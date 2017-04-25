Какие слушания, такое и голосование. Ни одну Резолюцию херсонцы не поддержали

Сегодня в Херсоне прошли общественные слушания по двум темам: по вопросу благоустройства и вывоза мусора и об изменении порядка проведения конкурса на предоставление услуг ЖКХ для многоквартирных домов в нашем городе. Бесспорно, темы для херсонцев актуальные, а вот к организации самих общественных слушаний, которая была возложена на городской Департамент ЖКХ, есть много вопросов.

Во-первых, несмотря на то, что распоряжение городского головы о проведении слушаний на сайте горсовета опубликовали, объявления об этом событии в новостях не было, то есть простые херсонцы были лишены шанса узнать о мероприятии. Во-вторых, слушания проходили не в большом, а в малом зале. Создается такое впечатление, что представителей громады в большом количестве изначально тут не ждали, о чем говорит и отсутствие человека, который должен вести регистрацию всех пришедших.

На момент начала первых слушаний (по вопросу благоустройства и вывоза мусора) исполняющий обязанности директора Департамента ЖКХ Владимир Чушак, который их вел, даже не смог ответить на вопрос, сколько человек принимают в них участие.

Так, присутствующим предлагалось практически без обсуждения проголосовать за подготовленный отделом коммунального хозяйства и благоустройства города управления коммунального хозяйства департамента ЖКХ проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение Херсонского городского совета от 31.05.2011 № 221 « Об установлении Правил благоустройства территории, обеспечения чистоты и порядка в м. Херсоне». Хотя многие пункты данного проекта решения, подготовленного фактически без участия громады, нашли категорическое несогласие у присутствующих, зачитывая Резолюцию слушаний, Владимир Чушак произнес «других предложений не поступало», чем очень насмешил сидящих в зале общественников.

Несмотря на попытки проголосовать без обсуждения, представители общественности все-таки высказали свое мнение. Так, ряд предложений к документу озвучил Владимир Молчанов (см.видео).

«Главной проблемой, которая возникла при создании проекта этого документа, является попытка исполнительного органа взять на себя полномочия по определению исполнителей коммунальных услуг, в том числе и вывоза твердых бытовых отходов. Действительно такие полномочия рядом законов возложены на исполнительные органы, но существует и другая нормативная база, которая регулирует определение таких исполнителей путем конкурса. Причем конкурс проводится не исполнительным органом, а непосредственно балансодержателем, владельцем или соответствующими уполномоченными лицами (в частности может проводиться и ОСМД). Таким образом, это с первого взгляда противоречие власть пытается использовать в свою пользу, присвоив сама себе полномочия по навязыванию ОСМД своих поставщиков. С другой стороны, на самом деле противоречия нет, потому что власть может согласно своим полномочиям определять поставщиков путем утверждения тех из них, кого выбрали соответствующие владельцы на конкурсах», - прокомментировал Владимир Молчанов.

Однако несмотря на то, что Владимир Чушак заверил присутствующих, что все предложения будут учтены в Резолюции, участники общественных слушаний за нее не проголосовали.

Такая же ситуация повторилась и на вторых слушаниях – об изменении порядка проведения конкурса на предоставление услуг ЖКХ для многоквартирных домов. Предлагаемую Резолюцию не поддержали.

Вот как прокомментировала сегодняшние слушания общественная активистка Людмила Чайка:

«Мы считаем, что озвученные Департаментов предложения либо изложены лишь частично, либо отменяют предыдущие нормативные решения органов местной власти. Они предлагают новые документы, и то их только будут делать, и мы не уверены, что то, что они разработают, будет согласовываться с тем, за что мы голосуем. Поэтому мы предлагаем в части порядка проведения конкурсов одновременно голосовалось и за порядок, и за проект решения, по которому проводились слушания. Что касается того проекта решения по поводу коммунальных услуг на вывоз твердых отходов, вывоз жидких отходов и управление домов, они по закону должны были делать это распоряжение только относительно домов, которые не вышли в управление и не создали ОСББ. А здесь эту услугу хотят навязать всему городу, что противоречит законодательству. Мы настаиваем на том, чтоб представители Департамента ЖКХ внесли в проект решения предложения, которые звучали сегодня. В таком виде, в котором они есть сейчас, мы за них не проголосовали».

Руководитель Общественного совета при мэре Александр Мошнягул считает, что сегодняшние общественные слушания существенно «провисают» в организации:

«Такое впечатление, что наши служащие не совсем понимают, что такое механизмы местной демократии и для чего они нужны. Вроде бы уже 3 года прошло после Евромайдана, а некоторые чиновники до сих пор проводят общественные слушания в стиле предыдущей власти. Возможно, необходима учеба для руководителей всех департаментов. Херсонский Ресурсный центр развития местной демократии готов провести такие тренинги, чтоб данные механизмы использовались в нашем городе эффективно, а не «для галочки».