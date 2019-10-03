Чи дисципліновано народні депутати беруть участь у голосуванні? Так, але не всі.
Найчастіше ігнорували голосування Ради депутати «Опозиційної платформи – За життя» (в середньому голосували 25% депутатів).
На передостанньому місці депутатська група "За майбутнє" (46%) та "Батьківщина" (48%). «Голос» - в середньому голосувало 79% депутатів, «Європейська солідарність» - 71% - підрахували у Комітеті виборців України
Найдисциплінованішою фракцією є "Слуги народу". Але й у них не стовідсотковий показник. В цілому, 88% депутатів фракції "Слуга народу" брали участь у всіх голосуваннях.
Частина "слуг" вже пропустили більше половини усіх голосувань. Це Олександр Дубінський та Дмитро Гурін, які взяли участь лише в 35% голосувань Ради.
Едуард Прощук – в 52%, Юрій Заславський – в 55%, Ольга Василевська-Смаглюк – 60%, Олександр Ткаченко – 61%, Ірина Верещук – 66%, Ганна Бондар – 67%, Михайло Радуцький – 67%, Микола Галушко – 67%, Олег Дунда – 68%, Анастасія Красносільська – 69%, Давид Арахамія – 70%.
Всього у вересні було проведено 373 голосування Ради.