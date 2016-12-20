Как Общественный совет при мэре видит городской бюджет на 2017 год - документ

Сегодня в Херсоне состоядись Общественные слушания по обсуждению бюджета города на 2017 год. Члены Общественного совета при городском голове провели большую подготовительную работу, встречались с руководством Департамента финансов, депутатами городского совета, посещали заседания комиссий и фракций и главное - разработали целый перечень важных предложений по бюджету. Сегодня они были озвучены, запротоколированы и войдут в Резолюцию общественных слушаний. Предложения размещаем ниже.

Резолюція Громадської ради при Херсонському міському голові

щодо планування доходів та видатків бюджету Херсона 2017 року





Загальний висновок щодо проекту бюджету: бюджет знову носить ознаки бюджету проїдання, а не бюджету розвитку.





Щодо доходної частини пропозиція: щонайменше 50% від понадпланових надходжень спрямовувати на довгострокові інвестиційні проекти для поліпшення інфраструктури міста.





Витратна частина. Загальні рекомендації:





1.Позбавитись формулювання "поповнення статутного фонду" і спрямовувати видатки на конкретні заходи і цілі, адже поповнення статутного фонду гальмує контроль з боку ДФС (колишнє КРУ). Рекомендація: перенести на конкретні видатки, цілком можливо, що зі зміною КФК.

2.Розробити проект монетизації пільг. Це унеможливить прояви корупції, адже допомога буде адресною, і кожен громадянин пільгової категорії самостійно вирішить, чи витрачати її на проїзд, чи на інші цілі.

3.Фінансування громадських організацій культури, спорту та соціальної сфери має відбуватись виключно на конкурсних засадах. Також це стосується і громадських формувань з охорони правопорядку.

4.Закупівля транспортних засобів за кошти міського бюджету має відбуватись виключно з урахуванням людей із обмеженими можливостями.

5.Обов'язкове пониження бордюрів в місті, причому з обох боків вулиць (наразі багато місць, де понижено лише з одного боку вулиці).

6.Проекти капітального ремонту та реконструкції зовнішніх конструкцій та фасадів мають відбуватись з урахуванням потреб маломобільних осіб (зокрема облаштування пандусами).

7.Низка витрат може здійснюватись за рахунок залучення коштів інвесторів, меценатів та грантодавців. Подібні ініціативи необхідно в обов'язковому порядку озвучувати на депутатських комісіях та вимагати від розпорядників звітувати щодо спроб залучення подібного співфінансування.





Конкретні рекомендації:





1.Збільшити фінансування закладів культури (бібліотек та музичних шкіл) на придбання літератури та музичних інструментів. Тенденція останніх років - це мільйонні суми капітальних ремонтів у закладах та мізерні суми на придбання книжок, музичних інструментів, комп'ютерної техніки. Культура має піклуватись також і про безпосередню діяльність, адже складається ситуація, за якої в бібліотеках із якісним ремонтом не вистачає книг, які користуються попитом. Досвід минулих до кризових років (2011 – 2012 рр.) свідчив про можливість фінансування придбання книг для поповнення бібліотечного фонду закладів управління культури понад 1 млн. грн.. Наразі це менше за 500 тис. грн.. на рік.

2.КП "Гарантія" заявила 50 тис. грн. на утримання Вічного вогню. Пропозиція - замінити його на інфографіку (світлодіодна конструкція). Це забезпечить цілорічний знак пам'яті за загиблими, який не потребує витрат газу (дорогих і шкідливих для оточуючого середовища) - для цього достатньо економних електричних приборів. Досвід українських міст свідчить про таку можливість.

3.Планується закупівля світлофорів. Пропозиція: під час здійснення закупівлі та капітального ремонту світлофорів облаштовувати їх звуковими сигналами - для людей із вадами зору та дітей. Також є стаття "забезпечення безпеки руху": рекомендується забезпечувати безпеку руху з урахуванням потреб мало мобільних осіб.

4.Через проблему з амброзією у місті є рекомендація Громадської ради під час здійснення замовлення на покіс та знищення бур'янів виділяти окремо знищення амброзії у документах із закупівлі та призначеннях платежів. Досвід українських міст свідчить про таку можливість. Цілком можливо, що для цього необхідно створювати окремі підряди та замовлення.

5.Є планові статті щодо придбання та встановлення люків. Звертаємо увагу, що це дві окремі статті, а попередня закупівля відбувалась у суб'єкта господарювання із ознаками безтоварних операцій.

6.Громадська рада пропонує скоротити фінансування КП "Парки Херсона", зокрема з урахування рекомендацій антикорупційної депутатської комісії, яка не затвердила бюджет, адже з майже 4 млн. запитуваних коштів тільки близько 300 тис. планують використати на безпосередню діяльність. Зокрема Громадська рада рекомендує значно скоротити та оптимізувати (а за можливості – виключити) закупівлю камер спостереження для КП "Парки Херсона": наявність камер жодним чином не сприятиме зниженню вандалізму, до того ж, у більшості парків відбуваються регулярні патрулі поліції.

7.Є рекомендація щодо заходів управління культури: переглянути на предмет декомунізації у формулюваннях заходів та додати святкування таких днів, як День сім'ї (15 травня), День Матері (друга неділя травня), Міжнародний день корінних народів світу (9 серпня).

8.Розглянути можливість фінансування заходів боротьби із наркоторгівлею. Зокрема за рахунок коштів, призначених для громадських формувань із охорони правопорядку. Проблема наркоторгівлі в Херсоні стала кричущою, про що також неодноразово сповіщала Громадська рада при міському голові.





Резолюцію подає Є.М. Вірлич









Погоджено:





Голова Громадської ради

при Херсонському міському голові О.М. Мошнягул





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