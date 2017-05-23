Громадські активісти допоможуть громадам п’яти областей «оздоровити» місцеві бюджети

Або як за допомогою громадського аудиту доброчесності запровадження програмно-цільового методу (ПЦМ) покращити ефективність використання коштів бюджетів міст обласного значення та ОТГ. Про це під час брифінгу 19 травня на в КМЦ.МИКОЛАЇВ розповіли учасники громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети» http://probudget.org.ua з Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської та Луганської областей.

На прикладах практик учасниками громадського партнерства продемонстровано приклади застосування ПЦМ та запросили міста обласного значенні і об’єднані територіальні громади війти у число 20-ти пілотних, що отримають сервіси річного проекту «Ефективні та доброчесні місцеві бюджети у 5-ти областях півдня і сходу України.





«Упродовж трьох років шляхом проведення таких моніторингів ми слідкували за тим, щоб гроші громадян витрачалися прозоро та ефективно», – наголосив керівник проекту і директор ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» Михайло Золотухін.

Програмно-цільовий метод формування місцевих бюджетів, який, до речі, в Миколаєві застосовується з 2013 року, дав нам можливість відстежити, наскільки ефективно витрачаються кошти містян у сфері ЖКГ. Приміром, утримання зелених насаджень у Миколаєві в 2014-2015 роках коштувало в п’ять разів більше, ніж у столиці. На що Держфінінспекція проводила аудит, результати якого в цілому співпали з висновками нашого дослідження.

За їх рекомендаціями Олександр Сенкевич, що на той момент тільки став мером, скасував два тендери. А міськрада обласного центру взяв бюджетні програми з урахуванням рекомендацій громадських експертів і запровадив практику розміщення бюджетних програм та звітів про їх виконання на сайті міськради.

В цілому, за оцінкою експертів, бюджетний процес 2016 року в Миколаєві став прозорішим, але багато чиновників і раніше насторожено сприймають законне бажання громадськості розібратися, як витрачаються гроші громади. Непрямим підтвердженням цього стали результати двох щорічних моніторингів індексів прозорості та участі громадян в місцевому бюджетному процесі, проведених в Миколаєві і 30 інших містах України партнерством «За прозорі місцеві бюджети».





«..Оскільки бюджети об’єднаних територіальних громад збільшилися, завдання громадянського суспільства – посилити контроль за прозорістю і доброчесністю» використанням коштів, які надходять до місцевої казни", - додав координатор громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети» Анатолій Бойко.





Своїм досвідом із присутніми поділився експерт Дніпровської ГО «Інститут громадської експертизи» Олексій Андреєв. Результатами роботи громадських активістів стало запровадження «відкритого» бюджету. Рішенням міської ради половина грошових надходжень буде спрямована на заходи, які визначатимуть самі мешканці Дніпра. «Проте інша частина місцевого бюджету залишається непрозорою. Тому наша громадська організація й надалі працюватиме над тим, щоб гроші платників податків витрачалися ефективно та громадяни могли впливати на цей процес», – наголосив експерт «Інституту громадської експертизи».





У свою чергу, голова правління херсонської ГО «Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень» Олександр Мошнягул озвучив, що проблемою є відсутність в ОТГ кваліфікованих спеціалістів, які розуміються на бюджетному процесі, зокрема впровадженні програмно-цільового методу.

«Тож діяльність учасників громадського партнерства допоможе новоствореним ОГТ адаптуватися до нових механізмів контролю за використанням бюджетних коштів», – підкреслив Олександр Мошнягул.





Його думку поділяє й керівник напрямку по роботі з місцевими бюджетами Луганської Благодійної ліги «Соціум» Микола Шулико.

«….Громадській аудит, як один із інструментів контролю, допоможе доброзичливо і комфортно як для органів місцевого самоврядування так і для громад виявити можливі ризики, зловживання, впливати на вирішення гострих проблем на місцевому та державному рівнях. Визнаю якість методики громадського аудиту та успішність практик по просуванню його рекомендацій на Миколаївщині. Саме зроби нашу ініціативу успішною…», – переконаний активіст.

«…Таким чином, наш сервіс дає реальну надію місцевим громадам на поліпшення прозорості і ефективності бюджетного процесу. Говорячи простіше, гроші платників податків будуть використовуватися з більшою користю, ніж раніше…….»— резюмує Михайло Золотухін.

Через три місяці учасники партнерства «За прозорі місцеві бюджети» презентують результати первинного діагностування доброчесності впровадження програмно-цільового методу в окремих ОТГ і містах обласного значення.





Запрошуємо представників органів місцевого самоврядування і громад міст обласного значення/об’єднаних територіальних громад з Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Херсонської та не окупованої частини Луганської області до участі у проекті!!!!

Контакти для зв’язку: fondnikol@gmail.com . (0512) 47-38-79 (067) 512-16-32 Михайло Золотухін, (директор ФРММ).

Прес-служби ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» та «КМЦ. Миколаїв»





Брифінг проведено в рамках проекту «Ефективні та доброчесні місцеві бюджети у 5 областях півдня та сходу України», який реалізує ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» за фінансової підтримки Посольства Великої Британії в Україні та медіа-підтримки ГО «Український кризовий медіа-центр».

Мета проекту полягає в тому, щоб запровадити в бюджетний процес 20 пілотних громад із п’яти областей півдня і сходу України принципи демократичного розвитку. Це можливо зробити завдяки моніторингу доброчесності впровадження програмно-цільового методу (ПЦМ) та навчальної, коуч-підтримки партнерських проектів, що поєднують дії органів публічної влади та громадські моніторингові ініціативи.

Результатом навчання, консультування стануть не менш 20 історій успіху, які «розкажуть» про формування дієвої моделі демократичного бюджетного процесу на основі використання можливостей ПЦМ та механізмів демократії участі.