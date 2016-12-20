Общественный совет рекомендует в бюджете учитывать потребности людей с ограниченными возможностями
Об этом сегодня говорилось на Общественных слушаниях, посвященных проекту городского бюджета на следующий 2017 год.
Что же предлагается общественниками? Рассказывает Евгения Вирлич.
Общественники рекомендовали депутатам:
Во-первых, покупать пассажирский транспорт за средства городского бюджета только и исключительно с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями. Это означает троллейбусы и автобусы с низкой посадкой, чтобы любая бабушка смогла спокойно зайти в пассажирское транспортное средство, а мама занести без проблем детскую коляску.
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Третье, проекты капитального ремонта и реконструкции зданий должны происходить с учетом потребностей маломобильных лиц. Имеются ввиду в первую очередь - через обустройство пандусов. Хотелось бы добавить и от себя: после сооружения пандусов прораб или ответственный за строительство должен будет сесть на инвалидную коляску и попробовать взобраться на этом пандусе до дверей, а потом спуститься назад. Если это у него не получится, то строительство переделать за счет прораба. К сожалению, последнее предложение - остается пока только на уровне фантастики.
Четвертое, в следующем году планируется закупка светофоров. От общественников поступило предложение: при осуществлении закупки и капитального ремонта светофоров обустраивать их звуковыми сигналами - для людей с недостатками зрения и детей.
Пятое, в бюджете есть статья "обеспечение безопасности движения". И Совет предлагает рекомендовать обеспечивать безопасность движения с учетом потребностей маломобильных лиц.
На вопрос: "Но ведь это стоит больших денег" Евгения Вирлич отвечает, что ряд расходов может осуществляться за счет привлечения средств инвесторов, меценатов и грантодателей. Подобные инициативы необходимо в обязательном порядке озвучивать на депутатских комиссиях и требовать от распорядителей отчитываться о попытках привлечения подобного софинансирования.
Напомним, что сегодня состоялись общественные слушания по планированию бюджета на 2017 год.