До завтрашніх слухань: У громадській раді проти скасування прозорого конкурсу

27 квітня відбудуться громадські слухання, на яких буде запропоновано скасувати конкурс на надання послуг ЖКГ для багатоквартирних будинків у нашому місті. У Громадській раді вважають ліквідацію конкурсу неприпустимим кроком назад у сфері надання житлово-комунальних послуг.

Як повідомила "Політична Херсонщина" завтра відбудуться громадські слухання щодо зміни порядку проведення конкурсу на надання послуг ЖКГ для багатоквартирних будинків у нашому місті.

Згідно нового проекту перелік послуг ЖКГ доповнюється вивезенням твердих побутових відходів та рідких нечистот.

Й, найголовніше, окремим пунктом скасовується діючий Порядок конкурсу з визначення виконавців житлово-комунальних послуг. Й це - несподіванка, яка викликала негативну реакцію серед представників багатоквартирних будинків.

Члени Громадської ради при міському голові висловили свою незгоду із таким підходом. Вони вважають, що скасування конкурсу є неприпустимим й пропонують внести до Порядку конкурсу мінімальний перелік змін, який закріплений у законодавстві.





Друкуємо повний текст пропозицій від членів Громадської ради:





"Рішення Херсонської міської ради від 25.02.11 № 123 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на утримання житлового фонду та прибудинкової території, управління будинком, спорудою або групою будинків територіальної громади міста» базувалось на підставі діючої Постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг», яка з моменту прийняття рішення № 123 зазнала двох змін (перелік послуг доповнено вивезенням твердих побутових відходів, і розширено перелік можливих суб'єктів формування комітету з конкурсу). Тому незрозуміло, чому замість актуалізації Порядку у відповідності до діючих норм, його відміняють, не приймаючи на заміну аналогічного, тобто припиняючи систему конкурсного відбору взагалі. Це суперечить як діючому законодавству (тій-таки постанові КМУ № 631), так і преамбулі самого цього рішення «З метою упорядкування відносин, … шляхом впровадження у сферу цієї господарської діяльності конкурентних засад…»





Виходячи з вищевикладеного, Громадська рада при Херсонському міському голові рішуче заперечує проти прийняття рішення в поданій редакції, та пропонує відкорегувати п. 3 проекту рішення, таким чином, щоб не відміняти його, а привести у відповідність діючій редакції Постанови № 631 (Наприклад, додати до п.1.1. Порядку після слів «з надання житлово-комунальних послуг,» фразу «послуг з вивезення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних), послуг з вивезення рідких побутових відходів,» (далі за текстом), а до п.2.2. (склад конкурсної комісії) додати фразу «а також (за їх згодою) представники об'єднань організацій роботодавців у сфері житлово-комунальних послуг, що приєдналися до Галузевої угоди у сфері житлово-комунального господарства»





Це є мінімально достатній перелік змін до Порядку, після яких він відповідатиме діючому законодавству .









З іншого боку, Громадська рада не заперечує проти інших можливих змін та доповнень до Порядку проведення конкурсу на утримання житлового фонду та прибудинкової території, управління будинком, спорудою або групою будинків територіальної громади міста, якими буде підвищена прозорість та конкурентність конкурсів без порушення діючого законодавства".