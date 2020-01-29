Патріоти не змогли провести спільну ходу на честь Героїв Крут. Причина - у політичних амбіціях
Марш пам’яті Героїв Крут відбувся у Херсоні увечері 29-го січня. Маршрут ходи – від площі Свободи проспектом Ушакова до алеї Героїв Небесної сотні. Його пройшли дві окремі групи патріотів, які потім провели й два окремі мітинги. Перша група - активісти "Національного корпусу". Друга група - всі інші патріоти, які прийшли віддати данину пам'яті загиблим під Крутами.
Як розповів один з організаторів сьогоднішнього маршу депутат Херсонської міської ради від ВО "Свобода" Віталій Урбанський:
"Це період Української Народної Республіки і тут була Україна. Не 1991-го року! Ми свідомо заявили, що в 1991-му році ми не здобули, а відновили незалежність. Ми є правонаступниками Української Народної Республіки, тому ми маємо вшановувати всі події, які пов’язані з Українською Народною Республікою. Хоч її історія була коротка (близько восьми місяців), але це була незалежна держава".
Відомий громадський діяч, один із ветеранів Народного руху України Олександр Жупина розповів:
"Вшанувати пам’ять героїв, людей, які загинули, захищаючи нашу незалежність, державність. Тим більше, є паралель з сьогоднішнім днем, адже на фронті наші вояки теж захищають Україну. І це їм підтримка - що треба стояти, не здавати ворогові території".
Як розповіли журналісти, єдиної Ходи на честь героїв Крут не відбулося. Учасники акції розбилися на дві групи і йшли один від одного на відстані. Як пояснив голова обласної організаці ВО "Свобода" Олег Гаврилко, представники Національного корпусу не побажали йти разом з іншими.
"Можна сказати, що це спільна хода - ми одночасно йшли, але просто на відстані. Там відбулась така ситуація, що перед ходою вийшли представники Нацкорпусу - вони будуть висувати своїх кандидатів на місцеві вибори і вони попереду будуть іти. А ми вирішили, що у нас все ж таки захід був вшанування крутянців, а не висування. Тому ми зробили невелику паузу, щоб вони пройшли окремо з висуванцями, а ми пішли вже вшанувати крутянців".
На алеї Героїв Небесної сотні обидві групи також провели окремі мітинги - повідомили кореспонденти Суспільного.
Як це було можна подивитися у репортажу:
Фото Дениса Чистікова, взяте в соціальній мережі Фейсбук