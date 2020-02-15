Місцеві вибори за новими правилами: обговорення Виборчого кодексу

У Кризовому медіа центрі. Херсон відбулося обговорення нових правил на місцевих виборах, яке було організоване місцевим відділенням Комітету виборців України. В обговоренні взяли участь організатори виборчого процесу, депутати, представники органів влади, громадські діячі та журналісти.





В центрі уваги були наступні теми: структура та головні розділи Виборчого кодексу, права виборців та новели в організації виборчого процесу, принцип розподілу округів, розміри застав, особливості висування, розподіл місць в списках по округах, внутріпартійна конкуренція в середині списків, визначення переможців на виборах, гендерні квоти та участь жінок у виборчому процесі, інші процедури нещодавно ухвалення Виборчого кодексу.





Мета обговорення – підвищення обізнаності представників громадськості, майбутніх суб’єктів виборчого процесу заради підвищення участі активних громадян у місцевих виборах.





Виборчий кодекс – надзвичайно важливий документ, введення якого багато років вимагали представники громадянського суспільства. Цей документ має майже чотириста сторінок тексту та складається з чотирьох книг, в які входять 42 розділи, 289 статей та прикінцеві положення.

В першій книзі надані загальні підходи до виборчого процесу, окреслені виборчі права. В трьох інших книгах унормовані вибори Президента (друга книга), вибори народних депутатів (третя книга) та місцеві вибори (четверта книга).

Виборчий кодекс вводить новий різновид виборів – загальнодержавні. Це вибори Президента та народних депутатів та закріпляє обмеження щодо одночасного проведення виборів та референдумів. Так, загальнодержавні вибори не можуть одночасно проводитися разом із черговими місцевими виборами, всеукраїнським референдумом, іншими черговими чи позачерговими загальнодержавними виборами. Але загальнодержавні вибори можуть проводитися одночасно з місцевим референдумом, позачерговими, повторними, проміжними, першими, додатковими місцевими виборами (стаття 3, частини 2, 3, 4). Важливо, що позачергові місцеві вибори передбачені лише по конкретним територіальним громадам, а не одночасно по всій країні.





В ході обговорення його учасники сконцентрувалися саме на місцевих виборах.

На місцевих виборах будуть застосовані чотири системи місцевих виборів та два рівні виборів до місцевих рад





Перший рівень, це вибори до обласних рада та міст, із кількістю виборців більше 90 тисяч. Це Херсонська обласна та Херсонської міської ради. Ці ради будуть обирати за допомогою пропорційної системи з відкритими партійними списками. В запропонованому вигляді ця виборча система раніше в Україні не використовувалися.





Другий рівень. Вибори до всіх інших місцевих рад будуть проходити за мажоритарною системою відносної більшості з голосуванням у багатомандатних виборчих округах. Багатомандатні округи вже використовувалися в минулі роки, але ця система має певні особливості.

Виборів міських, сільських та селищних голів також будуть проходити по двом різним виборчим системам, але ці системи вже застосовувалися раніше. Так, міста із кількістю виборців більше 90 тисяч (в нашій області це лише Херсон), будуть обирати міського голову за допомоги мажоритарної системи абсолютної більшості, тобто в два тури.

Для всіх інших громад вибори міського голови відбудуться за мажоритарною системою відносної більшості, тобто, переможець буде визначений в одному турі й переможе той. хто набрав більше голосів.

Кількісний склад Херсонських обласної та міської рад не зміниться. Так, у Херсонську обласну раду будуть обрані 64 депутати, а у Херсонську міську раду – 54 депутати





Формування виборчих округів викликало багато дискусій. Учасники обговорення розмірковували про підходи у формуванні округів на прикладі Херсонської міської ради. На цьому рівні будуть існувати два округи – єдиний загальноміський та багатомандатні регіональні округи. Кодекс висуває вимогу лише до кількості та меж цих багатомандатних округів. Їхня кількість визначається як ціла частка від ділення кількісного складу відповідної ради на 10. При утворенні цих округів відхилення від їх середньої орієнтовної кількості не може становити більше ніж два округи. Відповідно, по виборам до Херсонської міської ради можуть бути створені від трьох до семи округів. Кількість виборців не важливо. Важливо, щоб ці округи не складалися з частин різних районів міста та щоб вони межували один з одним.

Формального порушення закону в формуванні різновеликих багатомандатних виборчих округів не буде, однак якщо партії не зроблять кількість кандидатів у регіональних списках пропорційною чисельності виборців, кандидати будуть поставлені в нерівні умови на один регіональний список припадатиме різна кількість виборців.





Скільки може бути округів на виборах до Херсонської міської ради? Важливо, що їх не може бути три, бо тоді партії не зможуть заповнити регіональні списки кандидатами. Справа у тім, що у кожному регіональному списку може бути від п’яти до дванадцяти кандидатів. Якщо будуть три округи, то партія зможе виставити лише 36 кандидатів на 54 депутатські місця, а це буде порушенням. Тому, оптимальним бачиться шість округів в середньому по дев’ять кандидатів. Але тоді може виникнути інша проблема, бо три херсонські райони мають різну кількість виборців. Й між Дніпровським та Суворовським районом різниця складає приблизно двадцять тисяч виборців. Відповідно, партії повинні формувати регіональні списки із різною кількістю кандидатів.

Тепер про партійні списки. Вони будуть застосовані лише на виборах «першого рівня» - до обласної та Херсонської міської рад. У всі інші ради нашої області висувати кандидатів можуть як партії, так й вони самі себе. В цьому випадку, прізвища кандидатів будуть розміщатися у виборчих бюлетенях. Виборці, які будуть голосувати за кандидата, будуть ставити одну галочку. Переможуть ті, хто набрав більше усього голосів у залежності від кількості мандатів, які розподіляються в окрузі.





З виборами до обласної та Херсонської міської ради ситуація інша. Партія висуває кандидатів, які одночасно включені в загальноміський партійний список та одночасно в один регіональний партійний список. Кожен кандидат буде включений лише в один загальноміський та один регіональний список. В кожному із списків він отримає свій номер, який буде відігравати важливий момент при визначені переможців. Виборців при заповнені бюлетенів по цим виборам будуть ставити позначку за партію та ставити номер кандидата за якого вони голосують в регіональному виборчому списку.





Грошова застава збільшилася в рази. Але вносити її будуть не всі. Від застави звільняються учасники виборчого процесу до рад «другого рівня». А ось тим, хто буде балотуватися до обласної чи херсонської міської рад або на посаду Херонського міського голови треба буде сплатити й не маленьку суму. Кандидат на посаду міського голови обласного центру або партія, що висуває своїх кандидатів повинні заплатити по 507 тисяч гривень. Застава для участі в обласну раду втричі більша – 1 млн 581 тис. грн. Відтак, це може обмежити кількість учасників виборчого процесу.





Права жінок.

Рівень обласних, міських (міст з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) рад:

Під час формування єдиного та регіональних виборчих списків організація партії повинна забезпечити присутність у кожній п’ятірці (місцях з першого по п’яте, з шостого по десяте і так далі) кожного виборчого списку чоловіків і жінок (не менше двох кандидатів кожної статі). (стаття 219)

Рівень депутати сільської, селищної, міської (міста з кількістю виборців до 90 тисяч осіб), районної у місті, районної ради:

Під час формування списку кандидатів до відповідної ради організація партії повинна забезпечити представництво не менше 30 відсотків осіб однієї статі у загальній кількості кандидатів до відповідної ради (стаття 220).





Як же будуть визначати переможців?

У розподілі депутатських мандатів беруть участь лише ті партії, які в межах єдиного багатомандатного округу отримали 5 і більше відсотків дійсних голосів виборців.

Встановлення результатів та розподіл місць між партіями і кандидатами відбувається в кілька етапів, головними з яких є: визначення виборчої квоти (кількості голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата), визначення кількості отриманих партією мандатів, визначення конкретних переможців спочатку на рівні регіональних виборчих списків, а потім на рівні єдиного виборчого округу.





У ході обговорення представники КВУ нагадали, що виборча квота у 2015 році склала 1283 голоси у Херсонську міську раду.

Як же будуть визначені переможці? В два етапи. Спочатку на рівні регіонального виборчого списку. На цьому етапі формується рейтинговий регіональний виборчий список кандидатів кожної партії у відповідному регіональному окрузі. Фактично список складається з двох частин:

1. У верхній частині розташовуються лише ті кандидати, які отримали не менше чверті голосів виборців (25%) від розміру виборчої квоти і вони всі розміщується у порядку зменшення відсотка голосів виборців, які їх підтримали; (у 2015 році до Херсонської міської ради було 320 голосів).

2. У нижній частині списку розміщуються інші кандидати у черговості, визначеній організацією партії при висуванні кандидатів. Обраними від партії в кожному регіональному окрузі стають кандидати, які розміщені вище у цьому списку в кількості, яка відповідає кількості мандатів, отриманих партією.

Далі визначається кількість місць, які отримали за виборчою квотою у багатомандатному виборчому окрузі ця партія. Всі дробові залишки переходять на рівень єдиного загально міського округу й на цьому рівні за номерами у єдиному міському списку буде визначатися друга частина переможців.





Як бачимо, місце у списках є надзвичайно важливим. Більше шансів у того, хто є першим у регіональному списку. Хоча практика країн, в яких є система відкритих списків, показує, що часто виборці голосують лише за партію. Ми не знаємо, як буде у нас. Все залежить від проведеної кампанії та підрахунку голосів. Досвіду одночасного підрахунку голосів за партію та за кандидата ми ще не маємо.

Серед загроз учасники обговорення назвали велику кількість виборів на території Херсона в окремих місцевостях (обласна, міська, міського голови, районна в місті, сільського голови, сільської ради).

За результатами обговорення прийшли до висновку звернутися до народних депутатів із корегуванням та уточненням окремих норм, які регламентують терміни проведення виборчого процесу, права та обов'язки суб'єктів виборів. Серед іншого всі одноголосно висловилися за зменшення грошової застави, яка для Херсону буде складати порядку 500 тисяч гривень для виборчого списку партії, 500 тисяч гривень для кандидатів на посаду міського голови та приблизно півтора мільйони гривен для партійного списку до обласної ради.

Хто не зміг прийти, бо місць не всім вистачило, можна скачати презентацію http://surl.li/iii