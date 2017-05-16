Кримськотатарський урок Пам'яті 

До 73-их роковин геноциду кримськотатарського народу та Дня боротьби за права кримськотатарського народу у кіноконцертній залі «Ювілейний» провели урок пам’яті для учнів загальноосвітніх закладів і студентів Херсонщини.

Депортація кримських татар, розпочата 18 травня 1944 року, – один з найбільших злочинів радянського режиму, вчинених під час Другої світової війни. Понад 20 років в СРСР повністю заперечувався злочинний характер цих дій. А анексія Криму Російською Федерацією у березні 2014 року актуалізувала проблему боротьби кримських татар за свої права.

З цього приводу до присутньої молоді звернувся в. о. першого заступника голови обласної державної адміністрації Дмитро Бутрій: «Така трагедія цілого народу – намагання радянської влади винищити історію, але молодь, яка живе у вільній, демократичній державі, повинна розуміти, що Крим був, є і залишиться невід’ємною частиною України, а країну-злодія буде примушено повернути вкрадене.

Саме так станеться рано чи пізно, яким би тривалим не виявився процес деокупації півострова».

В рамках уроку пам’яті провели нагородження переможців конкурсу, оголошеного благодійною організацією кримськотатарським культурно-спортивним центром «Куреш» на кращі учнівські твори, присвячені історії національно-визвольної боротьби українського та кримськотатарського народу з тоталітарним режимом СРСР, та відлуння історичних паралелей до сьогодення у боротьбі за державний суверенітет та територіальну цілісність України. До організації конкурсу також долучилися громадська організація «Українська регіональна платформа громадських ініціатив», громадська організація Центр «Жіночі перспективи» спільно з благодійним фондом «Фонд громади міста Херсона «Захист» за фінансової підтримки Європейського Союзу».

Вручив нагороди переможцям голова правління благодійної організації «Куреш» Ібрагім Сулейманов. Він звернув увагу молоді на те, що такої трагедії, яка торкнулася кримськотатарський народ, сучасні молоді люди не повинні допустити й звернув увагу, що саме в юному віці вони самі формують своє майбутнє і вкрай важливо вкласти у власний розвиток найкращі загальнолюдські цінності та якості.

Так, перше місце у конкурсі на кращі учнівські твори посів учень 11 класу Первомайської ЗОШ І-ІІІ ступенів Верхньорогачицької райради Сергій Артамонов, друге місце – студент 1 курсу вище професійного училища №17 міста Генічеська Кирило Павленко, а третє місце посіла учениця 11 класу Партизанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Генічеського району Ельзара Кадирова.

Конкурсна комісія, яка оцінювала твори учасників, не змогла лишити без уваги роботи деяких авторів, і тому, окрім основних призових місць, за творчий підхід до конкурсу відзначили почесними грамотами та цінними подарунками учня 10 класу міста Сімферополь Ялниза Йолджу, студентку 5 курсу Херсонського державного університету Лідію Романчишину та учня 10 класу Брилівської загальноосвітньої школи Олешківського району Владислава Курамшина.

Після урочистого нагородження переможців до уваги молоді представили тематичні документальні фільми.