Квоты для учебы крымчан в вузах - это помощь или ограничения?

22 мая глава Верховной Рады Андрей Парубий наконец-то отправил на подпись Президенту Украины принципиально важные для Херсонской области дополнения к закону "Про высшее образование", которые были поддержаны народными депутатами еще 16 мая. Они дадут возможность херсонским высшим учебным заведениям решить проблему пустых студенческих аудиторий. Наши университетские аудитории откроются для крымских абитуриентов.

Ведь не секрет, что на многие специальности студентов попросту не набрали. Этот недобор уже привел к сокращению учебных часов и приведет к неизбежному сокращению преподавателей. Что, в свою очередь, отразится на уровне обучения. Такой себе бумеранг можно остановить разными способами. Один из них - государственные дотации или квоты.

Например, квоты для абитуриентов из оккупированных территорий. И квоты эти были введены 16 мая этого года. Но только для вузов четырех областей. И это привело к критике правозащитников. Но обо всем по-порядку.





Что стало лучше для украинской молодежи из оккупированных территорий? Законопроект №6116 призван обеспечить права на получение высшего образования для молодежи, которая живет на временно оккупированной территории Украины, то есть в Крыму. К сожалению, крымская молодежь отрезана от доступного украинского высшего образования. Причин много: вопросы безопасности, экономические и политические проблемы, но среди них есть и сложности в продолжении учебы. Крымская молодежь не имеет равного доступа к высшему образованию и просто не выдерживает конкуренции. Так, по данным Министерства образования и науки Украины, в ходе вступительной кампании 2016 года в 12 образовательных центров "Крым-Украина" обратилась 350 человек из Крыма, а поступило учиться 153 человека. Но при этом мы видим рост поступления крымчан в украинские вузы. Так, интернет-издание ЗиК приводит следующую статистику: В 2015 году в украинских высших учебных заведений вступили 293 студента из Крыма, в 2016 году – их уже было почти 500. То есть тенденция налицо – стало почти вдвое больше. Но это капля в море, учитывая, что в целом школы на оккупированном полуострове в прошлом году законочило около 10 тысяч учеников.

Вот помочь выпускниками крымских школ преодолеть проблемы и призван законопроект, который был разработан народным депутатом Александром Спиваковским вместе с группой других депутатов. Его суть - установить квоты в размере тысячи мест для студентов из Крыма на обучение в высшие учебные заведения, которые расположены на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей. Принимать ребят будут по результатам вступительных экзаменов в рамках их квоты, которая будет распределяться между вузами в порядке, установленном Кабинетом министров Украины. Закон также обеспечивает углубленное изучение украинского языка для крымчан.

Депутаты уверены, что закон позволяет сохранить принципы равенства и доступности образования, способствует соблюдению права на получение высшего образования и будет поощрять лиц, проживающих на временно оккупированной территории, продолжить обучение и в дальнейшем реализовать свое право на труд на территории Украины.

Подобные ограничения являются не защитой крымских студентов, а лоббированием интересов народных депутатов? Представители ряда крымских организаций задаются вопросом: Почему именно четыре области, а не вузы всей страны? Законодатели объяснили такое ограничение попыткой помочь преодолеть сложности, которые возникают при пересечении границы с временно оккупированной территорией и уменьшить материальные затраты, которые являются необходимыми для получения высшего образования вдалеке от родного дома. Представители ряда крымских организаций задаются вопросом: Почему именно четыре области, а не вузы всей страны? Законодатели объяснили такое ограничение попыткой помочь преодолеть сложности, которые возникают при пересечении границы с временно оккупированной территорией и уменьшить материальные затраты, которые являются необходимыми для получения высшего образования вдалеке от родного дома.

Данное географическое ограничение объективно является положительным для местных региональных вузов, которые уже сполна ощутили на себе последствия демографического кризиса и войны. Студентов мало. Надо думать о выживании в условиях конкуренции с ведущими столичными вузами. Хорошо ли это? Крымские правозащитники заявляют, что это ограничение на пользу только руководству вузов.





Вот, например, мнение председатель правления Инициативы «Восток-SOS» Александры Дворецкой: Ограничением крымских абитуриентов в выборе вуза на материковой Украине Верховная Рада пролоббировала интересы некоторых народных депутатов.





Дворецкая считает, что таким образом были пролоббированы интересы народных депутатов Николая Фролова, который до избрания нардепом был ректором Запорожского национального университета, Тараса Кремня, профессора Николаевского национального университета, а также Александра Спиваковского - председателя образовательного комитета, на момент избрания, проректора Херсонского государственного университета.

«А знаете что будет? Те смелые крымчане, которые все же хотели ехать учиться на материковую Украину теперь не понимают, почему не могут ехать в Львовскую политехнику или в перемещенный Таврический национальный университет. Почему в момент вступительной кампании меняются правила и почему вместо того, чтобы отменить эту ужасную систему получения аттестатов украинского образца депутаты просто закрыли крымчанами неконкурентность своих универов, оставляя их в русскоязычных регионах без возможности учиться по всей территории Украины? Крымчан в таких условиях не будет 1000, не будет и 500, а может и 200 не будет. Но средства назад никто не вернет. Эти места займут херсонцы и николаевцы, а мы просто заплатим депутатам и их универам дважды. А качество обучения никто повышать и не собирался, как и привлекать абитуриентов из Крыма», - написала она в соцсети, - сообщает - написала она в соцсети, - сообщает Центр журналистских расследований.