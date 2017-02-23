Травмовано журналіста К.Риженко – коментар І.Антипенко.

24 лютого на сторінці в Фейсбук журналіста видання "Херсонская городская газета" Константина Риженко зявився пост , про те, що ввечері, в одному з кафе в центрі міста в нього виник конфлікт з Олександром Савичем, Евгеном Матковським (депутат Херсонської міської ради, партія ВО "Свобода") та Іваном Антипенко (журналіст видання "День"). В результаті, за словами К.Риженко, в лікарні у нього діагностували пошкодження середньої важкості, перелом нижньої щелепи, струс мозку.









"Придя в кафе, при входе за столиком мы [Константин Риженко з друзями, - ред.] увидели компанию состоящую из работников горсовета Инны Зеленой и Натальи Гончаровой и молодых людей с ними, это Иван Антипенко, Александр Савич. И депутата городского совета от партии "Свобода" Евгения Матковского.

Компания со входа вела себя крайне агрессивно, выкрикивала шуточки, мне в издевательской форме предложили присесть.

Немного посидев в кафе, я отправился покурить, со мной направился Антипенко, а чуть позже и Савич с Матковским.

Во время "перекура" состоялся разговор, в котором все участники, активно порицали мою журналистскую деятельность и обещали мне "набить лицо" за мои статьи.

Также мы не сошлись в вопросах бюджета, а конкретно кто сколько украл и в том же пресловутом вопросе цен на маршрутки и их обоснованности.

Во время всего диалога, в мою сторону постоянно звучали оскорбления и в сторону моей семьи также, на что я пока я не реагировал. Покурив первый раз вернулся обратно. Немного перекусив и уже собираясь домой решил перекурить еще раз и выпить кофе.

Однако проходя мимо входа меня подозвал Савич и я подумал, что может в человеке осталось что-то хорошее, он извинится или по крайней мере случайно даст мне ценную информацию, которую можно будет использовать в материалах. Он попросил с ним выйти, мол он тоже курит, с ним вышел Антипенко и Матковский.

Они распределились следующим образом, Матковский стал у двери и подпер ее, Антипенко стал на шухере и выглядывал за угол. Савич снова продолжил провокационный разговор, обвиняя меня в различных схемах и стараясь унизить мое достоинство.

На что я ему ответил, что пускай лучше сам следит за своей жизнью и сообщил, что по горисполкому и в политических кругах давно ходят слухи, что его "Дама Сердца" излишне "одаряет" своим вниманием высокопоставленных чиновников горсовета, с целью получить преференции или часть бюджета. и именно этому аспекту стоило бы, уделить больше внимания, чем перечислению "достоинств" моих родственников и моей работы.

Савич попросил повторить сказанное и специально отошел немного в сторону выйдя из поля зрения окон кафе внезапно начал избивать меня руками по голове, после внезапного первого удара, почувствовал хруст в челюсти и острую боль. Я попытался совершить клинч и перевести его в партер, одновременно уводя его обратно к двери кафе, однако в дело включился Матковский, он начал пихать меня ногами в спину не давая пройти в кафе, а когда я все таки сумел приоткрыть дверь начал давить на меня дверью и одновременно вместе с Савичем бить. Но тут внезапно из-за угла появился Антипенко, что-то им сказал, они перестали давить на дверь и я вывалился в холл кафе.

Сразу же пошел вызывать полицию, но ребята быстро собрали вещи и убежали.

В больнице диагностировали телесные повреждения средней тяжести, сотрясение мозга, перелом нижней челюсти, многочисленные ушибы и забои групп мышц по всему телу.

В любом случае скажу, я считаю, что это произошло из-за моей журналисткой деятельности и политических убеждений".









Наводимо коментар Івана Антипенко з приводу цієї ситуації:





"Я одразу хочу сказати, що я цю всю ситуацію, коли виник конфлікт, я не бачив. Ми сиділи в кафе, потім Риженко зайшов зі своїми друзями, через певний час він підійшов до нашого столика, слово за слово, ми по-усміхалися, вийшли поговорити, перекурити. Я з ним особисто говорив і намагався довести що те що він робить не має нічого спільного з журналістикою, що він безпідставно пише багато емоційних речей і т.д., що дуже не хорошо себе веде, але якщо в нього така позиція.. Він сказав що «я так не вважаю, я журналіст» і т.д.

Я кажу ок, пока. І пішов назад. Потім, через деякий час я вийшов на вулицю поговорити по телефону. ми були втрьох – я, Саша [Александр Савич ред.] і Женя [Евген Матковський ред.]. Я вийшов поговорити по телефону. Це було хвилин 5-7. Я вийшов за кафе, таким чином що я не бачив вхід в кафе, відійшов від нього. І коли я повертався, я побачив що Костя намагається повернутися назад, зайти. А Саша його тримає за куртку. Я їх постарався розборонити, просто Сашу відсмикнути от Кості [Константин Риженко]. Той так уже відходив і пішов собі далі в кафе. Я Саню відсмикнув від нього і теж завів.





Сіли ми за столик і, як мені розказав Саша, Костя дуже нечемно і нехорошими словами принизив його дівчину. Дуже погано сказав на неї, як сказав мені Саня. За це вони рішили вийти поговорити на вулицю. Вийшли, Костя повторив слова які він сказав нехороші. Там, я так розумію, виникла якась сутичка. Як він там його бив, чи не бив, чи той упав сам і т.д.. Да, я думаю він його ударив, мабуть. Я не бачив цього моменту. Це все що я можу сказати. Але те що він каже «в присутствие», що я там «смотрел, стоял и смотрел» - то це явна брехня. В сам момент конфлікту, коли я міг побачити чи як він його бив, чи куди бив, чи багато чи мало – я не знаю цього. Я відійшов і побачив коли той намагався зайти, а той хотів його назад витягнути і все. Я майже все розказав зі слів Сані, бо я не бачив".





Тож, сутичка виникла не через ваші конфлікти у розумінні що і як писати у статтях?





"Ми конфлікти ніякі не мали. Я для себе зрозумів, що говорити з ним на ці теми для мене безперспективно, не цікаво, я собі цей діалог припинив. У них вже виник конфлікт на іншому ґрунті. Те що він пише про журналістську діяльність – це звичайна відмазка, це все притягнуто за вуха, нагло. Він написав що я «стоял и смотрел». Ні, я навпаки, коли побачив що вони тримають один одного за куртки, я постарався їх розціпити – ми ж тільки що поговорили. А виявляється що там щось відбулося. А що відбулося я не бачив".









Наразі очікуємо коментарі від інших сторін конфлікту.