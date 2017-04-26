Херсонський офіс МПР допоміг громадянам уникнути борг за ненадані послуги

Прикро, коли головний державний орган правосуддя використовується не на користь громадян, коли окремо взяті підприємства або особи намагаються змусити суд прийняти несправедливі рішення, що порушують права людей. Але, на жаль, такі випадки трапляються нерідко. Одна така історія є в практиці херсонського офісу Мережі правового розвитку та пов’язана вона з актуальною наразі темою – теплопостачанням.

До херсонського офісу МПР звернулися громадяни, на яких Олешківське комунальне підприємство подало позов про стягнення заборгованості за теплопостачання. Так, заборгованість у них дійсно була, але й не було за що платити, тобто власне тепла, в квартирі було холодно. Втім, в суді це було довести важко, адже наші клієнти не викликали спеціалістів з вимірювання температури, акти-претензії не складали.

Звичайно, без доказів неотримання послуги споживачів суд прийняв рішення стягнути з них 3260 гривень боргу за теплопостачання та видав виконавчий лист комунальному підприємству, що зверталося. Але підприємство чомусь звернулося з цим листом до виконавчої служби аж через рік, коли термін його дії вже минув. Незважаючи на це, виконавча служба відкрила виконавче провадження по цьому листу, що є порушенням.

Юристи херсонського офісу Мережі правового розвитку допомогли клієнтам оскаржити Постанову Виконавця про відкриття виконавчого провадження на тій підставі, що пропущено строк звернення з виконавчим листом, і Олешківський районний суд прийняв справедливе рішення про скасування постанови.

Справу прокоментував юрист херсонського офісу МПР Олександр Токаленко: «Гроші, які вони не повинні були платити за неякісно надані послуги, наші клієнти не заплатять. Для того, щоб звернутися до виконавчої служби з цим листом, потрібно звернутися в суд і поновити пропущений строк для пред’явлення його до виконання, але зробити це можна тільки якщо є поважні причини такого пропуску (наприклад, якщо людина тяжко хворіла або весь цей час перебувала за кордоном), а на підприємстві завжди є юрист, який повинен займатися цими справами, тому навряд чи суд ухвалить таке рішення».

Херсонський офіс Мережі правового розвитку працює на базі Херсонської обласної організації Комітету виборців України. Безоплатна первинна права допомога надається за проектом «Організація сталої системи безоплатної первинної правової допомоги в місті Херсоні» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».