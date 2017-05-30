Громадський моніторинг місцевих бюджетів та бюджет участі для ОТГ

Опанувати філософію управлінням містом можуть всі охочі громадяни. Як цього досягти дізнавались учасники та учасниці тренінгу «Громадський моніторинг місцевих бюджетів та бюджет участі» 23-24 травня 2017 року в м.Херсоні.

Тренінг з навчальної програми проекту «Голос громади в місцевому самоврядуванні» проводився в рамках програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) в Херсонській області. Участь у заході взяли представники та представниці Кочубеївської об’єднаної територіальної громади (далі ОТГ), Музиківської ОТГ, Новоасканійської ОТГ, Присиваської ОТГ та Чаплинської ОТГ.





Міський голова Тростянця Юрій Бова став особливим гостем тренінгу та розкрив ключові аспекти бюджету участі у власній громаді. Зокрема, він сказав, що участь людей у бюджетному процесі дуже важлива. «Залучення громадськості дає можливість зрозуміти, як відбувається управляння міським життям. Якщо людина розуміє звідки беруться кошти в бюджеті, як витрачаються його кошти, які він сплачує податками, звідки береться дитячий майданчик, чи тротуар, вуличне освітлення тощо, фактично починається розуміння філософії управляння містом. Починається розуміння, як працює місцева влада, як можна допомогти або через особисту участь, або сплачуючи податки розвивати свою громаду. Саме тому участь людей у бюджетному процесі дуже важлива», - прокоментував Юрій Бова.





Тренер Павло Пущенко, голова Чернігівської громадської організації освітній центр «Інінціатива» та Людмила Загоровська, експерт-юристка ГО «Білозерський центр регіонального розвитку», які мають практичний досвід моніторингу бюджету та участі у бюджетному процесі, охоче ділилися власним досвідом та знаннями.





«Бюджет участі дає в громаді більше комунікації, через спілкування громадян між собою. Це соціальний капітал, який з часом збільшується, і основою якого є спілкування. Друга річ, яку дає бюджет участі, - це збільшення родзинок привабливості міста. Завдяки громадянам ми в місті отримаємо такі речі, про які влада могла б навіть і не задуматися. Як приклад, соціальне таксі в м.Чернігові, яке вже працювало кілька років і вирішувало проблему доступності для людей з інвалідністю. Такі соціальні проекти дають можливість побачити ті прогалини, які влада сама не бачить, а з іншого боку додають місту комфортності та привабливості і є тим до чого маємо прагнути», - зазначив тренер Павло Пущенко.





Учасники тренінгу не тільки отримали нові знання, а й можливість переглянути власне ставлення до бюджетного процесу. Зокрема, Анатолій, з Присиваської ОТГ озвучив думку, з якою погодились учасники тренінгу: «Неактивні, бо є розчарування, що все одно нічого не зміниться, а найголовніше ми мало знаємо про бюджет та звідки він в громаді береться».





Більшість учасників та учасниць відзначили, що зневіра людей у власних силах відбувається через відсутність розуміння процесу створення та використання бюджету. Про те, як формується бюджет, має знати більше людей в громаді.





«Все починається з інформування. Коли людина поінформована, вона починає розуміти, що до чого і у неї виникає інтерес. Коли людині цікаво, вона долучається до процесу бюджету»,- зазначила Любов, представниця Чаплинської ОТГ.





Маргарита, з Асканіє-Нова ОТГ, зауважила: «Інформація про бюджет має подаватися просто та доступно, зрозумілою мовою». Також учасниця тренінгу поділилась досвідом своєї громади про те, як громадяни цікавляться такою інформацією та шукають її на сайті громади, зокрема, і через соціальні мережі. «Важливо, щоб ця інформація була на сайті громади», - підсумувала Маргарита.









Тренінг «Громадський моніторинг місцевих бюджетів та бюджет участі» організовано ГО «Громадський центр «Нова генерація» (м. Херсон) в рамках програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), що виконується міжнародною організацією Глобал Комьюнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). ГО «Громадський центр «Нова генерація» є регіональним партнером програми DOBRE в Херсонській області.











