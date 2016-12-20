Общественный совет рекомендует в бюджете учитывать потребности людей с ограниченными возможностями

Херсон рассчитан на здоровых людей с крепкими нервами: не всякий сможет забраться на ступеньку в транспорте, не всякая даже мать-героиня сможет зайти в иную аптеку или магазин. Светофоры светят часто только зорким соколам, а не обычным подслеповатым людям или маленьким детям. Есть много и других малозаметных для здоровых горожан досадных барьеров и барьерчиков. Это - неправильно.

И доставляет очень много неудобств, а часто становится просто непреодолимым препятствием для людей, которых политкорректно называют маломобильными или людьми с ограниченными возможностями.

Представители Общественного совета при херсонском городском голове рекомендуют власти изменить подходы в отношении к таким "малозаметным" трудностям"





Об этом сегодня говорилось на Общественных слушаниях, посвященных проекту городского бюджета на следующий 2017 год.

Что же предлагается общественниками? Рассказывает Евгения Вирлич.

Общественники рекомендовали депутатам:

Во-первых, покупать пассажирский транспорт за средства городского бюджета только и исключительно с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями. Это означает троллейбусы и автобусы с низкой посадкой, чтобы любая бабушка смогла спокойно зайти в пассажирское транспортное средство, а мама занести без проблем детскую коляску.

Хочется напомнить о резком демарше со стороны Общественного совета при Херсонском городском голове осенью этого года по поводу наглого игнорирования со стороны директора КП "Херсонэлектротранса" депутата от "Оппозиционного блока" Егора Устинова рекомендаций покупать за бюджетные деньги троллейбусы с низкой посадкой для удобств людей с ограниченными возможностями. Общественникам сначала пообещали, что это будет сделано и после того, как Общественный совет поддержал идею закупки троллейбусов, их просто обманули и выкинули данный пункт из условий торгов.

Во-вторых, обязательное понижение бордюров в городе, причем с обеих сторон улиц (сейчас много мест, где снижено только с одной стороны улицы). Это новшество с удовольствием воспримуть не только маломобильные горожане, но и очень даже активная велосипедная молодежь. И это сделает город привлекательнее и дружелюбнее.





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Третье, проекты капитального ремонта и реконструкции зданий должны происходить с учетом потребностей маломобильных лиц. Имеются ввиду в первую очередь - через обустройство пандусов. Хотелось бы добавить и от себя: после сооружения пандусов прораб или ответственный за строительство должен будет сесть на инвалидную коляску и попробовать взобраться на этом пандусе до дверей, а потом спуститься назад. Если это у него не получится, то строительство переделать за счет прораба. К сожалению, последнее предложение - остается пока только на уровне фантастики.

Четвертое, в следующем году планируется закупка светофоров. От общественников поступило предложение: при осуществлении закупки и капитального ремонта светофоров обустраивать их звуковыми сигналами - для людей с недостатками зрения и детей.

Пятое, в бюджете есть статья "обеспечение безопасности движения". И Совет предлагает рекомендовать обеспечивать безопасность движения с учетом потребностей маломобильных лиц.

На вопрос: "Но ведь это стоит больших денег" Евгения Вирлич отвечает, что ряд расходов может осуществляться за счет привлечения средств инвесторов, меценатов и грантодателей. Подобные инициативы необходимо в обязательном порядке озвучивать на депутатских комиссиях и требовать от распорядителей отчитываться о попытках привлечения подобного софинансирования.





Напомним, что сегодня состоялись общественные слушания по планированию бюджета на 2017 год.

Материал подготовил Вадим Бережной