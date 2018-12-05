Чергова сесія Херсонської міськради: нові автобуси, заява щодо ТЕЦ та земельний скандал

30 листопада відбулась чергова сесія Херсонської міської ради. Після традиційних дебатів до порядку денного включили аж 79 питань. Тепло в оселях та робота громадського транспорту сьогодні є ключовими проблемами міста, тому питання придбання автобусів і тролейбусів, а також звернення щодо передачі Херсонської ТЕЦ до власності міста були найбільш важливими для громади.

Звернення до Кабміну та Фонду Держмайна з проханням передати Херсонську ТЕЦ в комунальну власність міста, але без боргів депутати розглядали п’ятим питанням. Голосування показало завидну єдність: 40 обранців «за» і тільки три не голосували. Нагадаємо, що ініціаторами передачі ТЕЦ у власність міста виступила громадська рада при Херсонському міському голові. Тепер будемо чекати реакції виконавчої влади.

Також майже повну одностайність (один обранець не проголосував) показало питання про укладення кредитної угоди з Європейським Банком Регіонального Розвитку щодо придбання тролейбусів. Тепер міський голова Володимир Миколаєнко має правові підстави підписати угоду про кредит на 10 мільйонів євро на придбання тролейбусів, ремонт депо та модернізацію мереж під мінімальні проценти. Депутати та мер своє слово сказали, тепер все буде залежати від старанності на моторності керівництва Електротрансу.

Не викликало заперечень і питання придбання автобусів. 38 «за» і 5 «не голосували» за питання «Про надання згоди комунальному підприємству «Херсонський комунальний транспортний сервіс» Херсонської міської ради на придбання автобусів». Мова іде про придбання 40 нових автобусів (скоріш за все це чернігівські «ЕТАЛОНИ») на умовах 30% предоплати їх вартості. Кошти на придбання автобусів будуть передбачені при формуванні бюджету на 2019 рік.

За питання створення тимчасової контрольної комісії Херсонської міської ради з питань перевірки обґрунтованості тарифів у міському пасажирському транспорті проголосувало 39 обранців. Питання транспортних тарифів сьогодні дуже турбує громаду міста і тому до нього активно долучилась міська громадська рада. Нещодавно міський голова пообіцяв громадським активістам, що сприятиме співпраці громадської ради та новоствореної комісії.

А от внесення змін до свого ж Регламенту депутати не підтримали. За пропозицію депутата Оксани Д’якової зняти обмеження на максимальну кількість членів в постійних комісіях (сьогодні вона складає 10 осіб) проголосувало тільки 14 депутатів з 34. Причому ніхто не голосував «проти», двоє «утримались», інші просто не голосували. Депутат вважає, що таке обмеження, по-перше, порушує вільне право обранців входити до складу тієї комісії, в якій вони хочуть працювати, а по-друге, встановлення граничного максимуму може призводити до створення «закритих клубів», де всі питання будуть розглядатись за особистими домовленостями.

Також на сесії біли затверджені 2 комплексні програми: «Здоров’я херсонців на 2018-2021 роки» та «Доступний Херсон на 2019-2023 роки».

Загальний обсяг фінансування останньої складає 50 мільйонів гривен. Прогама повинна забезпечити людей з обмеженими можливостями доступом до об’єктів інфраструктури міста.

Вона передбачає облаштування пандусами, спеціальними туалетними кабінками та підйомниками лікарень, навчальних закладів та інших, в тому числі, адміністративних будівель протягом п’яти років.

Також будуть спеціально облаштовані міські дороги: будуть встановлені бортові камені на зупинках, на світлофорах звукові сигнали. Програма передбачає створення «Соціального таксі».

Традиційно на сесії розглядали велику купу земельних питань. Деякі з них викликали жваве обговорення та призвели до конфлікту в сесійному залі. На думку деяких депутатів, окремі земельні питання підготовані з порушенням норм законодавства і до того ж вирішують особисті інтереси конкретних обранців, тобто мають корупційний характер. Тому і виникли гострі суперечки під час їх обговорення.

Наприклад, питання № 45 «Про дозвіл суб’єктам господарювання на розроблення документації із землеустрою щодо відведення в оренду земельних ділянок». Один з пунктів цього рішення передбачає надання такого дозволу на земельну ділянку, яка розташована між Херсонським Ботанічним садом та фірмою Автоплаза, яку очолює депутат з УКРОПу Валерій Боржков. За словами депутата Михайла Чемериса (Самопоміч), який очолює Херсонський міський водоканал, прийняття такого рішення неможливе, адже на цій ділянці розташований вузол мереж водопостачання, ділянку просто не можна забудовувати, і тому питання треба перенести і додатково вивчити.

Додав свій аргумент Сергій Волошинов з БПП, який передав позицію Херсонського державного університету, якому належить Ботанічний сад. Університет категорично проти такої забудови. Але депутати з декількох спроб все ж таки «продавили» це питання. На знак протесту депутати з Блоку Петра Порошенка покинули сесійний зал

Наступна сесія відбудеться 21 грудня. Головним питанням буде прийняття бюджету міста на 2019 рік.

Вже коли готувалась ця стаття, стало відомо, що історія з питанням № 45 отримала продовження. Студенти Херсонського Державного Університету дійсно вкрай незадоволені ситуацією, вони вважають, що будівництво на зазначеній ділянці заважатиме їхньому Ботанічному садові і тому зібрали близько 2000 підписів під заявою до міського голови з цього приводу. Вони вимагають не підписувати скандальне рішення. Нам поки що невідома реакція Володимира Миколаєнко, але секретар міської ради Олена Урсуленко (БПП) заявила, що точно його не підпише. 6 грудня по цьому та іншим незаконним земельним питанням терміново зібралася міська громадська рада.

Нагадаємо, в Херсоні розпочався другий етап громадської кампанії «Атестація депутатів місцевих рад».

Дослідження проводиться в рамках ініціативи «Атестація депутатів місцевих рад». Докладніше про громадську кампанію «Атестація депутатів місцевих рад», про те як, здійснювалось оцінювання в попередні роки та про його результати можна дізнатись:

На сайті організації

В розділі «Атестація місцевих депутатів» на інформаційному ресурсі «Ізбірком»

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За додатковою інформацією про здійснення ініціативи в Херсоні звертайтесь до: Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень (Олександр Мошнягул) admos@ukr.net





Громадська кампанія «Атестація депутатів місцевих рад» спрямована на сприяння вирішенню проблеми низького рівня відкритості, прозорості та підзвітності виборцям депутатів 23 місцевих рад з 17 областей України. Проект «Атестація депутатів місцевих рад» реалізовується Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» разом з партнерськими організаціями за підтримки Національного фонду демократії (NED, США). У 2016 році апробація методології відбулася в місцевих радах Одеської області за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». В місті Херсон за реалізацію ініціативи відповідає Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень.