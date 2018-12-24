Депутати від ВО "Свобода" повідомили про свій звіт перед виборцями
Сьогодні, 24 грудня, в конференц-залі готелю "Оптіма" відбувся депутатський звіт фракції політичної партії ВО "Свобода" у Херсонській міській раді. Про це було повідомлено на офіційній сторінці Херсонської обласної організації ВО "Свободи" у Фейсбуці.
Цитуємо повідомлення: "Під час звіту голова фракції Іван Горланов розповів про загальну позицію та діяльність фракції у міській раді.
Зокрема він наголосив, що свободівці мають найбільшу відвідуваність сесій. Лише на двох сесіях по поважних причинах фракція була не в повному складі. Депутати Віталій Урбанський, Євген Матковський та Олександр Ложичев розповіли про здобутки у відстоюванні проблем херсонців по напрямкам діяльності у комісіях та на округах.
В підсумку відбулася жива та природня дискусія місцян, які делегували свободівцям представляти свої інтереси та відстоювати свої проблеми у міській раді".