Стратегія Кочубеївської ОТГ: від документу до впровадження

Уже два роки в Україні проходить процес об’єднання громад. Але для того, щоб громада дійсно стала спроможною, а рівень життя в ній вищим, не достатньо лише формального об’єднання на папері. Наступним кроком повинно стати довгострокове стратегічне планування, визначення пріоритетів, як то кажуть «плани на майбутнє». Перша на Херсонщині об’єднана громада – Кочубеївська – стала першою і в цьому, затвердивши в останній день зими Стратегію сталого розвитку громади до 2027 року. Документ вийшов багатообіцяючий, але тепер постав новий виклик: чи зможе громада ефективно впровадити поставлені в Стратегії завдання?

Нагадаємо, що розробляти Стратегію Кочубеївській ОТГ допомагав Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень. Разом з представниками сільської влади та кочубеївської громади експерти цієї організації увійшли в робочу групу з розробки Стратегії, відбувалося громадське обговорення, були враховані всі пропозиції. Зрештою документ був прийнятий, що тепер є вагомим плюсом Кочубеївської громади для міжнародних донорів, які, обираючи грантерів, звертають увагу на наявність стратегічних документів.

Тепер у Кочубеївки чимало роботи над впровадженням Стратегії, для чого громаді необхідна допомога спеціалістів. Тому Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень в партнерстві з Херсонською обласною організацією Комітету виборців України розпочинає діяльність по наданню практичної допомоги у впровадження Стратегії сталого розвитку Кочубеївської ОТГ. Для цього буде реалізовано проект за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження», який передбачатиме надання різноманітних консультацій, допомогу в розробці проектів НПА, заходи з активізації громади тощо.

Детальніше про це розповів керівник ПЦПСД Олександр Мошнягул:

«Прийняття Стратегії було для Кочубеївки серйозним кроком вперед. Але справа в тому, що представники місцевого самоврядування, керівники комунальних установ та активісти не мають достатніх знань, досвіду та навичок, які необхідні для роботи в нових економічних та організаційних умовах. Бракує необхідних фахівців, наприклад, в селах громади немає юристів, немає фахівців у фінансово-економічній сфері, бракує педагогів», - зазначив керівник Причорноморського центру.

За словами Олександра Мошянгула, у Стратегії розвитку ОТГ передбачено вирішення цих питань, але на це потрібен час, а впровадження Стратегії потрібно починати вже сьогодні.

«Тому необхідно навчати представників ОТГ, надавати практичні консультації та експертну підтримку особливо на першому етапі її впровадження. Найголовніше, що у керівництва громади є бажання, а у активістів ентузіазм. В громаді вже створена перша громадська організація «Громадські ініціативи 2015», діють кілька ініціативних груп, в тому числі неформальні вуличні комітети, які теж потребують методичної підтримки. Тому ми й почали впроваджувати даний проект, головним завданням якого є системне надання практичної допомоги Кочубеївській ОТГ в реалізації власної Стратегії розвитку», - пояснив Мошнягул.

Експерти Причорноморського центру будуть, по-перше, надавати органам місцевого самоврядування юридичні, фінансові консультації, допоможуть відділу інформаційного забезпечення виконкому ОТГ в роботі офіційного сайту громади. По-друге, планується розробка та лобіювання прийняття НПА, передбачених Стратегічним планом.

Третім, але не останнім за важливістю завданням проекту є максимальне залучення до впровадження Стратегії громадян – мешканців Кочубеївської ОТГ, сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства ОТГ: навчання та консультування громадських активістів застосуванню механізмів місцевої демократії. Усі документи будуть обговорюватися з громадськістю – шляхом проведення громадських слухань, загальних зборів, зустрічей сельчан з керівниками громади та депутатами. Таким чином, кочубеївці втілюватимуть Стратегію власними зусиллями.

«Уже зараз розпочато впровадження бюджету участі (громадського бюджету), у червні планується відвідати села громади, провести громадські обговорення. Ми хочемо стимулювати активність громади, залучити людей до реалізації Стратегії», - наголосив Олександр Мошнягул.

Проект здійснюється за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».



