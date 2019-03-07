Голова Херсонської ОДА Гордєєв у Генічеську агітував за Порошенка - Центр журналістських розслідувань
Голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв і вівторок, 5 березня, на зустрічі з мешканцями Генічеська агітував за президента Петра Порошенка. Разом з ним приїхали і народні депутати Олександр Співаковський та Сергій Хлань, які входять до фракції партії «Блок Петра Порошенка» - повідомив Центр журналістських розслідувань
Захід був анонсований як «зустріч голови Херсонської ОДА та народних депутатів із громадськістю Генічеська», передає Центр журналістських розслідувань.
На зустрічі йшлося, зокрема, про перебіг реформи освіти та медичної реформи в регіоні. Спікери, серед іншого, позитивно висловлювалися на адресу діючого президента України Петра Порошенка. Під час зустрічі представники громадськості могли ставити запитання до представників влади.
Фото: Медіа-центр «ІРС-Генічеськ»
Журналіст запитав Гордєєва, чому запрошені на зустріч нардепи представляють тільки одну політичну силу.
«Якщо хочете мене запитати, мою думку, і так далі, то я тут з 14-го року на межі з окупованим Кримом. Знаю, що і як, знаю, що зараз у державі відбувається. Якщо ви хочете поспекулювати на тему, хто захистить країну і надалі, я думаю, що тільки Порошенко. Як президент України та Верховний головнокомандуючий. Можете записати, що це моя агітація і подати на мене до суду», – зазначив голова обласної держадміністрації.
У свою чергу, народний депутат Олександр Співаковський, відповідаючи на запитання журналіста, запропонував не шукати «темну кішку у темній кімнаті, якщо її немає».
Народний депутат Олександр Співаковський Фото: Медіа-центр «ІРС-Генічеськ»
«Ніхто не казав ні про яку політичну силу, так і ніхто і не почув, хто яку політичну силу представляє. У даному випадку ми представляємо Україну і інтереси Херсонської області, як народні депутати-мажоритарники, тому що зацікавлені в одному: в розбудові людського капіталу. Ми не можемо вирішити це питання без вчителів. Журналісти – це гарно, але вчителі готують тих, хто після цього готує журналістів. Це головне. В центрі інтересів є дитина, є вчитель, і є закон, який ми ухвалювали», – наголосив нардеп.
Фото: Медіа-центр «ІРС-Генічеськ»
Після виступів представників влади присутнім запропонували подивитися концерт.
Нагадаємо:
У 2014 році Андрій Гордєєв був обраний до Верховної Ради України від виборчого округу №183 Херсонської області, у парламенті увійшов до фракції партії «Блок Петра Порошенка».
28 квітня 2016 року президент Порошенко указо №178/2016 призначив Гордєєва головою Херсонської обласної державної адміністрації.