми на сесії міськради громадяни не пізніше ніж за 3 дні до засідання повинні написати заяву до секретаря ради. Далі апарат міськради, за нікому не зрозумілою закритою процедурою готує так звані «попередні списки» і тільки за ними простих городян будуть пускати на засідання. Але написання заяви не гарантує потрапляння на сесію, адже далі йде ще одна норма: «Кількість присутніх осіб на пленарному засіданні міської ради обмежується кількістю місць для сидіння».

Громадська рада звертається до Прокуратури України з проханням надати юридичну оцінку прийнятому міською радою рішенню.

Громадська рада звертається до лідерів Партій, представники яких проголосувавши за зазначене рішення фактично зробили наступ на конституційні права громадян на участь у місцевому самоврядування.

Громадська рада звертається до міжнародних організацій та національних експертів з питань місцевого самоврядування та демократії участі щодо повернення влади міста Херсон до непрозорої та закритої діяльності в дусі попередньої влади.

Заява вже передана у відповідні інстанції, розміщуємо її текст нижче:

Заява Громадської ради при Херсонському міському голові

щодо обмежень права громадян бути присутніми на засіданнях Херсонської міської ради

Громадська рада при Херсонському голові глибоко стурбована рішенням Херсонської міської ради № 1279 від 30.03.18 Про внесення змін та доповнень до Регламенту Херсонської міської ради VII скликання. На думку членів Громадської ради стаття 89 Регламенту викладена в новій редакцій порушує законодавство та суттєво обмежує конституційні права громадян на участь в місцевому самоврядуванні та у вирішенні проблем своєї громади.

У вказаній статті зазначено:

- громадяни, які мають бажання бути присутніми на пленарних засіданнях Херсонської міської ради повинні подавати заявки до секретаря міської ради не пізніше як за три дні до проведення пленарного засідання сесії міської ради, для опрацювання та складання остаточного списку присутніх на пленарному засіданні. Допуск громадян до сесійної зали здійснюється виключно за попередніми списками, підготовленими апаратом міської ради на підставі попередніх заяв.

- оператори, журналісти подають заявки до відділу громадських зв’язків щодо здійснення відеозйомки у частині залу де розміщено пульти для голосування депутатів міської ради.

- кількість присутніх осіб на пленарному засіданні міської ради обмежується кількістю місць для сидіння.

До цих пунктів Громадська рада має наступні зауваження:

Перше, і найголовніше, дане рішення порушує вітчизняне законодавство. Адже частина 17 статті 46 закону «Про місцеве самоврядування» чітко визначає: «сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них». Пункт 4 першої частини статті 3 Закону України «Про доступ до публічної інформації» зазначає, «право на доступ до публічної інформації гарантується доступом до засідань колегіальних суб'єктів владних повноважень» яким є міська рада.

Друге, в рішенні передбачене формування «остаточних» та «попередніх» списків присутніх, але не надане їхнє юридичне визначення, порядок формування та взагалі сенс «остаточного» списку. Навіщо він взагалі потрібен, якщо допуск на засідання буде здійснюватися за «попередніми» списками?

Третє, в документі відсутній механізм формування «попередніх» списків, за якими громадян будуть допускати на засідання. Не вказаний конкретний виконавець. Зазначено лише, що їх готує умовний «апарат» міської ради. Ми впевнені, що відсутність чітких та прозорих процедур є корупціогенним фактором і створює умови для непрозорого формування списків, та як наслідок до свідомого не допуску на засідання окремих незручних членів територіальної громади.

Четверте, абсурдною з нашої точки зору, виглядає норма про те, що журналісти зобов’язані подавати заявки до відділу громадських зв’язків на ведення відеозйомки у частині залу де розміщено пульти для голосування депутатів міської ради. Виникають питання, а чи можна вести фото зйомку, або просто бути присутнім у цій частині залу, або хто буде контролювати яка ведеться зйомка? І найголовніше, яким законом передбачені регулювання підрозділом виконкому здійснення журналістської діяльності та обмеження здійснювати відеозйомку роботи депутатів?

П’яте, в регламенті не визначено, скільки, та які місця вважаються «місцями для сидіння» членів територіальної громади та чому вони не можуть спостерігати за засіданнями ради стоячи. Відсутність чіткого регулювання буде створювати умови для маніпулювання із допуском громадян на засідання взагалі.

Шосте, прийняте рішення, на нашу думку, позбавить права участі громадян в позачергових засіданнях Херсонської міської ради, які, як правило призначаються за день або за кілька днів. Херсонці будуть позбавлені можливості отримати завчасно інформацію про засідання та подати заявку.

Таким, чином, ми члени громадської ради вважаємо дане рішення Херсонської міської ради незаконним, таким, що в частково позбавлене як юридичної так і звичайної логіки та створює умови для обмеження конституційних прав громадян. Особливо прикро, що прийнято воно в дусі попередньої влади на четвертому році Революції Гідності представниками постмайданівських партій.

Виходячи з вищезазначеного, ми пропонуємо:

1. Профільній Постійній комісії Херсонської міської ради мандатній, з питань регламенту,

депутатської діяльності, етики, законності, правопорядку, прав людини та взаємодії з громадськими організаціями, антикорупційної політики, сприяння децентралізації, розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства, свободи слова та інформації терміново провести засідання із представниками Громадської ради. Обговорити зазначені проблемні питання, доопрацювати їх спільно та запропонувати зміни до прийнятого рішення, або внести пропозицію щодо його відміни на наступній сесії ради.

2. Міській раді внести доповнення до Регламенту доповнивши його наступною нормою: до порушників громадського порядку в сесійному залі запровадити наступні санкції: попередження; за повторне порушення – вилучення, дія якого розповсюджується на наступне серійне засідання; далі, за нове порушення - видалення з сесійної зали на 2 засідання ради; далі - видалення на 3 засідання; 5 порушення – видалення з сесійної зали до кінця засідання.

3. Міському голові та секретарю міської ради сприяти у вирішенні зазначених проблем, аби не допустити порушення закону та можливого соціального загострення в міські раді.

4. Громадська рада звертається до Прокуратури України з проханням надати юридичну оцінку прийнятому міською радою рішенню.

5. Громадська рада звертається до лідерів Партій, представники яких проголосувавши за зазначене рішення фактично зробили наступ на конституційні права громадян на участь у місцевому самоврядування.

6. Громадська рада звертається до міжнародних організацій та національних експертів з питань місцевого самоврядування та демократії участі щодо повернення влади міста Херсон до непрозорої та закритої діяльності в дусі попередньої влади.